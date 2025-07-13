Где находится лучший аэропорт в мире?

Аэропорт Чанги в Сингапуре регулярно получает премии как лучший в мире. В 2015 году он снова возглавил рейтинг The World’s Top 100 Airports британской консалтинговой компании SkyTrax, а также вошел в десятку самых инновационных аэропортов по версии Tech Insider.
В Чанги есть собственный бассейн, сады кактусов и орхидей, кинотеатр и развлекательный комплекс, где можно бесплатно поиграть, в нем регулярно появляются арт-инсталляции, в том числе сделанные знаменитыми художниками.
В отличие от большинства аэропортов мира, где ради чашки кофе придется выбирать между Starbucks и другой сетевой кофейней, в Чанги внимательны к мелочам.
Отдохнуть между перелетами или в случае задержки рейса в Чанги можно в специальных комнатах отдыха. Это обойдется примерно в 49 долларов (около 3,5 тысяч рублей).
В такой комнате к услугам пассажира не только кровать, но также телевизор и розетки.
В стоимость брони входит еда.
В уборной есть унитаз, душ, раковина и фен.
Эти комнаты расположены внутри зоны отдыха The Haven. Пребывание в них также оплачивается по часам — за два часа в лаундже придется заплатить около 25 долларов (1800 рублей).
В ней можно расположиться в кресле, напитки уже включены в стоимость.
Руководство Чанги постоянно обновляет список развлечений, доступных пассажирам. Например, некоторое время на территории аэропорта функционировал крытый каток, расположившийся возле композиции, посвященной Москве и туризму в России.
В Чанги есть и постоянные арт-объекты — например, инсталляция Kinetic Rain в виде дождевых капель, изготовленная из 1216 бронзовых деталей и расположенная в первом терминале.
В 2012 году американский художник Курт Веннер (Kurt Wenner) по заказу аэропорта создал в одном из терминалов 3D-рисунок, превративший фрагмент пола в раскрытую перспективу.
В саду орхидей Чанги выращивают более 30 видов этих растений.
В первом в мире саду бабочек в стенах аэропорта живут около тысячи тропических бабочек.
В ноябре 2015 года компания All Nippon Airways устроила в Чанги медиатур, посвященный презентации самолета Boeing 787, оформленного по мотивам вселенной «Звездных войн».
Актеры в костюмах имперских штурмовиков перемещались по зданию, в котором была выставлена копия истребителя X-wing в натуральную величину.
К новогодним праздникам в Чанги регулярно устраивают рождественскую ярмарку с собственным небольшим парком зимних развлечений.
TJ собрал еще несколько свежих снимков из инстаграмов путешественников, запечатлевших детали повседневной жизни сингапурского аэропорта.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии