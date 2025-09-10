11 скрытых возможностей пищевой пленки, которая сгодится не только для кухни

Пищевая пленка часто выручает в быту. / Фото: fairy-hobby.ru
Пищевая пленка для нас – вещь понятная и обычная. Но разве человек может ограничиться использованием чего-либо лишь одним способом? Ежедневно пищевая пленка выручает хозяек на кухне, сохраняет продукты от порчи. Но давайте подумаем, как можно применить ее нестандартно.
1. Раскатываем тесто через пласты пленки
Раскатываем тесто через пищевую пленку. / Фото: kitchendecorium.ru
Застелите стол одним прямоугольником пищевой пленки, а второй положите на тесто. Сначала пленка может слегка мяться, но вы быстро приспособитесь. Только представьте, какое счастье, что не придется отмывать скалку и столешницу от липкого теста!
2. Защитите технику от грязи
Пищевая пленка не мешает пользоваться сенсорным экраном. / Фото: habr.com
Мы давно уже не смеемся с пультов для телевизоров, обернутых во всякого рода пакеты. Любите есть при просмотре видеороликов? Оберните гаджет прозрачной пленкой, так вы сможете управлять сенсорным экраном, и он останется чистым.
Сюда же можно отнести и стационарный планетарный миксер. Его можно обернуть пленкой, и тогда мука не будет пылить, брызги останутся внутри чаши, а не на столе и стенах кухни.
3. Готовьте полезный завтрак
Французы называют это блюдо - oeufs pochés (оф пош), что значит «яйца, ошпаренные кипятком».
Очень часто можно увидеть на фотографиях с завтраками французские яйца пашот с растекающимся желтком. Действительно, съев такой завтрак, вы получаете все полезные элементы без добавления масла! Как приготовить идеальное яйцо пашот, если нет специального девайса?
Накройте пленкой небольшую глубокую тарелку или пиалу, смажьте маслом и вбейте туда яйцо. Сделайте из пленки мешочек, закрепите края и опустите в воду, которая уже должна к этому времени закипеть. Варите яйца 3-5 минут. Обратите внимание: если взять большую кастрюлю, то за раз можно приготовить несколько таких яиц.
4. Экономьте кондитерские мешки
Чтобы приснился суженый, русские незамужние девушки раньше клали под подушку расческу, а англичанки – кусочек фруктового торта. / Фото: smekalo4ka.ru
Конечно, у тех хозяек, которые занимаются кондитерским делом не только ради себя, но еще и ради какого-то заработка, запасы специальных принадлежностей достигают промышленного масштаба. Но может случиться так, что у вас остался один кондитерский мешок, а кремов вы хотите взять несколько. Используйте пищевую пленку! Сделайте из нее кулек, аккуратно отрежьте носик и продолжайте делать свой кулинарный шедевр.
5. Попробуйте новый способ приготовления яиц
Такое блюдо вы можете встретить за завтраком в дорогих ресторанах. / Фото: eda.ru
После того, как пройдет пасхальный марафон, и вы захотите съесть куриное яйцо, попробуйте новый способ приготовления.
Оберните продукт пищевой пленкой (можно в несколько слоев: главное, чтобы было плотно). И отправьте яйца в морозилку, где температура должна быть не выше 18 градусов. Оставьте там яйца на 3 дня. На четвертый день, достаньте яйца, проделайте небольшую дырочку в скорлупе и вылейте белок. Дальше можно чистить яйцо от скорлупы, чтобы достать желток. Он стал твердым за счет холода в морозильной камере.
6. Держите холодильник в чистоте
Помните, что чистота в холодильнике - гарантия вашей безопасности. / Фото: litezona.ru
Задача маркетологов сделать так, чтобы люди покупали определенные товары. Поэтому в каждом магазине товаров для дома вы можете найти коврики для холодильника, которые «защищают от бактерий и не дают продуктам портиться». Но на самом деле они всего лишь впитывают в себя всю грязь, которая есть на продуктах, и остатки пищи с посуды. Следовательно, их надо часто менять. Зачем платить больше, если с этой задачей прекрасно справляется пищевая пленка.
7. Уберите запах пробки в вине
Храните вино в темном и прохладном месте.
Часто бывает, что в большой компании, когда открывают вино и слышится громкий «чпок!», наступает разочарование: вино оказывается с противным запахом мокрого картона. Все дело в трихлоранизоле, который находится в пробке. Чтобы избавиться от этого запаха, перелейте вино в графин через трубочку из пищевой пленки, которая выступит в качестве абсорбента.
8. Если забыли непроливайку дома, то сделайте ее сами из обычного стаканчика и пленки
Такой стакан-непроливайка будет полезен и на занятиях по рисованию. / Фото: thekrazycouponlady.com
По технике безопасности детям запрещено есть и пить в машине во время движения. Если вы остановились на перекус, а непроливайку забыли дома, то воспользуйтесь нашим лайфхаком. Натяните пленку на стаканчик и проткните её трубочкой. Жидкость не будет проливаться, а ребенок и автомобильный салон будут чистыми. Удобным этот способ будет и во время путешествия с детьми в поезде.
9. Организуйте охоту на мошек
Съеденный фрукт, зараженный личинками мошек, может стать причиной расстройства ЖКТ. / Фото: kitchendecorium.ru
Делаем ловушку: на дно чашки кладем что-то вкусненькое, например, ягоды. Сверху натягиваем пищевую пленку, и делаем несколько маленьких отверстий. Мошки залетят за приманкой в чашку, а вот обратно уже выбраться не смогут.
10. Храните мороженое правильно
Каждый год в мире потребляется около 15 миллиардов литров мороженого. / Фото: kitchendecorium.ru
Если у вас в банке или коробке осталось мороженое, то перед тем как отправить его в холодильник, накройте сперва пищевой пленкой, а затем крышкой. Иначе на мороженом образуются кристаллики льда.
11. Сделайте пленку максимально удобной в использовании
Отчаянные лентяи и холостяки накрывают тарелки пленкой, чтобы потом ее не мыть. / Фото: 7dach.ru
Пищевая пленка не самый послушный материал. Она плохо разматывается, закручивается и деформируется. Но если ее отправить на 1-1,5 часа в морозилку, она потеряет часть своей эластичности и станет более послушной.
Накрывать овощи и фрукты, защищать хвостики бананов, использовать в косметологии, и даже наматывать на обувь вместо бахил, накрывать рассаду – все это тоже может сделать с помощью обычной пищевой пленки.
