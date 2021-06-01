Как медсестра-пенсионерка скрашивает старость собак, которые доживают последние дни

У каждого питомца однажды наступает старость, и в это время животным нужна вся забота и внимание их хозяев. Увы, нередко так случается, что именно в это время люди решают отказаться от своих любимцев, их оставляют доживать в приюте, и животные впадают в отчаяние. И Никола Харрисон решила исправить эту несправедливость в меру своих сил.
Одна из собак, которых Никола взяла к себе на доживание.
Никола забирает тех животных, которым прогнозируют жить около полугода.
Никола Харрисон — бывшая медсестра. Она долгое время заботилась о людях, а выйдя на пенсию, она посвятила свою жизнь животным — тем, у кого обычно нет медсестер и рассчитывать на заботу по страховке которым, увы, не приходится. Она организовала на основе своего дома в центральной части Англии собачий хоспис «Серая мордашка», и забирает из ближайшего приюта к себе собак на доживание.
Никола старается сделать последние дни собак счастливыми и спокойными.
Никола не берет к себе больше двух собак за раз.
Никола берет только собак из приюта и только тем, кому ветеринары пророчат прожить не больше полугода. «Дольше всего у меня прожила собака — это был целый год. Меньше всего — две недели. Но каким бы долгим или коротким ни было это время, это время наполнено благодарностью, потому что ты видишь, что делаешь животных счастливее. Я не знаю, когда день рождения у этих собак, поэтому когда они попадают ко мне, мы устраиваем им вечеринку с вкусняшками в честь их дня рождения».
Старые собаки нередко оказываются никому не нужными и отдаются в приюты.
Старым собакам требуется отдельный тщательный уход.
Раньше Никола тратила на собак свои собственные деньги — а это часто довольно немалые суммы, так как в них входят траты на специальный корм и услуги ветеринара, а также лекарства. Сейчас женщина также принимает пожертвования от всех неравнодушных.
Никола берет как больших, так и маленьких собак.
Приют - не место для старых собак.
Чтобы не устраивать у себя мини-приют с кучей собак, а стопроцентно уделять время стареньким питомцам, Никола решила брать только по две собаки за раз. Часто бывает, что после смерти собаки, Николе требуется некоторое время на восстановление своего психологического состояния. Тогда она берет паузу и берет новую собаку не сразу.
Одна из собак даже провожала дочь Николы на выпускной.
Если собакам тяжело ходить, Никола возит их на улицу на коляске.
Пока же собаченьки находятся у Николы, жизнь их наполняется радостью. По мере сил Никола обеспечивает им медицинский уход, чтобы питомцы не испытывали боль. Если они уже не в силах ходить, Никола выгуливает их на коляске. Женщина, и ее семья ей в этой помогает, берет собак на пляж, где те могут походить по теплому песку и помочить лапки, она покупает собакам вкусняшки, какие те только хотят — включая стейк и мороженое — часто у старых собак проблемы с зубами и пару раз облизать мороженое для них настоящая радость. Одна из собак даже побывала на выпускном 16-летней дочери Николы.
Урна с прахом собаки.
После выхода на пенсию Никола стала заниматься старыми собаками.
Когда приходит время прощаться с животными, Никола кремирует их и закапывает на специальном участке недалеко от своего дома. «Эмоционально это очень тяжело, — признается Никола. — Но кто-то же должен это делать. Я очень люблю животных и я не могу жить с мыслью, что некоторым из них приходится жить свои последние дни, недели, и даже месяцы без той любви, которую они полностью заслуживают».
*Эмоционально это очень тяжело. Но кто-то же должен это делать*.
Всем собакам Никола устраивает праздник в честь дня рождения.
Такими Никола забирает собак из приюта, где они сидят в вольерах.
У Николы собаки получают много внимания, любви и заботы.
Никола ни в чем не отказывает стареньким собакам.
Собачий хоспис.
Последние дни собак.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии