Спасение от бубонной чумы и связь с богами: для чего на самом деле придумали духи

Кеды Конверс /Фото:uroki24.ru
Converse - это одна из самых востребованных и узнаваемых моделей обуви во всем мире. За свою более чем столетнюю историю существования, они завоевали сердца многих поколений благодаря своему неповторимому стилю и уникальной узнаваемости. Интересно, что название «Converse» происходит от английского слова «canvas», что в переводе означает «холст». Можно сказать, что это слово отражает суть этих кроссовок - они как созданы для художников, которые на протяжении десятилетий использовали их в своих творческих работах.
Возникновение кед началось в 1908 г. Компания, основанная Маркизом Миллером, изначально производство высококачественных галош и зимней обуви с утолщенной резиновой подошвой было основным занятием. Однако вскоре компания полностью сменила свою специализацию и стала выпускать повседневную обувь. Позднее они начали разрабатывать высокие кожаные ботинки, предназначенные для баскетбола, и затем перешли к производству кед. Однако, смогла лишь через 10 лет представить свою главную новинку. К тому времени компания уже выпускала обувь для футболистов и теннисистов, но новая модель была специально разработана для растущего в популярности спорта - баскетбола.
Продукция Конверс до производства кед /Фото:dzen.ru
В1917 году American Rubber Company представила миру новую модель обуви - кеды. Уникальность кед заключалась в том, что они были изготовлены из легкого и дышащего хлопчатобумажного материала, что позволяло ногам «дышать» и чувствовать себя комфортно даже при интенсивных физических нагрузках. Новая модель кед Non-Skids представлялась на полках в магазинах для баскетболистов, как новаторский спортивный продукт, обладающий уникальной конструкцией.
Кеды Non-Skids /Фото:welcomevolunteer.ru
По настоящему популярными кеды стали в 1921 г., когда защитник баскетбольной команды Средней школы Колумбуса Чак Тейлор стал носить и рекламировать их. Тейлор не только являлся поклонником этих ботинок, но и активно внес вклад в дальнейшее усовершенствование. Ему были предложены изменения в дизайне и некоторых деталях, и после этого они получили его имя – «Converse Chuck Tаylor All Stаr». Так в мире появился, вероятно, самый первый в мире и истории амбассадор. Также , благодаря его усилиям, была разработана защитная накладка с принтом «All Star» на лодыжках, конструкция кед стала более эргономичной, оснащая тем самым удобство и поддержку стопы.
Чак Тейлор в кедах Конверс /Фото:https://blog.sneakerhead.ru
Поначалу Конверс были одним из множества производителей кед, однако, вскоре их бренд стал одним из наиболее распознаваемых. В 1923 г. фирма стала сотрудничать с множеством баскетбольных команд для продвижения своего нового продукта, и к 1930 году кеды Конверс приобрели популярность не в одних Соединённых Штатах, но и во всех странах мира.
В времена Второй мировой войны Конверс перестроили своё производство на изготовление военной обуви, верхней одежды и защитных костюмов. Но, по окончанию снова приступили к выпуску спортивной обуви, включая свои знаменитые кеды All Stаr. Популярность у молодёжи кеды Converse приобрели в пятидесятых годах и часто встречались на улицах. Что положило начало сникер - культуры, такой какую можно знать на сегодняшний день. Кеды Конверс стали официальной обувью НБА Соединённых Штатов и популярным выбором среди школьников и студентов.
Кеды all star /Фото:vk.com
В 1962 г. произошло две важные вехи в истории Конверс. Впервые была выпущена низкая версия кедов All Star, а знаменитый баскетболист Уилт Чемберлен установил рекорд, набрав 100 очков в одном матче НБА. Он носил кеды Converse, и этот рекорд до сих пор не был побит. В тот же период компания начала продавать свою продукцию в более чем 80 различных странах.
Постепенно кеды перестали быть только ботинками для спортсменов и переросли в присущую часть повседневного гардероба. Множество музыкантов, актеров и иных знаменитостей выбрали кеды Converse частью своего стиля. Кеды оказались символом непринужденности, молодежной субкультуры и независимости - прекрасным способом выражения своего индивидуального образа и креативности.
Джеймс Дин в модели - Jack Purcell. Дизай разработан с профессиональным игроком в бадминтон Джеком Перселлом /Фото:cassidy81.blogspot.com
В 1971 г. кеды оказались наиболее продаваемым брендом в Соединённых Штатах. К сожалению, в этот же период появились новые и наиболее молодые бренды — Adidas и Nike. Однако Конверс всё ещё удерживают свои позиции. Но, с каждым днем все большую популярность начали набирать инновационные технологии в спортивном производстве, предложенные новыми производителями, что постепенно вытеснило Конверс из мира баскетбола к концу восьмидесятых годов. Хотя, конечно, Converse также завоевали любовь рокеров, панков и стильных молодых людей. Благодаря влиянию таких икон стиля, как The Ramones, Курт Кобейн, Дэвид Боуи и Metallica, кеды превратились в культовый предмет обуви.
Группа The Ramones кедах Конверс /Фото:b-cooper1518-sp.blogspot.com
В 90-х годах эта марка стала особенно популярна среди молодежи, и Chuck Taylor All Star стали неотъемлемой частью уличной моды. Несмотря на то, что представители различных субкультур продолжали носить конверсы, продажи постепенно упали. В 2001 году Cоnverse обнародовали о своем банкротстве. Однако в 2003 году Nike объявила о приобретении Converse, что стало толчком к развитию бренда и объединению его уникального стиля с инновационными технологиями Nike. Кеды Конверс стали общим предпочтением молодежи в 90-х годах и стали неотъемлемой частью уличной моды.
Кеды Конверс от Найк /Фото:m.blackfridayoff48.top
Несмотря на то, что представители различных субкультур продолжали верно носить обувь Converse, продажи постепенно сократились. В 2001 г. Конверс анонсировали свое неизбежное банкротство. Однако в 2003 году компания Nike приобрела Converse, что стало новым витком развития бренда и возможностью соединения его стиля с передовыми технологиями Nike. Под руководством Nike Cоnverse начали сотрудничать с миром высокой моды, музыкантами, уличными брендами и художниками, выпуская уникальные коллекции. Сейчас кеды Converse давно вышли за рамки спорта и стали неотъемлемой частью повседневного стиля. Известные коллективы, включая Aϟ/Dϟ и Gоrillaz, также представили свои оригинальные интерпретации. Часто для коллективных проектов используются классические All Stаr.
Маркус Миллс Конверс - Основатель Конверс/Фото:successstory.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии