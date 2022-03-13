Правила бизнеса по-еврейски

Народ Израилев известен талантом делать деньги. Некоторым кажется, что все происходит благодаря некой магии, но на самом деле хитрость заключается вовсе не в ней.
Просто Тора, которую изучают практически все евреи, напрямую указывает, какие качества нужно культивировать в себе, чтобы добиться успеха в любом начинании. И знаете что? Совсем не обязательно быть евреем. Достаточно следовать этим правилам, и успех придет сам собой.
Пунктуальность
Опоздания для реально делового человека неприемлемы. Договорился — значит, надо быть. Партнеры и новые знакомые могут начать смотреть косо уже после первой задержки: учитесь быть пунктуальными.
Избегайте бесплатного сыра
Почему-то считается, что евреи падки на бесплатные вещи. На самом же деле мало кто так знает цену любым предметам, как представители этой нации. Никогда умелый бизнесмен не поведется на бесплатную приманку: умный человек просто понимает, что платить нужно всегда и за все. Не обязательно деньгами.
Платите работникам вовремя
По Торе, плата наемным служащим — святая обязанность каждого работодателя. Постоянные задержки под любыми оправданиями ведут только к одному: человек теряет доверие и начинает работать хуже, что, как говорится, себе дороже. Так зачем создавать проблемы на ровном месте?
Время — деньги
Сейчас все больше людей понимают ценность времени, но евреи знали это всегда. Не теряйте ни минуты своей жизни, и усердие окупится сторицей.
Пока горит свеча
Однажды раввин Исраэль Салантер ночевал у сапожника. Поднявшись ночью, ребе заметил хозяина, согнувшегося над работой при неверном свете свечи. Исраэль спросил у сапожника, почему тот не идет отдыхать, ведь свеча почти догорела. «Пока есть свет, нужно трудиться», — ответил сапожник.
Следи за языком
Говорить все, что думаешь, глупо. Следует тренироваться для создания прослойки между языком и воздухом — ее еще называют мозгами. Чувство такта и ощущение рамок для человека дела так же важны, как и кредитные обязательства в банке.
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