1. Постоять в очереди за четыре доллара

В Англии за вас с радостью постоят в очереди.

2. Утрамбовать пассажиров

Осия - важная профессия в Токио и Мадриде.

3. А не послушать ли нам сыр

Слушатель сыра - важен для качества пармезана.

4. Идеальная профессия существует

Тестировщики водных горок.

5. Самая милая профессия мира

Спасать жизнь пингвинам - благородная профессия.