12 продуктов из супермаркета, полезность которых слишком преувеличена

На полках супермаркетов можно найти товары на любой вкус и цвет. Однако все ли продукты натуральные и полезные для здоровья?

К сожалению, нет. Производители идут на уловки и предлагают якобы усовершенствованные продукты, которые на деле оказываются еще вреднее.

Мы подскажем, без каких товаров лучше обойтись и не покупать в магазине.

1. Сокосодержащие напитки

Выбирайте либо натуральный сок, либо минеральную воду

На первый взгляд может казаться, что соки внушают больше доверия, чем обычная вода, ведь в них содержится множество полезных витаминов и минералов. Аналогичная ситуация и с сокосодержащими напитками. В реальности же они состоят лишь на 10% из сока, а остальные 90% - подсластители и искусственные добавки. Как видите, от минеральной воды намного больше пользы.

2. Лапша быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления особенно популярна у студентов

Зачем каждый день стоять у плиты, если за 5 минут можно заварить лапшу быстрого приготовления? Изделия стоят относительно недорого, чем заслужили любовь среди студентов. Однако основу лапши составляет мощный консервант Е319 (трет‑бутилгидрохинон), который является побочным нефтепродуктом. Дополняют «ядерную смесь» большое количество натрия и насыщенные жиры.

3. Попкорн с разными вкусами

Быстро, бюджетно, но вредно.

В несладком попкорне много соли и жиров

Если любите попкорн, выбирайте оригинальный продукт. Он богат клетчаткой и подходит для здорового рациона. Готовые изделия с различными вкусами содержат искусственные красители и ароматизаторы. Например, несладкий попкорн со вкусом сыра или бекона изобилует солью и жирами.

4. Консервированные фрукты

Перед покупкой консервов внимательно изучайте состав

Плоды пропитаны сиропом с огромным содержанием сахара или других подсластителей. Такие вещества точно не помогут наладить рацион. К тому же, искусственные сахарозаменители негативно сказываются на микрофлоре кишечника. Отдавайте предпочтение свежим или замороженным фруктам. В крайнем случае - консервированным в собственном соку.

5. Кубики для бульона

Бульонные кубики искусственно добавляют вкус блюду

Известный продукт для улучшения вкусовых качеств супа. Состоит из соли, сахара, трансжиров и глутамата натрия. Вместо бульонных кубиков лучше использовать специи и сушеные травы. Так вы получите естественный вкус и аромат блюда.

6. Рисовые смеси

Если хотите приготовить рис с овощами, купите ингредиенты по отдельности

Рис с овощными добавками также пользуется популярностью. Смесь удобно использовать для приготовления плова и других блюд. Однако таким образом вы лишь искусственно создадите необходимый вкус. Чтобы приготовить плов или любое рисовое блюдо, достаточно добавить лук, чеснок и любимые специи. Также обращайте внимание на разные сорта риса: белый, бурый.

7. Батончики со злаками

Злаковые батончики только разжигают аппетит

Вместо того, чтобы насыщаться полезными веществами, после злаковых батончиков организм получает большой вброс простых сахаров. Это означает, что в скором времени вы снова захотите есть. Наличие в батончике злаков - не гарантия пользы или натуральности продукта.

8. Овсянка быстрого приготовления

Покупайте только простую овсянку и отваривайте ее по утрам

Еще одно быстрое и удобное блюдо. Залил хлопья водой, 5 минут и готово. Однако овсянка полезна только в чистом виде. Почитайте состав пакетированных овсянок: подсластители, искусственные ароматизаторы, трансжиры. Сложно представить, что такое блюдо принесет пользу организму. Лучший вариант - покупать овсяные хлопья без добавок. После приготовления можно дополнить блюдо орехами, медом или свежими ягодами.

9. Сладкие йогурты

В сладких йогуртах содержится большое количество подсластителей

Какой бы привлекательной не была реклама йогурта со злаками или кусочками настоящих фруктов, эти продукты содержат сахар. Большего всего подсластителя в товаре с гранолой, сиропами, карамелизированными орехами, шоколадом. По количеству сахара такие напитки не уступают пончикам. Советуем выбирать обычные йогурты без искусственных добавок.

10. Маргарин

Замените маргарин на сливочное или оливковое масло

Продукт влияет на уровень холестерина в организме. Обилие трансжиров в составе маргарина негативно сказывается на показателе «хорошего» холестерина, повышая значение «плохого». Оптимальная замена продукту - сливочное или оливковое масло.

11. Сухие сливки

Если не любите коровье молоко, попробуйте вместо сливок овсяное или кокосовое

В сухих сливках красителей, искусственных добавок и подсластителей хоть отбавляй. Обычно такой продукт предпочитают люди, которые не любят обычное молоко. Не советуем бросаться в крайности, ведь сперва можно попробовать овсяное или кокосовое молоко.

12. Сухофрукты

Покупая сухофрукты в магазине, обращайте внимание на количество сахара в составе

В магазинные сухофрукты добавляю много сахара. Старайтесь подбирать покупную сушку с минимальным количеством искусственных ингредиентов. В идеале - лучше купить любимые фрукты и засушить их самостоятельно.

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