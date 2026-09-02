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Что делать с засором в ванной

Одной из самых распространенных причин засоров является скопление волос в сливном отверстии. Не всегда химические средства от засоров, купленные в магазине за немаленькие деньги, справляются с ситуацией.

В ванну или раковину вылито 500 рублей, а результата ноль: вода не выходит. Справиться даже с сильным засором можно с помощью приспособления за 20 рублей.

Используйте этот простой дедовский метод, чтобы моментально очистить слив от волос.

Что делать с засором в ванной

Для очистки потребуется тросик диаметром 8 мм. Разогните обмотку троса, создавая подобие ершика.

Что делать с засором в ванной

Поместите тросик в сливное отверстие и начните делать вращательные движения. Поместите тросик в слив так глубоко, на сколько это возможно. Вытягивая тросик, вы также вытяните застрявшие в сливном отверстии волосы и другой мусор.

Что делать с засором в ванной

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засор
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