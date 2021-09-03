Для чего женщинам апатани носовые втулки: Старинная традиция, которая нынче под запретом

Женщины народа апатани носят втулки в носу.
Практики, уродующие человеческое тело, существуют у многих малоразвитых народов. Татуировки и шрамирование получили наибольшее распространение, но есть и другие способы. Например, женщины народа апатани, проживающего на территории Индии, протыкают нос и вставляют втулки, а также делают жуткие наколки на лбу и подбородке.
Женский портрет.
Говоря о происхождении этого племени, антропологи выдвигают версию о том, что их предки жили на Тибете. Этому отчасти противоречат особенности внешности представителей народа апатани – у многих превалируют монголоидные черты. Всего насчитывается порядка 26 тысяч человек, которые проживают в семи деревнях. Апатани – мирный народ, эти люди занимаются примитивным земледелием и разведением скота. Несмотря на то, что мало они употребляют в пищу редко, быки ценятся здесь высоко, являясь, по сути, эквивалентом денег.
Женщины носят втулки и обязательно делают вертикальную татуировку.
Татуировка зрительно рассекает лицо на две половины.
Чтобы оплатить любую покупку, нужно отдать определенное количество быков.
Апатани поклоняются богам Солнца и Луны, их религиозные верования близки представлениям о существовании двух начал - Ин и Янь. Женщины апатани всегда славились красотой и, чтобы чужие мужчины их не забирали с собой, укрепилась традиция уродовать их лица жуткими втулками для носа и татуировками. Многие женщины воспринимали это одобрительно и добровольно проводили такие процедуры со своим лицом, и все старшее поколение сейчас доживает свой век так. В 1970-е годы правительство Индии вмешалось в ситуацию и запретило следовать этой негуманной традиции.
Женщины народа апатани любят массивные украшения, в частности, бусы.
Женщины счастливы вопреки преклонному возрасту.
Снимки последних из женщин апатани, которые прожили жизнь с этими втулками, сделаны известным фотографом-путешественником Омаром Реда. Он объездил множество отдаленных уголков нашей планеты, документируя жизнь исчезающих племен и народов. По словам фотографа, ранее он не встречал племен, в которых бы женщины «украшали» именно нос, эта традиция его очень удивила.
Эти женщины - последнее поколение, которое придерживалось старинной традиции.
Носовые втулки на местном наречии называются yaping hurlo.
Втулки располагаются всегда сбоку крыльев носа, и они идентичны тем, которые можно увидеть в ушах.
Использование втулок было запрещено в 1970-е годы.
Женщины апатани.
Женщины апатани.
Женщины апатани.
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