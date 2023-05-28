Как появился рокфор и другие увлекательные факты о сыре от неолита до наших дней

Как вообще появился сыр

История сыра насчитывает несколько тысячелетий

Полифем, персонаж поэмы о странствиях Одиссея, был сыроваром

В Швейцарии ходит «сырный поезд», в котором каждому пассажиру предлагается отведать несколько сортов этого продукта

Истории возникновения некоторых французских сыров

Сыр бри

«Постоянство памяти» Дали было написано, возможно, под впечатлением от внешнего вида камамбера

Не только лишь Франция – родина сыра

Греческий сыр фета

Пармезан, или пармиджано-реджано

Сыр стилтон

В «сырном деле» дырочки носят название «глазков»