Копеечные таблетки, которые спасут орхидеи от болезней

Болезни, поражающие орхидею, могут привести к гибели красивого растения. Чтобы этого не допустить и повернуть время вспять, обязательно проведите простую обработку аптечным средством, которое доступно во всех регионах и стоит сущие копейки.



Обработка от гнили и заболеваний у орхидей проводится метронидазолом из расчёта 1 таблетка на 1 л теплой воды. Если 1 литра для вас будет много (у вас мало растений), то возьмите 0,5 воды и 0,5 таблетки. Разведите таблетку в тёплой воде.



Проводить процедуру следует по суховатой орхидее, чтобы растение хорошо впитало препарат. Обработку нужно проводить по листу и по мху с помощью пульверизатора, обязательно с открытым окном, чтобы была хорошая циркуляция воздуха. Через 7 и 14 дней нужно обязательно провести повторные обработки аналогичным образом. Результат будет виден уже через пару дней: орхидея начнёт исцеляться от гнили и болезней.



Подробнее о том, как использовать аптечные средства в уходе за орхидеями, смотрите в видео ниже:

