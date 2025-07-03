Уголовные дела, ставшие основой известных детективных романов

Мы порой поражаемся фантазии авторов остросюжетных романов, забывая, что самый гениальный сценарист и режиссер – это наша жизнь. Однако сами авторы об этом прекрасно помнят, поэтому сюжеты многих знаменитых детективов взяты из реальных уголовных дел, а многие известные литературные герои – и преступники, и сыщики, имеют прототипы.

«Убийство в Восточном экспрессе»

«Монстр»

«Зодиак»