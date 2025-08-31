От амфитеатров Древнего Рима до суперсовременных спортивных арен

С древних времен стадион был своеобразным местом поклонения для любителей спорта. Из оригинальных сооружений античности они превратились в самые впечатляющие объекты инженерной и дизайнерской мысли, на аренах которых проходят не только спортивные состязания, они становятся главным местом проведения грандиозных концертов и культурных мероприятий.

1. Амфитеатр Флавиев или Колизей (72-80 гг. н. э.) Амфитеатр Флавиев (Колизей) находится в Риме между Эсквиллинским, Палатинским и Целиевским холмами (Италия). | Фото: arx.novosibdom.ru. Амфитеатр Флавиев, больше известный как Колизей – одно из самых известных и грандиозных спортивных сооружений Древнего мира, дошедших до наших дней. Его гигантские размеры впечатляют даже современников, а для жителей Древнего Рима начала I тысячелетия они и вовсе были умопомрачительными. Чтобы поместить 50 тыс. любителей зрелищ, пришлось строить грандиозный объект, длина которого достигала 188 м при ширине 86 м, а высота стен с трибунами достигала 50 м. Для того чтобы удержать такую мощную постройку, фундамент нужно было делать глубиной 13 метров.Колизей – единственный амфитеатр, на арене которого организовывались морские бои. | Фото: puteshestvovat.com. И самое интересное, зодчие и математики рассчитали настолько грамотно структуру амфитеатра, что даже современные строители ничего нового придумать не смогли, особенно это касается организации входов/выходов и порядка размещения зрительских мест. При создании Колизея было предусмотрено 80 входов/выходов, что позволяло публике до отказа заполнять амфитеатр за 15 минут, а покидать – всего за 5!Начиная с V века, Колизей был в запустении, постепенно разрушался и разворовывался. | Фото: puteshestvovat.com. Интересно: Изначально Амфитеатр Флавиев имел сложную мачтовую конструкцию, созданную на четвертом этаже, что позволяло выдвигать и снимать большой тент, сделанный из бычьих шкур , который защищал зрителей от палящих солнечных лучей. 2. Стадион Панатинаикос в Афинах (329 г. до н. э., восстановлен в 1896 г.) Спонсором реконструкции Панатинаикоса был Георгиос Авероф — известный греческий коммерсант и меценат (Греция). | Фото: athens.zagranitsa.com. История современных Олимпийских игр началась на Панафинейском стадионе, созданном в форме подковы. То спортивное сооружение, которое мы можем видеть сейчас, создано к открытию проведения первых современных Олимпийских игр в 1896 г. Но история его началась еще в 529 г. до н. э., именно тогда стадион принял первые соревнования и выступал в качестве арены для проведения зрелищных мероприятий. До 329 г. до н. э. стадион был оборудован обычными деревянными скамейками, но благодаря стараниям общественного деятеля Ликурга они были заменены на каменные.До сих пор стадион Панатинаикос остается одной из главных спортивных арен Афин (Греция). | Фото: gidvgreece.com. Со временем в 139—144 гг Герод Аттик инициировал значительное расширение и полное обновление арены. В этот период стадион приобрел форму удлиненной подковы, а также на нем было установлено 50 тыс. мраморных сидений. Несмотря на почтенный возраст, спортивная арена до сих пор активно используется и не только в качестве достопримечательности. На стадионе проходят грандиозные концерты (здесь отличная акустика), проводятся различного рода соревнования и даже во время прохождения Афинской Олимпиады в 2004 г. он использовался в качестве спортивной арены. 3. Плавучий стадион в Сингапуре (2006-2007 гг.) Плавучая платформа создавалась для проведения парада в честь Дня независимости Сингапура. | Фото: ru.wikipedia.org/ © Waycool27. Самый необычный стадион мира расположен на платформе в заливе Марина-Бэй. Его внушительные (как для плавучего сооружения) размеры впечатляют уже более 10 лет. Длина плавучей платформы из стали достигает 120 м при ширине 83 м и рассчитана она на вес более 1 тыс. тонн. Такие параметры позволяют удерживаться конструкции не только на плаву, но и занимать первое место в рейтинге самых крупных плавучих арен мира. Естественно, на поверхности воды находится только сама спортивная площадка, а вот места для 30 тыс. зрителей расположены на берегу залива. Арена плавучего стадиона состоит из 15 соединенных элементов, которые закреплены на 6 плавучих пилонах (Сингапур). | Фото: orangesmile.com/ sportsvit.com.ua. Этот необычный спортивный объект становится не только полем для соревнований, но и прекрасной сценой для проведения различных концертов, культурных мероприятий города . Во время проведения первых летних Олимпийских игр среди спортсменов-юниоров (возраст от 14 до 18 лет) в 2010 г. именно на плавучем стадионе Сингапура проводились церемонии открытия и закрытия игр. 4. Олимпийский стадион в Монреале (Канада, 1976 г.)Олимпийский стадион в Монреале считается одним из самых дорогостоящих проектов спортивных сооружений. | Фото: overflightstock.com/ twitter.com. Строительство стадиона (Finale Royale Arena) в Монреале было приурочено к проведению Олимпийских игр 1976 года. Новая спортивная арена должна была удивить невероятным дизайном и фантастическим инженерным решением - раздвижной крышей. Если первая задача была выполнена на все 100, то с крышей получился казус – ее не успели сделать.На трибунах Олимпийского стадиона в Монреале помещается чуть более 65 тыс. болельщиков (Канада). | Фото: sportsvit.com.ua/ Arrivo.ru. Тем не менее, его конструкция и дизайн впечатляет даже спустя 40 лет, в особенности башня высотой 175 м, на которой расположена смотровая площадка с панорамным видом на городские пейзажи. Этот элемент конструкции расположен под углом и считается самой большой наклонной башней в мире. 5. Стадион Уэмбли в Лондоне (1923 г., полная реконструкция 1996-2007 гг.) Так выглядел Стадион Уэмбли в 2000 г. и после строительства в 2007 г. | Фото: 100dorog.ru/ fakty.ua. Стадион Уэмбли (Wembley Stadium) был построен в Лондоне (Великобритания) еще в 1923 году, но к концу века возникла необходимость в его полной реконструкции . Целых 6 лет создавали проекты пока, в конце концов, не решили его снести и построить на этом месте абсолютно новую спортивную арену. Благодаря этому в 2007 г. мир увидел фантастический стадион, на строительство которого было потрачено более 1,4 млрд. дол. Во время соревнований или концертов на трибунах стадиона можно разместить 90 тыс. зрителей/фанатов. | Фото: telegraf.com.ua/ tournavigator.pro. Главной изюминкой проекта стала решетчатая арка высотой 134 м., длиной 315 м. и диаметром 7 м. Помимо оригинальности декора конструкция выполняет довольно значимую функцию – она поддерживает раздвижную крышу, которая имеет незакрепленную структуру. Кстати сказать, на этом стадионе поле можно трансформировать в атлетическую арену, единственное неудобство такого переоборудования – уменьшение мест на трибунах. 6. Стадион Первого Мая в Пхеньяне ( КНДР , 1989 г.)«Стадион Первого Мая» является самым большим по вместительности стадионом мира (Пхеньян, КНДР). | Фото: budport.com.ua/ orangesmile.com. На данный момент «Стадион Первого Мая», построенный в Пхеньяне, является самым большим стадионом мира, его трибуны могут принять 150 тыс. болельщиков. Столь грандиозное строительство было приурочено к проведению XIII фестиваля молодежи и студентов, проходившем в 1989 г. Главной особенностью конструкции гигантской спортивной арены являются 16 арок, образующих кольцо, благодаря чему она стала похожа на цветок магнолии.На стадионе «Первого Мая» в Пхеньяне проходит самый грандиозный фестиваль мира («Ариран», Северная Корея). | Фото: com/ reporter-ua.com. Поскольку Северная Корея является закрытой страной, то стадион «Первого Мая» используется для проведения внутригосударственных спортивных соревнований или матчей, но основное его назначение – организация массового праздника «Ариран». Интересно: Ежегодный фестиваль «Ариран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое грандиозное шоу мира. 7. «Прямоугольный стадион» Мельбурна (Австралия, 2010 г.) «Прямоугольный стадион» Мельбурна вмещает 30 тыс. зрителей (Австралия). | Фото: techvesti.ru/ ru.depositphotos.com. Необычный в своем роде стадион спроектировало архитектурно-дизайнерское бюро Cox Architects, их прямоугольное детище украшает Мельбурн. Начиная с 2010 г. на его аренах проходят как футбольные матчи, так и регбийные. Главной достопримечательностью «Прямоугольного стадиона» стал геодезический купол, который возвышается над стадионом и накрывает большинство зрительских мест. За разработку столь оригинального проекта компания Cox Architects была отмечена премией World Stadium Awards (2012 г.). 8. «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия, 2005 г.)«Альянц Арена» – самый эффектный стадион Германии. | Фото: gid-bavaria.com/ munihtehayat.com. Альянц Арена (Allianz Arena) в Мюнхене признана самым импозантным стадионом футбольного клуба «Баварии» за все время его существования. Больше всего впечатляет болельщиков и гостей Мюнхена необычный фасад, состоящий из 2,8 тыс. ромбовидных «подушек» (пленочных панелей из ETFE) распределенных на площади 66,5 тыс. м². Эта огромная мембранная оболочка с подсветкой внутри каждой «подушки» признана самой большой конструкцией в мире . Allianz Arena вмещает 75 тыс. зрителей (Мюнхен, Германия). | Фото: holidaygid.ru/ tottenhamhotspur.com. Особенно прекрасна Allianz Arena вечером, когда зажигается тысячи огней и весь стадион сияет разными цветами, от такого зрелища захватывает дух даже у заядлых фанатов , не говоря о гостях города.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: