10 неоспоримых доводов раскрывающих всю пользу зелёного чая

Помимо своего бодрящего и освежающего вкуса, зеленый чай также является одним из самых полезных напитков в мире. Существенные преимущества зелёного чая связаны с тем, что в нём содержатся антиоксиданты, которые очень важны для здорового функционирования нашего организма, а также регулярное его употребление оказывает благотворное влияние на наш мозг, вес и уменьшает риск развития рака.

Ещё тысячу лет тому назад в Китае зелёный чай использовался как лекарство от всех болезней. Мы хотели бы поделиться с вами удивительными преимуществами зеленого чая перед другими напитками.

Улучшает общее состояние здоровья

Если вы предпочитаете пить чёрный, белый или красный чай, то попробуйте добавить к этому списку ещё и зелёный, ведь именно этот чай содержит антиоксиданты, оказывающее благотворное влияние на общее состояние нашего организма. Попробуйте добавить в него мёд или сахар или не используйте подсластители вовсе, он всё равно будет очень приятным напитком. Помимо всего прочего зелёный чай помогает работе нашего мозга, повышает энергию и даже помогает бороться с раком.

Зелёный чай улучшает работу мозга

Зеленый чай известен своей способностью придавать нам бодрости и необходимых жизненных сил, но также он может сделать нас умнее.

Зеленый чай помогает нам худеть

Из-за содержания в его составе стимулятора под названием кофеин, зелёный чай помогает улучшить мозговую деятельность человека, так как кофеин помогает блокировать аденозин, который является тормозным нейромедиатором нашего мозга. Потому что зелёный чай и помогает лучшей концентрации и повышает уровни дофамина и норэпинефрина. Неважно, пьёте ли вы зеленый чай с жасмином, чай сорта Матча или холодный чай сенча, ваш мозг будет извлекать выгоду из этого процесса.

Большинство добавок, используемых для похудения, содержат экстракт зеленого чая или порошок зеленого чая. Такой состав этих средств объясняется тем, что зеленый чай, как известно, помогает сжигать жир, увеличивая скорость метаболизма. Включая в свой ежедневный рацион пару чашек зелёного чая, вы сможете помочь себе в борьбе с лишними килограммами.

Зелёный чай содержит антиоксиданты

Одно из наиболее значимых преимуществ зелёного чая над другими напитками заключается в том, что он является источником антиоксидантов, снижающих риск различных форм рака, таких как рак молочной железы, рак предстательной железы и колоректальная форма рака.

Зеленый чай снижает риск заболевания синдромом Альцгеймера и болезнью Паркинсона

Зеленый чай способен не только оказывать благотворное влияние на функции мозга, но также он защищает наш мозг от старости. Исследования показали, что катехин, который содержится в зеленом чае, оказывает защитное воздействие на нейроны и может снизить риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера - два из наиболее распространенных нейродегенеративных расстройства.

Зелёный чай борется с инфекциями

Зеленый чай, как известно, убивает бактерии, улучшает состояние ротовой полости и снижает риск инфицирования нашего организма. Катехин, содержащийся в зеленом чае, защищает нас от вирусов, вызывающих грипп и ОРВИ, а также от стрептококковых бактерий вызывающих зубной налет и кариес. Также зеленый чай может уменьшить неприятный запах изо рта.

Зеленый чай снижает риск заболевания сахарным диабетом 2 типа

Сахарный диабет 2 типа настигает около 300 миллионов человек во всем мире. Исследования показали, что зеленый чай может снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину - двум из основных причин диабета. Японское исследование показало, что люди, регулярно употребляющие зеленый чай, снижают риск заболевания сахарным диабетом 2 типа на целых 42%.

Зеленый чай полезен для сердца

Зеленый чай может уменьшить риск развития сердечно сосудистых заболеваний, таких как инсульт и инфаркт – одни из самых частых причин смертности во всём мире. Польза зелёного чая складывается за счет снижения уровня холестерина и триглицеридов в крови человека. Антиоксиданты, найденные в зеленом чае, защищают частицы холестерина липопротеинов низкой плотности от окисления.

Благотворное влияние зелёного на кожу

Из-за содержащихся в нём антиоксидантов и обладания противовоспалительными свойствами, зеленый чай помогает уменьшить число морщин и другие признаки старения, которые с возрастом появляются на нашем лице. Кроме того, зелёный чай можно применять местно в виде примочек и кубиков льда сделанных из него.

Зелёный чай поможет справиться с депрессией

Теанин содержащийся в зеленом чае является природным веществом, который помогает нам расслабиться и успокоить нервы, а также этот антиоксидант способен помочь человеку побороть его депрессивное состояние.