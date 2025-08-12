С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Anmi
    интересно!20 фотографий вре...
  • Ирина Серафимова (Микова)
    Автор излагает с множеством ошибок, как-будто иностранец пишет. Трудно читать.За что стильно од...
  • Ингерман Ланская
    реальная совдепия, которая совкам сильно не нравитсяСоветское морожен...

Спасение от бубонной чумы и связь с богами: для чего на самом деле придумали духи


Кеды Конверс /Фото:uroki24.ru

Кеды Конверс /Фото:uroki24.ru

 

Converse - это одна из самых востребованных и узнаваемых моделей обуви во всем мире. За свою более чем столетнюю историю существования, они завоевали сердца многих поколений благодаря своему неповторимому стилю и уникальной узнаваемости. Интересно, что название «Converse» происходит от английского слова «canvas», что в переводе означает «холст». Можно сказать, что это слово отражает суть этих кроссовок - они как созданы для художников, которые на протяжении десятилетий использовали их в своих творческих работах.
Невероятное сочетание комфорта, стиля и неповторимости делает эти кроссовки иконой молодежной культуры. Но, Что именно делает Converse такими популярными?

Возникновение кед началось в 1908 г. Компания, основанная Маркизом Миллером, изначально производство высококачественных галош и зимней обуви с утолщенной резиновой подошвой было основным занятием. Однако вскоре компания полностью сменила свою специализацию и стала выпускать повседневную обувь. Позднее они начали разрабатывать высокие кожаные ботинки, предназначенные для баскетбола, и затем перешли к производству кед. Однако, смогла лишь через 10 лет представить свою главную новинку. К тому времени компания уже выпускала обувь для футболистов и теннисистов, но новая модель была специально разработана для растущего в популярности спорта - баскетбола.
Продукция Конверс до производства кед /Фото:dzen.ru

Продукция Конверс до производства кед /Фото:dzen.ru

 

В1917 году American Rubber Company представила миру новую модель обуви - кеды. Уникальность кед заключалась в том, что они были изготовлены из легкого и дышащего хлопчатобумажного материала, что позволяло ногам «дышать» и чувствовать себя комфортно даже при интенсивных физических нагрузках. Новая модель кед Non-Skids представлялась на полках в магазинах для баскетболистов, как новаторский спортивный продукт, обладающий уникальной конструкцией.
Эти кеды имели прочную резиновую подошву, она обеспечила бы очень хорошую поддержку и отличное сцепление ботинка с паркетом. В те времена спортивная обувь была востребована только спортсменами, поэтому её продажи были не очень высоки.
Кеды Non-Skids /Фото:welcomevolunteer.ru

Кеды Non-Skids /Фото:welcomevolunteer.ru


По настоящему популярными кеды стали в 1921 г., когда защитник баскетбольной команды Средней школы Колумбуса Чак Тейлор стал носить и рекламировать их. Тейлор не только являлся поклонником этих ботинок, но и активно внес вклад в дальнейшее усовершенствование. Ему были предложены изменения в дизайне и некоторых деталях, и после этого они получили его имя – «Converse Chuck Tаylor All Stаr». Так в мире появился, вероятно, самый первый в мире и истории амбассадор. Также , благодаря его усилиям, была разработана защитная накладка с принтом «All Star» на лодыжках, конструкция кед стала более эргономичной, оснащая тем самым удобство и поддержку стопы.Чак Тейлор в кедах Конверс /Фото:https://blog.sneakerhead.ru
Чак Тейлор в кедах Конверс /Фото:https://blog.sneakerhead.ru

 

Поначалу Конверс были одним из множества производителей кед, однако, вскоре их бренд стал одним из наиболее распознаваемых. В 1923 г. фирма стала сотрудничать с множеством баскетбольных команд для продвижения своего нового продукта, и к 1930 году кеды Конверс приобрели популярность не в одних Соединённых Штатах, но и во всех странах мира.

В времена Второй мировой войны Конверс перестроили своё производство на изготовление военной обуви, верхней одежды и защитных костюмов. Но, по окончанию снова приступили к выпуску спортивной обуви, включая свои знаменитые кеды All Stаr. Популярность у молодёжи кеды Converse приобрели в пятидесятых годах и часто встречались на улицах. Что положило начало сникер - культуры, такой какую можно знать на сегодняшний день. Кеды Конверс стали официальной обувью НБА Соединённых Штатов и популярным выбором среди школьников и студентов.
Кеды all star /Фото:vk.com

Кеды all star /Фото:vk.com

 

В 1962 г. произошло две важные вехи в истории Конверс. Впервые была выпущена низкая версия кедов All Star, а знаменитый баскетболист Уилт Чемберлен установил рекорд, набрав 100 очков в одном матче НБА. Он носил кеды Converse, и этот рекорд до сих пор не был побит. В тот же период компания начала продавать свою продукцию в более чем 80 различных странах.

Постепенно кеды перестали быть только ботинками для спортсменов и переросли в присущую часть повседневного гардероба. Множество музыкантов, актеров и иных знаменитостей выбрали кеды Converse частью своего стиля. Кеды оказались символом непринужденности, молодежной субкультуры и независимости - прекрасным способом выражения своего индивидуального образа и креативности.
Джеймс Дин в модели - Jack Purcell. Дизай разработан с профессиональным игроком в бадминтон Джеком Перселлом /Фото:cassidy81.blogspot.com

Джеймс Дин в модели - Jack Purcell. Дизай разработан с профессиональным игроком в бадминтон Джеком Перселлом /Фото:cassidy81.blogspot.com

 

В 1971 г. кеды оказались наиболее продаваемым брендом в Соединённых Штатах. К сожалению, в этот же период появились новые и наиболее молодые бренды — Adidas и Nike. Однако Конверс всё ещё удерживают свои позиции. Но, с каждым днем все большую популярность начали набирать инновационные технологии в спортивном производстве, предложенные новыми производителями, что постепенно вытеснило Конверс из мира баскетбола к концу восьмидесятых годов. Хотя, конечно, Converse также завоевали любовь рокеров, панков и стильных молодых людей. Благодаря влиянию таких икон стиля, как The Ramones, Курт Кобейн, Дэвид Боуи и Metallica, кеды превратились в культовый предмет обуви.
Группа The Ramones кедах Конверс /Фото:b-cooper1518-sp.blogspot.com

Группа The Ramones кедах Конверс /Фото:b-cooper1518-sp.blogspot.com

 

В 90-х годах эта марка стала особенно популярна среди молодежи, и Chuck Taylor All Star стали неотъемлемой частью уличной моды. Несмотря на то, что представители различных субкультур продолжали носить конверсы, продажи постепенно упали. В 2001 году Cоnverse обнародовали о своем банкротстве. Однако в 2003 году Nike объявила о приобретении Converse, что стало толчком к развитию бренда и объединению его уникального стиля с инновационными технологиями Nike. Кеды Конверс стали общим предпочтением молодежи в 90-х годах и стали неотъемлемой частью уличной моды.
Кеды Конверс от Найк /Фото:m.blackfridayoff48.top

Кеды Конверс от Найк /Фото:m.blackfridayoff48.top

 

Несмотря на то, что представители различных субкультур продолжали верно носить обувь Converse, продажи постепенно сократились. В 2001 г. Конверс анонсировали свое неизбежное банкротство. Однако в 2003 году компания Nike приобрела Converse, что стало новым витком развития бренда и возможностью соединения его стиля с передовыми технологиями Nike. Под руководством Nike Cоnverse начали сотрудничать с миром высокой моды, музыкантами, уличными брендами и художниками, выпуская уникальные коллекции. Сейчас кеды Converse давно вышли за рамки спорта и стали неотъемлемой частью повседневного стиля. Известные коллективы, включая Aϟ/Dϟ и Gоrillaz, также представили свои оригинальные интерпретации. Часто для коллективных проектов используются классические All Stаr.
Маркус Миллс Конверс - Основатель Конверс/Фото:successstory.com

Маркус Миллс Конверс - Основатель Конверс/Фото:successstory.com

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
маркус миллс
american rubber, company, сша
The Ramones
instagram (инстаграм), социальная сеть
колумбуса чак тейлор
nike, компания
Курт Кобейн
Миллер
jack purcell
джеймс дин
adidas (адидас)
Уилт Чемберлен
джон перселл
чак тейлор
Дэвид Боуи
наверх