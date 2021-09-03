Для чего женщинам апатани носовые втулки: Старинная традиция, которая нынче под запретом

Женщины народа апатани носят втулки в носу.

Женский портрет.

Женщины носят втулки и обязательно делают вертикальную татуировку.

Татуировка зрительно рассекает лицо на две половины.

Женщины народа апатани любят массивные украшения, в частности, бусы.

Женщины счастливы вопреки преклонному возрасту.

Эти женщины - последнее поколение , которое придерживалось старинной традиции.

Носовые втулки на местном наречии называются yaping hurlo.

Втулки располагаются всегда сбоку крыльев носа, и они идентичны тем, которые можно увидеть в ушах.

Использование втулок было запрещено в 1970-е годы.

Женщины апатани.

Женщины апатани.

Женщины апатани.