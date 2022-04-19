7 важных вещей, без которых не стоит заводить в доме животное

Самые важные аксессуары для животных.
Не просто будет отыскать дом, в котором бы не жила какая-нибудь живность, особенно, если в семье есть дети. Вообще, домашние животные могут быть невероятно полезны в процессе воспитания ребенка. Вот только за самим зверьем, нужно ухаживать не меньше, чем за подрастающим чадом. Если не обеспечить животное всем необходимым, оно может начать доставлять проблемы. Сегодня же речь пойдет о лучших аксессуарах для братьев наших меньших.
1. Подстилка-покрывало
Шерсть во всех местах - это плохо.
Каждое живое существо, будь у него шесть, перья или даже чешуя – линяет. Хотя процесс этот естественный, он может доставить много головной боли хозяевам, особенно, когда речь заходит о мягкой мебели. Если животное имеет обычай лежать на диване, то стоит купить специальную подстилку-покрывало. Пригодится она и для поездок в автомобилей, хотя здесь уже лучше обзавестись специальными чехлами.
2. Точилка для когтей
Защити любимую мебель от кота.
Каждый любитель котов хорошо знает о том, что эти независимые питомцы очень любят поточить когти. Таким нехитрым образом кот может навсегда испортить всю мебель в доме. Это уже достаточно для того, чтобы обзавестись специальной точилкой. По счастью, на рынке имеется огромное разнообразие вариантов данного аксессуара.
3. Дом для животного
Каждому свой дом.
Когда заводишь животное, не стоит забыть и о такой, казалось бы, очевидной вещи, как спальное место для него. Большинству собак будет достаточно хорошей подстилки, к которой, впрочем, пса еще придется приучить. Котам можно смело покупать мягкий домик, в противном случае мохнатый то и дело будет искать новое место, где ему свернуться клубком. Это не так круто, как кажется, особенно когда кот линяет.
4. Аксессуары для прогулки
Поводок всему голова.
Собаки одна из немногих домашних животных, которое нужно выгуливать. В зависимости от породы, стоит купить поводок, ошейник, сделать длинную стропу и, конечно же, купить намордник. Покупкой намордника лучше не пренебрегать и дело не только в законах. Если собаке потребуется экстренная медицинская помощь, ей нужен намордник. В противном случае, врач может отказаться помогать животному.
Маленьким собакам для прогулки можно купить комбинезон.
5. Кормушка
Кушать по умному.
Каждое животное нуждается в собственной кормушке или миске. Если питомец часто остаётся один в доме, стоит думаться о покупке автоматической «умной» кормушки, которая выдает животному пищу и воду по таймеру. Встречаются интересные варианты таких устройств, объединяющие в себе игрушку и кормушку.
6. Клетка для перевозки
Он был не виноват, но надо было ехать в деревню.
Заводя мелких животных или котов, стоит подумать о приобретении специальной транспортной клетки. Такая найдет себе применение не только при поездках куда-нибудь, но и при посещении ветеринара. От последнего, к сожалению, никуда не уйдешь. Осматривать и лечить питомца так или иначе, рано или поздно придется.
7. Любимая игрушка
И коту нужна игрушка.
Как и люди, животные бывают активные и не очень. Если собака или кот, все-таки проявляют повышенную активность, стоит купить им подходящую игрушку и приучить их к ней. Главное, чтобы в процессе забавы, любимый питомец не разносил жилое пространство в щепки пуще обычного.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии