5 самых странных профессий мира, освоить которые согласится далеко не каждый

Все мы с детства знаем, что любой труд достоин уважения. Но, говоря о профессиях, нам на ум приходят юристы, бизнесмены и врачи. И уж точно не трамбовщик пассажиров. Что это за профессия такая? Именно об этом мы и расскажем в нашей сегодняшней статье.
1. Постоять в очереди за четыре доллара
Наверно, самая не хлопотная профессия у тримидаторов. Эти люди были особенно популярны в советские времена. Ведь именно тогда была большая проблема с очередями. Да-да. Тримидатор – это человек, который отстоит за вас в очереди, чтобы вы не тратили свое драгоценное время. С их необходимостью в советский период все понятно. Но что же происходит в современном мире?
Оказывается, в Англии до сих пор они очень популярны. Их нанимают в основном в период глобальных распродаж, когда очереди в магазинах увеличиваются в десятки раз. Работа не пыльная и неплохо оплачиваемая. В Англии за час в очереди можно заработать четыре доллара.
2. Утрамбовать пассажиров
Осия - важная профессия в Токио и Мадриде.
Звучит ужасно. Но оказывается, что эта профессия очень нужна. И название ей – осия. Стоит отметить, что она существует лишь в двух городах мира. В Токио и Мадриде. И оттого она становится еще более редкой и странной.
На самом деле утрамбовщики пассажиров в метро очень важны. В часы пик их становится так много, что это приводит к чрезвычайным ситуациям. Чтобы этого избежать, и была придумана такая профессия, как осия. Именно утрамбовщики помогают всем попасть на нужный поезд. Они работают в метро и на железнодорожных станциях, где тоже бывает сильная толкучка.
3. А не послушать ли нам сыр
Слушатель сыра - важен для качества пармезана.
Наверно, самая странная профессия в нашей подборке – сырный слушатель. Согласитесь, даже звучит странно. Но, оказывается, эта профессия очень важна. Когда речь идет о пармезане, очень многое стоит учитывать. Даже то, как он звучит.
Но давайте мы расскажем об этой профессии по подробнее. Дело в том, что у пармезана очень много особенностей. Например, то, что этот сыр зреет очень долго. Из-за этого уровень его готовности можно определить разве что по звуку. Вот тут-то и нужен слушатель сыра. Именно от него зависит, какой пармезан попадет на полки магазинов. Он берет серебряный молоточек и ударяет в центр головки сыра. После чего слушает звук. Если он громкий, значит сыр готов. И все-таки невероятная профессия.
4. Идеальная профессия существует
Тестировщики водных горок.
Любите ли вы водные горки? Если да, то мы нашли для вас идеальную профессию. Оказывается, она существует. Тестировщик водных горок. Что может быть веселее?
На самом деле тестировщики выполняют важную работу. Так как они не только оценивают высоту и крутость спуска, но и технику безопасности. Так что, поверьте, все не так уж и весело. Именно тестировщики должны убедиться в том, что горки пригодны к эксплуатации. Но самое главное, что они полностью безопасны для отдыхающих.
5. Самая милая профессия мира
Спасать жизнь пингвинам - благородная профессия.
Вряд ли найдется в мире более милая профессия, чем переворачиватель пингвинов. Вы только подумайте, как это прекрасно. Помогать маленьким пингвинчикам в начале их жизненного пути.
На самом деле профессия важна и даже сложна. Она требует особой подготовки и проживания в определенных условиях. Самое страшное, что если бы не переворачиватели, то пингвины бы просто умерли с голоду. Когда пингвин падает на спину, засмотревшись на самолет в небе, он просто не может встать самостоятельно. Так что эти милые люди делают по-настоящему доброе дело – помогают пингвинам выживать в современном мире.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии