Где находится лучший аэропорт в мире?

Аэропорт Чанги в Сингапуре регулярно получает премии как лучший в мире. В 2015 году он снова возглавил рейтинг The World’s Top 100 Airports британской консалтинговой компании SkyTrax, а также вошел в десятку самых инновационных аэропортов по версии Tech Insider.











В Чанги есть собственный бассейн, сады кактусов и орхидей, кинотеатр и развлекательный комплекс, где можно бесплатно поиграть, в нем регулярно появляются арт-инсталляции, в том числе сделанные знаменитыми художниками.

В отличие от большинства аэропортов мира, где ради чашки кофе придется выбирать между Starbucks и другой сетевой кофейней , в Чанги внимательны к мелочам.Отдохнуть между перелетами или в случае задержки рейса в Чанги можно в специальных комнатах отдыха. Это обойдется примерно в 49 долларов (около 3,5 тысяч рублей).В такой комнате к услугам пассажира не только кровать, но также телевизор и розетки.В стоимость брони входит еда.В уборной есть унитаз , душ, раковина и фен.Эти комнаты расположены внутри зоны отдыха The Haven. Пребывание в них также оплачивается по часам — за два часа в лаундже придется заплатить около 25 долларов (1800 рублей).В ней можно расположиться в кресле , напитки уже включены в стоимость.Руководство Чанги постоянно обновляет список развлечений, доступных пассажирам. Например, некоторое время на территории аэропорта функционировал крытый каток, расположившийся возле композиции, посвященной Москве и туризму в России.В Чанги есть и постоянные арт-объекты — например, инсталляция Kinetic Rain в виде дождевых капель, изготовленная из 1216 бронзовых деталей и расположенная в первом терминале.В 2012 году американский художник Курт Веннер (Kurt Wenner) по заказу аэропорта создал в одном из терминалов 3D-рисунок , превративший фрагмент пола в раскрытую перспективу.В саду орхидей Чанги выращивают более 30 видов этих растений.В первом в мире саду бабочек в стенах аэропорта живут около тысячи тропических бабочек.В ноябре 2015 года компания All Nippon Airways устроила в Чанги медиатур, посвященный презентации самолета Boeing 787, оформленного по мотивам вселенной «Звездных войн».Актеры в костюмах имперских штурмовиков перемещались по зданию, в котором была выставлена копия истребителя X-wing в натуральную величину.К новогодним праздникам в Чанги регулярно устраивают рождественскую ярмарку с собственным небольшим парком зимних развлечений.TJ собрал еще несколько свежих снимков из инстаграмов путешественников, запечатлевших детали повседневной жизни сингапурского аэропорта Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)