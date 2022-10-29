Какие продукты ошибочно считаются здоровыми

Большинство из нас прекрасно осведомлены о здоровом питании: мы стараемся не наедаться на ночь, по возможности избегаем фастфуда и как огня боимся сладкой газировки. Но что, если все это лишь вершина айсберга? Профессиональные диетологи со всей ответственностью заявляют о вреде наиболее распространенных продуктов: не ешьте этого, если не хотите бороться с лишним весом.









Цельнозерновой хлеб

Полуфабрикаты

Замороженные продукты

Пакетированные соки

Кетчуп