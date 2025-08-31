10 лучших фильмов и сериалов о бизнесе и деньгах

«Форд против Феррари», Джеймс Мэнголд
- Хочешь сделать машину, способную обогнать «Феррари» из «Форда»? И сколько, ты им сказал, тебе нужно времени, лет 300? - 90 дней! В этом диалоге главных героев в исполнении Мэтта Дэймона и Кристиана Бэйла — квинтэссенция этой напряженной, наполненной скоростью и свободой истории. Основанный на реальных событиях фильм повествует о конкуренции двух автомобильных гигантов, в котором американский «Форд» решил потеснить признанного «гоночного» лидера, итальянскую «Феррари» и создал абсолютно новый спорткар для гонки 24 часа Ле-Мана во Франции в середине 60-х годов прошлого века. Генри Форд-второй, внук основателя знаменитой династии, жаждет придумать машину, которая победит в этой гонке, и готов потратить на это любые деньги: на проект ушло $25 млн. Цель автомагната — отомстить унизившему его итальянцу Энцо Феррари, который сорвал сделку по покупке «Феррари», да еще и публично унизил американца. Несмотря на то, что в ресурсах ограничений нет, для достижения амбициозной цели нужно что-то, чего не купишь за деньги … Американский конструктор Кэрролл Шелби и британский гонщик Кен Майлз берутся за воплощение в жизнь тщеславных планов наследника империи. В первые выходные фильм стал лидером российского проката, а после четырех недель показа в российских кинотеатрах занимает шестое место, собрав 643 млн руб.
«Миллиард», Роман Прыгунов
Сразу несколько российских картин, посвященных безответственным отцам — миллиардерам, которые вспоминают о своих детях, когда испытывают серьезные проблемы с бизнесом, вышло в прокат в этом году. По всей видимости, сюжет этот очень востребован у российского зрителя, или, по крайней мере, у отечественного сценариста, который волшебную фею в сюжете про Золушку, последнего было записано все имущество и весь бизнес банкира), собирает команду из своих незаконнорожденных детей, чтобы устроить ограбление собственного банка в Монте-Карло. А затем и восстановить свои права. Но прежде всего нужно как-то вернуть доверие собственных детей. Прежде, чем взяться за «Миллиард», режиссер Роман Прыгунов снял две части проекта «Духлесс», что, несомненно, повлияло на стиль и тематику картины. Российский аналог «Друзей Оушена» собрал в российском прокате 423 млн руб.
«Хорошая борьба», CBS, 3 сезон
Спин-офф сериала «Хорошая жена», жизнь которого продлилась на достойные семь сезонов, выходит на «Амедиатеке» и посвящен будням крупной чикагской юридической фирмы, изображенным через судьбы самих адвокатов. Одна из руководителей компании, Дайан Локхард, в одночасье становится банкротом, теряет состояние, репутацию и друзей после того, как вскрываются незаконные сделки компании, а планы героини отойти от дел и купить виллу в Провансе, остаются в прошлом. Финансовая пирамида, которую выстроил коллега Дайан, Генри Ринделл, рушась, уничтожает средства не только самой Локхард, но и ее друзей и знакомых, доверие которых она теряет безвозвратно. Однако героиня сериала — сильная женщина, готовая противостоять ударам судьбы, и, несмотря на все ухудшающееся положение дел, она готова идти до конца. «Героями не рождаются — героями возрождаются».
«Дорогой папа», Михаил Расходников
Еще один пример приверженности российского кинематографа богатым, но безответственным отцам, являет собой новый фильм Михаила Расходникова, автора «Временных трудностей» — фильма получившего широкое обсуждение в связи с неоднозначным изображением героя с ДЦП. Успешный владелец сети супермаркетов, расположившихся по всей стране, Вадим Дюмин, в исполнении Владимира Вдовиченкова, хочет привлечь в свой бизнес китайских инвесторов, но проблема в том, что его мать, на которую был оформлен бизнес, оставила все своей внучке, которую предприниматель не видел с двух лет. Привыкнув добиваться своей цели любой ценой, Дюмин хочет очаровать дочь, так же, как он делает это со своими бизнес-партнерами, для того, чтобы она подписала необходимые документы на отказ от наследства, только вот уловки большого бизнеса на хрупкую Алину не действуют. Она — идеалистка и правдолюбка, защищает несправедливо выгнанных из школы одноклассниц, и даже хочет организовать в их защиту тверк-флешмоб. Вот только удастся ли ей привлечь к этому «дорогого» папу, станет известно в самом конце фильма.
«Внутри мозга Билла: Расшифровывая Билла Гейтса», Дэвис Гуггенхайм, Netflix
Трехсерийный документальный фильм, в котором поучаствовал и сам Билл Гейтс, был снят Дэвисом Гуггенхаймом, лауреатом премии «Оскар» за лучший документальный фильм «Неудобная правда». Этот документальный мини-сериал, слоганом которого стала фраза «Decoding Bill Gates», то есть, дословно, «декодируя», «расшифровывая» код Билла Гейтса, чем-то напоминает «Игры разума» — рассказ про гения, нормальность которого до конца не ясна, но успех — очевиден. Герой вполне себе реален: от его пристрастия к гамбургерам и страха «неработающих мозгов» до жесткости в бизнесе, способности к многозадачности (читает об одном, думает о другом) и таланте управления хаосом. Проект включает в себя многочисленные интервью с коллегами, друзьями и близкими Гейтса, которые рассказывают о своем восприятии бизнесмена.
«Рэй Донован», 7 сезон, Showtime
Лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус», этот криминальный драматический сериал не прекращает приятно удивлять своих поклонников, каждый год получая оригинальное продолжение. Канал Showtime явно решил заменить свой флагманский продукт, продлившийся восемь сезонов сериал «Декстер» на «Донавана», схожего по стилистике проекта. Новый сезон сериала доступен на «Амедиатеке». Рэй — профессиональный фиксер, который решает проблемы бизнесменов, властьимущих, звезд. Убрать из номера отеля тело мертвой проститутки, организовать слежку за нерадивой женой, сохранить репутацию клиента в противостоянии с пронырливыми журналистами — любой каприз может быть выполнен, были бы деньги. Герой явно ненавидит своих клиентов, отличается сложным характером и невеселым нравом, да и в подчиненные себе подбирает таких же социофобов, как он сам. Параллельно с линией работы мы узнаем о личной жизни героя, его младшем брате, ставшим жертвой сексуального насилия, умирающем отце. Сделанный качественно и на совесть сериал, пожалуй, все же проигрывает «Декстеру» в оригинальности и небанальности сюжетов.
«Макмафия», 2 сезон, BBC и AMC
Своя фирма в лондонском Сити, частная школа в Англии, «серебряная ложка во рту» — молодой Алекс Годман имеет все шансы на успешную жизнь в британском обществе. Все портит происхождение: его отец и дядя — воротилы русской мафии, живущие в Британии. В какой-то момент Годману приходится делать выбор — помогать семье обороняться от «братков» и идти на преступление или оставаться законопослушным гражданином добрекзитовского Соединенного Королевства. Перед выбором этим он стоит недолго, поскольку приходится вызволять близких из неприятных ситуаций. Британцы решили осмыслить коллективную травму, связанную с ярким и насыщенным проживанием богатых русских в Лондоне в течение не одного десятка лет, и сняли сериал про них, пригласив Алексея Серебрякова, Марию Шукшину, Елену Лядову, Кирилла Пирогова и других ведущих российских актеров для пущей убедительности. Становление иностранной мафии в британском обществе, герои, некоторые из которых либо пьют водку, либо едят черную икру ведрами, и, кажется, что еще чуть-чуть и появится до боли знакомая всем балалайка — все это плод воображения автора книги Миши Гленни «МакМафия: Серьёзно организованная преступность», по которой и снят проект. Второй сезон будет доступен на «Амедиатеке».
«Самый громкий голос», 1 сезон, Showtime
«Мы покажем мир таким, каков он есть и таким, каким все хотят его видеть» — в основе проекта лежит книга Габриэля Шермана «Самый громкий голос в комнате» и расследование журналиста для New York Magazine об основателе Fox News Роджере Эйлсе (его играет совершенно неузнаваемый в гриме лауреат «Оскара», Рассел Кроу). До развития своей телевизионной карьеры Эйлс был политтехнологом и консультантом некоторых американских президентов, его методы работы в политике помогли добиться успеха и на новом поприще, несмотря на сексизм, хамство и наглость. История развития телеканала, показанная в проекте, начинается с момента его основания в 1996 году и завершается летом 2016 года, когда разгорелся скандал, связанный с сексуальными домогательствами со стороны Эйлса и неправомерном увольнении ведущей канала Гретчен Карлсон, которая подала на бывшего босса в суд.
«Династия», 3 сезон, CW и Netflix
Сериал рассказывает о сверхсостоятельной семье Кэррингтонов, владеющих нефтяным бизнесом: у них есть все – шикарные дома, лимузины, бизнес-джеты и личные водители. Но в уютный мир богатства проникает самозванка — новоявленная невеста главы семьи Кристалл. Его дочь, Фэллон, в шоке, ведь ей должно было достаться наследство и пост директора компании. В доме Кэррингтонов объявлена настоящая война. Из названия не сложно догадаться, что проект посвящен культовому сериалу, выходившему на канале ABC с 1981 по 1989 год, создатели которого, Эстер и Ричард Шапиро, стали продюсерами ремейка. Название каждой серии сериала является отсылкой к фразам оригинального проекта. Переосмысление роскоши и интриг богатых американцев явно не теряет своей актуальности.
«Мистер Булл», 4 сезон
Спасти сына миллиардера от обвинения в убийстве? Не проблема! Адвокат Джейсон Булл специализируется на жюри присяжных, он тонкий психолог, и готов путем анализа характера и ментальных установок каждого присяжного расположить их в пользу своего клиента. Адвокаты считают его шарлатаном, а он, в свою очередь, ненавидит адвокатов. Но его услуги востребованы и пользуются популярностью: созданная им компания Trial Analysis Corporation составляет подробное досье и профили присяжных после их утверждения, после чего Булл консультирует клиента по поводу того, как выстраивать защиту. Визуальный образ обвиняемого, его жесты и мимика, подстраивание под то, что хотят услышать или увидеть присяжные — все идет в ход для того, чтобы произвести лучшее впечатление. В четвертом сезоне мистер Булл вынужден спасать свою бывшую жену, ведь против ее компании подан иск, после того, как одна из клиенток умерла от аллергической реакции на разрабатываемые ей продукты. Какие инструменты пустит в ход талантливый манипулятор, чтобы вызволить собственную экс-супругу?
