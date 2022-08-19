10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

«В основе сюжета лежат реальные события» – этим вступительным титром авторы выходящих на экран картин рассчитывают привлечь дополнительное внимание зрителей, не просто удивить их широтой выдумки, а привязать к фактам и документам. Однако так ли реальны события, о которых рассказывают подобные ленты? Увы, ошибок в них встречается предостаточно. Мы не станем сокрушаться о гибели Гитлера в кинотеатре в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино или придираться к тому, что персонажи из Нью-Йорка начала прошлого века одеты в британские костюмы 1960-х годов, – так можно зарыться довольно глубоко, но некоторые особенно вопиющие ошибки отметим. Тем более что замечены они в фильмах, получивших самые престижные награды, но при этом факты в них подправлены в угоду сиюминутной выгоде.
«Мост через реку Квай/ The Bridge on the River Kwai» (1957)
Картина Дэвида Лина «Мост через реку Квай» – это настоящая проверенная временем классика, которая и сегодня может служить образчиком режиссерского, операторского и монтажного искусства. И семь «Оскаров», отданных этому фильму в 1958 году, отнюдь не случайны. Но кое-какие правки в понимание сюжета мы внести все-таки рискнем. И главная касается обоснования того, почему британские солдаты строили этот самый мост, ставший именем нарицательным. Фильм говорит о том, что полковник Николсон настоял на работе пленных солдат, чтобы поднять их боевой дух, герой Алека Гиннесса даже говорит о том, что «солдаты хороши лишь тогда, когда заняты делом», держа в кармане «фигу» подрыва постройки в нужный момент. На деле Николсоном двигала вполне благородная цель – помогая японцам, он просто спасал жизни своих подопечных. В 50-х это еще могло считаться предательством, но сейчас все вполне очевидно, персонажи фильма – герои, что бы ими ни двигало.
«Полуночный экспресс/ Midnight Express» (1978)
Экранизация истории американского гражданина, заточенного в турецкую тюрьму на длительный срок, получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Тут нужно отметить, что и книга-то не слишком корректно обходилась с фактами, но в преувеличении реальности картина вышла на небывалый уровень. Ложь началась с самого начала – Билли Хейс, главный герой истории, вовсе не приехал в Турцию погостить с подружкой, а достаточно долго вел в этой стране бизнес. Не было в реальности и эпизода с откушенным языком при психиатрическом освидетельствовании. Однако самая развесистая клюква началась с рассказов о тюремном быте. Попытка изнасилования – не более чем выдумка, а убийство охранника, описываемое в кино, случилось несколько позже освобождения Хейса.
«Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе/ JFK» (1991)
Недвусмысленные намеки Оливера Стоуна в адрес вице-президента Линдона Джонсона, которые режиссер высказал в своем фильме «Выстрелы в Далласе», заставили недоуменно пожать плечами историков. Киноакадемия не рискнула отметить ленту высокими наградами, одарив «Оскарами» за монтаж и операторскую работу, и это понятно – с фактами Стоун обошелся весьма вольно. Уверенный в несокрушимости своей версии, постановщик просто подогнал реальность под свои ответы – в результате в его «заговор» оказались втянуты ФБР, ЦРУ и даже американское Минобороны, а Джонсон и вовсе выставлен заговорщиком, совершившим госпереворот. Вранье Стоуна опровергается легко: половины тех признаний ключевых свидетелей, что показаны в фильме, просто не существует в природе. Недаром сразу несколько членов комиссии, ведшей официальное расследование, назвали «Выстрелы» «осквернением памяти президента Кеннеди».
«Покахонтас/ Pocahontas» (1995)
Диснеевский полнометражный мультфильм «Покахонтас» не входит, пожалуй, в пятерку «Золотых хитов» знаменитой студии, но наградами лента не обделена – Американская киноакадемия отдала ей два «Оскара». Правды от мультика требовать сложно, но и самую большую ложь развенчать все-таки необходимо. Первое и наиболее страшное – тот факт, что на момент прибытия колонистов индейской принцессе было всего 10 или 11 лет. Сами понимаете, ни о какой любви и нежных чувствах между Покахонтас и Смитом в реальности не могло быть и речи, и это подтверждают сохранившиеся документы. Второе, в чем обманул нас Disney, – Смит, по свидетельству очевидцев, вовсе не являлся дружелюбным весельчаком. Скорее наоборот, его соратники-колонисты отмечали свирепый нрав Джона и жестокость, с которой он наказывал и своих, и чужих. Но какая добрая сказка может вырасти из таких фактов, правда?
«Храброе сердце/ Braveheart» (1995)
Стрелы Уильяма Уоллеса из «Храброго сердца» пронзили критиков и зрителей и коснулись самых потаенных струн их душ – фильм Мэла Гибсона получил в 1996 году пять «Оскаров». Увы, награду за историческую правду лента вряд ли бы получила, уж больно много в картине допущений, и весьма серьезных. Так, далеки от правдивости сцены казни шотландской знати, а демонстрируемые Уоллесом и его собратьями килты в Шотландии начали носить лишь спустя триста лет. Никакой критики не выдерживает и линия с Изабеллой Французской. Мало того что жена Эдуарда II не посещала Фолкерк во время знаменитой осады, так еще и записанный в дети Уоллеса Эдуард III родился через несколько лет после «знакомства» Изабеллы и Уильяма. Либо у Гибсона проблемы с математикой, либо в те времена беременной было принято ходить семь лет.
«Влюбленный Шекспир/ Shakespeare in Love» (1998)
Семь премий «Оскар», включающих награду за лучший фильм, – разве может быть плох такой фильм? Может, если он слишком небрежен к тому времени, о котором рассказывает, и тем людям, кому посвящает сюжет. Картина Джона Мэддена «Влюбленный Шекспир» эксплуатирует романтическую идею о том, что самый известный британский драматург свое легендарное произведение «Ромео и Джульетта» написал под воздействием чар Виолы де Лессепс. Что ж, это красиво, но от истины далеко. На самом деле никаких особенно близких отношений у Шекспира с аристократкой не было, а идею для любовной поэмы литератор почерпнул из опубликованной за сорок лет до этого «Трагической истории Ромеуса и Джульетты» некоего Артура Брука. Кроме того, ошибкой было включение в сюжет представителей «Династии Уэссекса» – она прервалась еще в XI веке, за пятьсот лет до описываемых в фильме событий.
«Гладиатор/ Gladiator» (2000)
Заранее оговорившись, что главный герой драмы «Гладиатор» Максимус является вымышленным персонажем, Ридли Скотт несколько освободил себе руки, однако от исторических прорех это его не спасло. Опустим убийство Марка Аврелия – это часть вымышленной исторической линии, а вот на том, каким зрителям демонстрируется Древний Рим, стоит остановиться подробнее. Наибольшей критике Скотт подвергся за два вопиющих промаха. Во-первых, историки разбили в пух и прах его представление о вооружении римлян, катапульты на полях сражений вызывали у знатоков гомерический хохот. А второй «нож в спину» режиссеру воткнули биологи, разглядевшие в картине немецких овчарок, породу собак, которая выведена была сравнительно недавно. И ведь не спишешь эти огрехи на сценарий, исключительно беда постановщика.
«Перл-Харбор/ Pearl Harbor» (2001)
«Перл-Харбор» Майкла Бэя вполне можно считать самым далеким от объективной реальности фильмом – опровержение показанных в картине событий по хронометражу может оказаться даже продолжительнее самой ленты. Бэй преувеличил число отправленных бомбить Гавайи японских самолетов и «наплел» о долетевших до Китая американских мстителях. Такого количества огрехов в солдатском быту, форме и оружии не встретишь больше нигде – чего стоят одни только «легкие» сигареты, впервые появившиеся только в 1972 году. Но всех затмевает своим колоссальным подвигом президент США Франклин Рузвельт. Прикованный полиомиелитом к инвалидному креслу глава страны испытывает в фильме Бэя такой прилив патриотизма, что поднимается на ноги, чтобы произнести пламенную речь. Такому можно только рукоплескать, воспринимать серьезно такие фильмы невозможно.
«Золотой век/ Elizabeth: The Golden Age» (2007)
На эпоху царствования английской королевы Елизаветы выпало немало ярких событий – тут и противостояние испанской Армаде, и покушение на жизнь, и разочарование в монаршей доле. Фильм Шекхара Капура очаровал критиков и зрителей красотой костюмов и грима, но от историков не могли скрыться некоторые весьма существенные неточности. Да, Кейт Бланшетт невероятно эффектно смотрится в латах и боевом обвесе на белоснежном скакуне, однако сохранившиеся документы гласят, что Елизавета всегда оставалась женщиной и даже в военных поездках предпочитала дамское седло и пышные светские наряды. Кстати, выбор Бланшетт на главную роль странен сам по себе, ведь по сюжету Елизавете 56 лет, в то время как актрисе, ее изображающей, на двадцать лет меньше. И, конечно же, смешно из России наблюдать, как за Елизаветой приударяет наш Иван Грозный. Мы-то историю учили хорошо и знаем, что к моменту описываемых событий Грозный был уже четыре года как мертв.
«Король говорит!/ The King’s Speech» (2010)
Лента Тома Хупера, рассказывающая о становлении британского короля Георга IV, была тепло принята и зрителями, и критиками – 12 номинаций, четыре из которых завершились победой, в том числе в категориях «лучший фильм» и «лучший режиссер». Свою статуэтку получил и сценарист Дэвид Сайдлер, но документальной точности его работа лишена. Начнем с того, что Уинстон Черчилль, показанный сторонником Георга, в реальности таковым не являлся, а поддерживал отрекшегося Эдуарда, которому был близким другом. Не так торопливо, как рассказывает фильм, развивались отношения между Георгом и его логопедом. Лента указывает, что за свою речь король взялся едва ли не накануне начала Второй мировой войны, в то время как уроки у подлинного Лайонела Лога Георг начал брать еще в 1926 году. Наконец, очень маловероятно, что Лог мог называть коронованную особу «Берти», да еще и в присутствии третьих лиц – все-таки субординацию британцы впитывают с молоком матери.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии