Что нельзя дарить на новоселье

Новоселье – радостный повод собраться в кругу семьи, друзей и знакомых. Но, как известно, в гости с пустыми руками не ходят. Поэтому к выбору подарка стоит подойти максимально ответственно, поскольку он должен отражать интересы, индивидуальность и/или образ жизни получателя.







Некоторые варианты включают кухонную утварь, комнатные растения, аксессуары для дома (пледы или банные принадлежности) и даже произведения искусства. Но мало кто помнит о том, что некоторые вещи, согласно древним поверьям, способны навлечь беду и несчастье. Рассказываем о том, какие предметы не стоит дарить и почему.



1. Часы

2. Зеркала

3. Ножи, вилки и любые другие предметы с острыми концами

4. Жемчужные украшения

5. Деньги

Подарки, которые можно дарить

1. Светильники

2. Подковы

3. Ключницы

Не спешите дарить часы на новоселье.Часы часто рассматриваются как личные вещи и стоят довольно-таки дорого. Поэтому дарить их в качестве презента на новоселье — не самая лучшая идея. Получатель не всегда может оценить их по достоинству, а зачастую и вовсе не будет ими пользоваться. Так что это своего рода пустая и бесполезная трата денег. Но если отбросить формальности современного мира и перейти к старым поверьям, то часы — предвестники беды, одиночества, расставаний и скорой смерти. Подарив такой презент, вы обрекаете семью на грустные мысли о скоротечности времени, бренности бытия и ускользающих моментах. Не стоит также дарить часы молодожёнам или супружеской паре, поскольку они гарантируют разлад в семье, предвещая скандалы и болезни. А китайцы и вовсе придерживаются мнения, что ход часов связан с жизненной энергией человека, поэтому как только стрелки остановились – чёрная полоса не за горами.Также не стоит дарить на новоселье и зеркала.В различных культурах и легендах зеркала часто рассматриваются как мистические и могущественные объекты. Во многих обществах и духовных верованиях зеркало описывается как портал в другой мир или измерение, и взгляд в него может позволить человеку мельком увидеть вещи, выходящие за рамки его собственной реальности. Это может привести к убеждению, что зеркала обладают способностью раскрывать скрытые секреты или предсказывать чью-то судьбу. В некоторых культурах случайно треснутое или разбитое зеркало считается дурной приметой, поскольку это может принести вред и несчастье человеку или его семье.Другие поверья гласят, что в зеркалах живут демоны, крадущие красоту и молодость, а также человеческую энергию. Следовательно, люди могут чувствовать недомогание, усталость, головные боли и необоснованную тревогу. Также зеркала навлекают беды, несчастья, ссоры и разногласия в семье, поэтому стоит избегать таких подарков, иначе есть все шансы столкнуться с самой настоящей чертовщиной.Ножи и другие острые предметы — также плохая идея для подарка.Во многих культурах существует суеверное поверье, запрещающее дарить ножи или острые предметы в качестве подарков, и это часто связано со страхом невезения или несчастья. Принято считать, что дарение ножа кому-либо, особенно по особому случаю, такому как день рождения, свадьба или новоселье, может означать, что вы желаете вреда получателю. Хотя причины, лежащие в основе этого убеждения, неясны, обычно не рекомендуется дарить ножи или другие острые предметы в качестве подарков, поскольку они прочно ассоциируются с опасностью и негативными событиями.К нежелательным подарком относятся и жемчужные украшения.Во многих культурах и суевериях не принято дарить украшения из жемчуга, такие как колье, кольца или серьги. Поскольку считается, что жемчуг ассоциируется с грустью или предчувствием несчастья. Это поверье, скорее всего, проистекает из того факта, что жемчуг часто используется для траурных украшений, например, на похоронах или поминальных службах, как символ слёз и горя от потери. Так что лучше всего исключить жемчужные украшения в качестве подарка на новоселье, ведь подобный презент может быть воспринят негативно, а также навлечь семейные ссоры и скандалы.Нестоит также преподносить денежные презенты.Во многих культурах по всему миру существуют суеверия по поводу дарения денег, проистекающие из веры в то, что деньги могут быть источником невезения и несчастий. Принято считать, что денежные подарки могут принести несчастье получателю или стать причиной разлада между дарителем и получателем. Всё это связано с тем, что деньги иногда рассматриваются как источник раздора, а также как причина жадности и эгоизма. Следовательно, возникают конфликты по поводу того, как они используются и тратятся. Дарение денег также может означать дисбаланс в отношениях, связанных с достатком и благополучием.А вот лампы и светильники станут отличным подарком на новоселье.Во многих культурах лампы традиционно преподносятся в качестве подарка, чтобы привнести свет, тепло и позитивную энергию в жизнь получателя. Это убеждение исходит из представления о том, что светильники можно рассматривать как символ просвещения, надежды и прогресса, и что они могут помочь создать яркую уютную обстановку в доме и семье. Считается, что акт получения лампы в подарок может принести удачу, а также чувство защиты. Это позитивный жест, который не только поднимет настроение, а и скрасит жизнь получателя.Подкова станет прекрасным подарком.Подковы веками использовались для защиты лошадиных копыт, и они имеют сильную символическую связь со способностью лошадей усердно работать, преодолевать большие расстояния и переносить тяжёлый груз. Во многих культурах подковы рассматриваются как символ удачи, защиты и процветания, и это привело к суеверному убеждению, что дарение лошадиных подков может принести удачу получателю. В некоторых культурах подковы считаются формой защиты от злых духов или невезения, а также помогают защитить владельца от несчастных случаев или травм.А ещё моно подарить ключницу, чтобы дом был полной чашей.