5 привычек чехов, которые кажутся нам странными



Фото: freepik.com. Фото: freepik.com.

Чехия является небольшой европейской страной. Многие наши соотечественники любят там отдыхать. Однако, побывав в Чехии, вы точно встретите то, что русскому человеку покажется странным. Как можно не мыть чашку после чая? Или жить в городе, где закрыты все магазины? Чем еще могут удивить нас чехи? Чехия является небольшой европейской страной. Многие наши соотечественники любят там отдыхать. Однако, побывав в Чехии, вы точно встретите то, что русскому человеку покажется странным. Как можно не мыть чашку после чая? Или жить в городе, где закрыты все магазины? Чем еще могут удивить нас чехи?Об этом читайте в сегодняшней статье.

1. Эти странные кнедлики



Кнедлики подают ко всем блюдам. / Фото: Кнедлики подают ко всем блюдам. / Фото: www.freepik.com

Чешская кухня – особая история. Впервые приезжая в эту страну, вы будете сильно удивлены ее гастрономическими изысками. Все дело в порциях. Они просто огромные. Например, заказывая мясо, вы вряд ли будете ожидать блюдо весом под килограмм. Кроме того, к этому огромному заказу вам еще подадут салат и кнедлики. И это все порция для одного.

Совет туристам: не заказывайте гарнир к мясу. Вы его просто не сможете съесть. Мясо и так подается с салатом, который считается тут украшением. А также вам стандартно подадут кнедлики. Это такие постные клецки, которые по размеру напоминают большие лепешки. Именно кнедлики считаются визитной карточкой Чехии. Их едят с гуляшом, супом, мясом. Практически к каждому блюду вам принесут еще и их. Такими порциями можно было бы накормить целую компанию. Но этого лучше не делать. Чехи привыкли, что это порция на одного. И поэтому повар может обидеться, если вы не съедите все самостоятельно.

2. Кухня как пережиток времени



Чехи отказываются от кухни в своих квартирах. / Фото: Чехи отказываются от кухни в своих квартирах. / Фото: www.freepik.com

Учитывая, какими огромными порциями кормят чехи в заведениях общепита, вполне можно принять тот факт, что они почти не готовят дома.

Неудивительно, если посмотреть на цены в кафе. На самом деле чехам выгодно питаться вне дома. А учитывая порции, то даже очень выгодно. Принято считать, что привычка питаться вне дома возникла с корпоративных столовых при предприятиях. В те времена никто не тратил время на поездку домой на обед. Все необходимое было в столовых на работе. Так привычка обеда на работе постепенно переросла в полный отказ от кулинарных свершений.

3. Любовь к отдыху на природе



Чехи массово уезжают на природу по выходным. / Фото: freepik.com. Чехи массово уезжают на природу по выходным. / Фото: freepik.com.

Наши соотечественники тоже любят проводить время на природе. Особенно летом. Казалось бы, чем нас может это удивить. Все дело в самом виде отдыха. Чехи очень организованы в этом вопросе. Целые города пустеют на выходных при наступлении летнего сезона.

Все они выезжают на природу для активного отдыха. Речь идет не о шашлыках на даче, а о по-настоящему активном отдыхе. Они устраивают сплавы на байдарках, ходят в походы, организуют группы для исследования местных гор. И это не парочка активных семей. Речь идет о всем населении страны. Если вы по какой-то причине не поедете со всеми, то рискуете оказаться в вымершем городе.

4. Экологичность на генетическом уровне



Тут учат сортировать мусор с детского сада. / Фото: Тут учат сортировать мусор с детского сада. / Фото: www.freepik.com

Интересно, что именно чехи являются теми самыми пионерами в экологической сознательности. Именно здесь впервые начали заниматься вопросами сохранения природных ресурсов. Бережно относятся к расходу воды и электричества. И именно здесь первыми начали заниматься сортировкой мусора.

Абсолютно в любом уголке страны вы встретите пять цветных контейнеров для мусора. Это стало для них таким же привычным, как кнедлики. С юных лет детей учат сортировать мусор. В школах проводят специальные уроки по важности сортировки мусора, а также дисциплины по защите окружающей среды. Более того, именно в Чехии существует штраф за неправильно выброшенный мусор. И речь идет о довольно крупной сумме в пять сотен евро.

5. Грязные чашки и закрытые магазины



Города Чехии буквально вымирают на праздники. / Фото: Города Чехии буквально вымирают на праздники. / Фото: www.freepik.com

Несмотря на свою любовь к природе, чехи не перестают удивлять и в других вопросах. Вы наверняка удивитесь тому, что они не моют чашку после чая. Они просто не понимают, зачем тратить воду, если через пару часов из этой же чашки вновь будут пить чай. Многие настолько сильно берегут воду, что даже душ принимают не каждый день. Но это, к счастью, относится не ко всем чехам. В отличие от грязных чашек.

Но если и это можно списать на местные чудачества, то закрытые магазины и государственные службы уж точно удивят всех. Дело в том, что госструктуры тут и так работают по полдня. Это на самом деле может быть очень неудобным. Но чехи уверяют, что это нормально. Более того, в период праздников тут закрыты даже магазины. Представьте себе канун Рождества и полностью вымершие торговые улицы. Чехи чтят семейные традиции и понимают, что продавцы тоже имеют права провести праздники с семьей. Именно по этой причине все уважительно относятся к закрытым магазинам и предприятиям на праздники. А вот туриста это может шокировать.