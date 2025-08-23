С нами не соску...
Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards

Из более чем 190 тысяч фотографий жюри конкурса Sony World Photography Awards в этом году отобрало по одной выдающейся фотографии, которая представляет каждую страну, и учредило Национальную премию (National Awards). Национальная премия ─ это возможность продемонстрировать таланты из 63 стран, представивших своих работы на этот престижный фотоконкурс.

Фотоконкурс в этом году оказался наиболее конкурентным, чем когда-либо. И это делает победу каждого фотографа ещё более впечатляющей, поскольку они представляют свои страны. Все победители будут представлены на выставке в Сомерсет-Хаусе в Лондоне. А пока предлагаем вам взглянуть на работы некоторых победителей. Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards "Гора Эльбрус", автор: Сергей Савенко, Россия

Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards "Закат", автор: Atanas Chulev, Болгария Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards "Движение коня", автор: Abbas Alkhamis, Саудовская Аравия Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards "Танец", автор: Alejandro Cifuentes, Чили Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards "Дубай", автор: Antonio Bernardino Coelho, Португалия Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards "Сушка чая", автор: Tran Tuan, Вьетнам Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards "Фантастические горы", автор: Karem Apaza Lopez, Перу Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards "Игра теней", автор: Jacek Patora, Польша Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards "Внеземной пляж", автор: Qiyi Chen, Китай Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards "Внимание", автор: Yung-sen Wu, Тайвань Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards "Кольцо мороза", автор: Ales Krivec, Словения

источник

