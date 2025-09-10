11 скрытых возможностей пищевой пленки, которая сгодится не только для кухни

Пищевая пленка часто выручает в быту. / Фото: fairy-hobby.ru

1. Раскатываем тесто через пласты пленки

Раскатываем тесто через пищевую пленку. / Фото: kitchendecorium.ru

2. Защитите технику от грязи

Пищевая пленка не мешает пользоваться сенсорным экраном. / Фото: habr.com

3. Готовьте полезный завтрак

Французы называют это блюдо - oeufs pochés (оф пош), что значит «яйца, ошпаренные кипятком».

4. Экономьте кондитерские мешки

Чтобы приснился суженый, русские незамужние девушки раньше клали под подушку расческу, а англичанки – кусочек фруктового торта. / Фото: smekalo4ka.ru

5. Попробуйте новый способ приготовления яиц

Такое блюдо вы можете встретить за завтраком в дорогих ресторанах. / Фото: eda.ru

6. Держите холодильник в чистоте

Помните, что чистота в холодильнике - гарантия вашей безопасности. / Фото: litezona.ru

7. Уберите запах пробки в вине

Храните вино в темном и прохладном месте.

8. Если забыли непроливайку дома, то сделайте ее сами из обычного стаканчика и пленки

Такой стакан-непроливайка будет полезен и на занятиях по рисованию. / Фото: thekrazycouponlady.com

9. Организуйте охоту на мошек

Съеденный фрукт, зараженный личинками мошек, может стать причиной расстройства ЖКТ. / Фото: kitchendecorium.ru

10. Храните мороженое правильно

Каждый год в мире потребляется около 15 миллиардов литров мороженого. / Фото: kitchendecorium.ru

11. Сделайте пленку максимально удобной в использовании

Отчаянные лентяи и холостяки накрывают тарелки пленкой, чтобы потом ее не мыть. / Фото: 7dach.ru