Больше, мощнее, брутальней: 5 машин-богатырей, которые могут перевезти все что угодно

Машины, которые вызывают трепет.
Только подумать, насколько легче автомобили сделали жизнь человека. Достаточно взять в качестве примера тяжелые грузовики, способные перевозить и тянуть самые неожиданные и огромные грузы. Эти машины настоящие богатыри, и они производят неизгладимое впечатление, особенно, если посидеть за рулем этих гигантов.
1. Nicolas Tractomas TR 10X10 D100
Самый большой грузовик Nicolas Tractomas TR 10X10 D100.
Встретить такие гигантские тягачи можно преимущественно в ЮАР. Машина считается одной из самых больших в своем классе. Каждая буквально размером с автобус. Эта машина даже попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своим невероятным размерам. Машина занимается перевозкой сверхтяжелых грузов массой до 500 тонн. Главным образом это оборудование для электростанций.
2. Volvo FH16 750
Трудно найти что-то мощнее Volvo FH16 750.
Данный тягач входит в число самых мощных в своем классе. Машина создавалась для перевозки сверхтяжелых грузов в труднодоступные регионы. Так, например, Volvo FH16 750 используют для транспортировки тяжелых и массивных вещей по крутым горным трассам. Машина также отличается перманентно высокой скоростью хода и стабильно умеренным расходом топлива. Также его считают одним из лучших тягачей в вопросе управляемости.
3. КРАЗ-6446-011-03 «БУРЛАК»
КРАЗ-6446-011-03 свое дело знает.
Не самый большой и даже не самый мощный, казалось бы автомобиль, однако все еще заслуживающий упоминания потому, что способен возить грузы там, где другим не под силу. Обладает отлично проходимостью в условиях жесточайшего бездорожья и может эффективно эксплуатироваться в экстремальных условиях внешней среды. Машину выпустили еще во времена Советского Союза, и продолжают делать по сей день.
4. Terex Titan
Terex Titan уже на пенсии.
Буквально уникальный в своем роде грузовик уже хотя бы потому, что был выпущен американской компанией General Motors в 1978 году в единственном экземпляре. Несмотря на то, что с тех пор прошло совсем немало лет, машина все еще удивляет своими габаритами. При массе в 35 тонн этот богатырь берет на свои плечи более 350. Сегодня машина не работает. Она находится в Канаде в городе Спарвуд, где была превращена в экспонат-памятник. До 1990 года использовалась на разработке угля.
5. БелАЗ-75710
Отличный грузовик БелАЗ-75710.
Самый большой карьерный самосвал в мире грузоподъемностью 450 тонн. В Книгу рекордов Гиннеса машина попала после того, как смогла перевезти 503.5 тонны груза. Машина весит как 300 Ford Focus, 2.5 кита, 37 двухэтажных лондонских автобусов. Даже крупнейший пассажирский лайнер Airbus A380 весит меньше, чем этот монстр.
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