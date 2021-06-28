Женщина-богатырь Агафья Завидная: Как любимая ученица Поддубного покоряла мужчин и арену

Эта женщина могла победить в борьбе любого мужчину, а могла и покорить его. В молодости ее ангельское личико и тело настоящей великанши производили фурор. Природа наградила Агафью невероятной силой, и по счастливому стечению обстоятельств она встретилась с тем человеком, который сделал из нее настоящую звезду. К сожалению, закат карьеры женщины-богатыря произошел тоже из-за мужчины и неудачной любовной истории.
Агафья Родионовна Завидная родилась в 1884-м году в небольшом украинском селе, недалеко от Никополя. История ее рождения напоминает богатырское предание. Родители прожили почти весь век одни. На момент появления долгожданного ребенка матери было 30 лет, а отцу 60 - по тем временам они уже были «стариком со старухой» и не надеялись уже на потомство, когда вдруг, как по волшебству, на свет появилась Агафья. А за ней и еще 13 детей! Правда, выросли из них только семеро, и это еще одна данность того времени, зато все были крепышами. Старшая же дочь получилась на отличку – высокая, крупная, голубоглазая и кудрявая. В 12 лет она выглядела на 18, поэтому очень рано родители отдали ее в услужение к владелице местной гостиницы.
Госпожа Юшкова была добра к девочке, та была прилежной и послушной, но после одного случая она стала относиться к ней как к настоящему сокровищу. Однажды Агафья услышала, что хозяйка собирается нанимать грузчиков для перестановки мебели в номерах. Шустрая служанка решила угодить своим нанимателям, и пока никто не видел, переставила мебель сама, не дожидаясь шестерых здоровых мужиков. Хозяйка была изумлена:
- Гаша, кто у нас был?
- Никого, я сама все передвинула. А разве я что-то не туда поставила?
Госпожа Юшкова перекрестилась, но в дальнейшем в работе стала учитывать необычные способности юной силачки.
Удивительно, что жизненный путь Агафьи пересекся именно с тем человеком, который смог ее невероятный природный дар превратить в профессию. Наверное, шанс для этого был один на миллион, но в Никополь с представлениями приехала труппа знаменитого силача Ивана Поддубного. Поселились артисты как раз в номерах госпожи Юшковой. Свой разнообразный инвентарь циркачи сложили во дворе. Так много необычных «игрушек» очень заинтересовали Агашу. Девочка сначала поднимала тяжеленые гири, а затем начала их подбрасывать и ловить. Пораженные артисты наблюдали за ней из окна. Когда информация дошла до Поддубного, он решил не упускать такой редкостный подарок судьбы и поехал к родителям девочки, чтобы уговорить их отпустить ее с труппой. Конечно, на такой резкий поворот в судьбе дочери те согласились не сразу, но щедрый денежный взнос решил дело. Так Агафья Завидная стала цирковой артисткой.
Иван Максимович Поддубный
Поддубный научил ее всем премудростям своего дела. Даже силачи-мужчины были редкостью, а женщины-богатыри, подобные Агафье, наверное, рождаются вообще раз в столетие. К 17 годам девочка по физическим данным даже превосходила своего учителя. При росте 190 см и весе в 150 килограмм она оставалась гибкой, очень грациозной и артистичной. Удивительно, что при таком тучном теле размер ноги у нее был по-настоящему аристократичный 37-й размер ноги и очень миловидное личико. Кудрявые русые волосы, огромные голубые глаза и ямочки на щеках сводили мужчин с ума. А когда красавица начинала на сцене жонглировать огромными гирями, публика просто неистовствовала. У Агафьи были любимые номера, которые особенно нравились зрителям: девушка одной рукой поднимала две пудовые гири, разрывала цепи, гнула подковы, скручивала железные прутья в пружину, поднимала зубами стул с сидевшим на нем человеком, крутила на плечах «карусель» с рельсом, на который цеплялось по четыре человека и выступала в качестве «живой наковальни» - Агафья ложилась на пол, ей на живот водружали дверь и наковальню, на которой кузнецы ковали подковы. Коронным номером был «мостик», стоя в котором богатырша удерживала на себе 8 мужчин.
Открытка «Цирковые борцы»
Через несколько лет триумфальных выступлений Агафья рассталась с труппой Поддубного. Известно, что артисты при этом серьезно поссорились, но что послужило причиной – точно не известно. Конечно, народная молва была склонна к варианту о безответной любви и разбитом сердце, но, скорее всего, молодой силачке просто захотелось самостоятельности и славы. Судя по всему, Поддубный не давал новой звезде сиять ярче, чем его собственная. Так, например, он не всегда указывал имя Агафьи на афишах, хотя успех выступлений во многом был ее заслугой.
Самостоятельные выступления сначала проходили невероятно удачно. Слухи о невероятной чудо-женщине дошли до Петербурга, и Николай II пригласил артистку на прием. Судя по сохранившимся воспоминаниям родственников Агафьи, император был так восхищен ею, что предложил ей несметные сокровища:
- Просите сколько угодно золота за ваш талант.
Однако гордая и к тому времени уже заработавшая достаточно денег Агафья, якобы, ответила:
- Мне ваши побрякушки не нужны!
Вместо золота артистка попросила свободный выезд за границу и конечно-же сразу получила такое разрешение. Она объездила с гастролями всю Европу, а также Персию и Турцию. Восточные мужчины, кстати, готовы были отдать состояние за такое редкостное сокровище, но эта женщина никому свое сердце не отдавала, предпочитая быть свободной. А с мужчинами она встречалась лишь на ринге, в чемпионатах по французской борьбе, очень популярной в то время, ей не было равных.
Агафья Завидная – женщина-борец
К сожалению, судьба Агафьи Завидной, как и множества других людей, сделала очень крутой вираж после 1917 года. Артистка была еще молода и полна сил, но она не смогла найти себе места в новой полунищей стране, а о поездках за рубеж пришлось забыть. Девушка вернулась в родные места и вместе с братом, который стал ее импресарио и помощником, начала выступления по окрестным селам. Конечно, золота и драгоценностей в подарок от сельчан было не дождаться, однако продукты в то тяжелое время тоже были вполне твердой валютой, так что Агафья и ее семья хотя бы не бедствовали.
Однако, похоже, свой запас везения Агафья уже исчерпала. Мужчины по-прежнему покорялись ее силе и очарованию, но она, как и прежде, была к ним холодна. Местный милиционер Шпонька, безнадежно влюбленный в эту невероятную женщину, однажды попытался к ней пристать после выступления, а получив от великанши отпор так испугался, что выстрелил в нее из пистолета. Конечно, он был при этом пьян, но сделанного было не изменить. Тяжелая рана в груди практически поставила крест на карьере Агафьи. Она пыталась еще лечиться, преподавать борьбу, но с годами здоровье ее все ухудшалось.
Афиша, рассказывающая о трюках цирковых борцов
Женщина захотела вернуться в Петербург, где когда-то она была так популярна, но оказалась в новом, советском Ленинграде. Небольшая съемная квартира, одинокая жизнь, временные подработки и постоянное лечение. Агафья теперь расплачивалась за свободную от мужчин жизнь настоящим одиночеством. В 1934 году после очередной операции у силачки началось заражение крови, и она скончалась на больничной койке. Родня не смогла даже приехать на похороны, поэтому ее могила стала одной из тысяч безымянных и забытых.
Последней тайной этой удивительной женщины стала легенда о гире-копилке, в которых она, якобы, прятала от новой власти и случайных грабителей свои драгоценности, ведь во время выступлений, особенно на Востоке, дорогих подарков от поклонников она получала без счету. Брат, который рассказывал о том, что открывался этот «сейф» особым потайным ключиком, ничего о его местонахождении потом не знал. Так что, возможно, этот клад до сих пор ждет своего Шуру Балаганова с пилой.
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