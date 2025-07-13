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Где находится лучший аэропорт в мире?

Аэропорт Чанги в Сингапуре регулярно получает премии как лучший в мире. В 2015 году он снова возглавил рейтинг The World’s Top 100 Airports британской консалтинговой компании SkyTrax, а также вошел в десятку самых инновационных аэропортов по версии Tech Insider.

Где находится лучший аэропорт в мире?

Где находится лучший аэропорт в мире?

В Чанги есть собственный бассейн, сады кактусов и орхидей, кинотеатр и развлекательный комплекс, где можно бесплатно поиграть, в нем регулярно появляются арт-инсталляции, в том числе сделанные знаменитыми художниками.



Где находится лучший аэропорт в мире?

В отличие от большинства аэропортов мира, где ради чашки кофе придется выбирать между Starbucks и другой сетевой кофейней, в Чанги внимательны к мелочам.

Где находится лучший аэропорт в мире?

Отдохнуть между перелетами или в случае задержки рейса в Чанги можно в специальных комнатах отдыха. Это обойдется примерно в 49 долларов (около 3,5 тысяч рублей).

Где находится лучший аэропорт в мире?

В такой комнате к услугам пассажира не только кровать, но также телевизор и розетки.

Где находится лучший аэропорт в мире?

В стоимость брони входит еда.

Где находится лучший аэропорт в мире?

Где находится лучший аэропорт в мире?

В уборной есть унитаз, душ, раковина и фен.

Где находится лучший аэропорт в мире?

Эти комнаты расположены внутри зоны отдыха The Haven. Пребывание в них также оплачивается по часам — за два часа в лаундже придется заплатить около 25 долларов (1800 рублей).

Где находится лучший аэропорт в мире?

В ней можно расположиться в кресле, напитки уже включены в стоимость.

Где находится лучший аэропорт в мире?

Руководство Чанги постоянно обновляет список развлечений, доступных пассажирам. Например, некоторое время на территории аэропорта функционировал крытый каток, расположившийся возле композиции, посвященной Москве и туризму в России.

Где находится лучший аэропорт в мире?

В Чанги есть и постоянные арт-объекты — например, инсталляция Kinetic Rain в виде дождевых капель, изготовленная из 1216 бронзовых деталей и расположенная в первом терминале.

Где находится лучший аэропорт в мире?

В 2012 году американский художник Курт Веннер (Kurt Wenner) по заказу аэропорта создал в одном из терминалов 3D-рисунок, превративший фрагмент пола в раскрытую перспективу.

Где находится лучший аэропорт в мире?

Где находится лучший аэропорт в мире?

В саду орхидей Чанги выращивают более 30 видов этих растений.

Где находится лучший аэропорт в мире?

В первом в мире саду бабочек в стенах аэропорта живут около тысячи тропических бабочек.


Где находится лучший аэропорт в мире?

В ноябре 2015 года компания All Nippon Airways устроила в Чанги медиатур, посвященный презентации самолета Boeing 787, оформленного по мотивам вселенной «Звездных войн».

Где находится лучший аэропорт в мире?

Актеры в костюмах имперских штурмовиков перемещались по зданию, в котором была выставлена копия истребителя X-wing в натуральную величину.

Где находится лучший аэропорт в мире?

К новогодним праздникам в Чанги регулярно устраивают рождественскую ярмарку с собственным небольшим парком зимних развлечений.

Где находится лучший аэропорт в мире?

TJ собрал еще несколько свежих снимков из инстаграмов путешественников, запечатлевших детали повседневной жизни сингапурского аэропорта.

Где находится лучший аэропорт в мире?

Где находится лучший аэропорт в мире?

Где находится лучший аэропорт в мире?

Где находится лучший аэропорт в мире?

Где находится лучший аэропорт в мире?

Где находится лучший аэропорт в мире?

Где находится лучший аэропорт в мире?

Где находится лучший аэропорт в мире?

Где находится лучший аэропорт в мире?

Где находится лучший аэропорт в мире?

Где находится лучший аэропорт в мире?

источник

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