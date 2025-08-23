Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards

Из более чем 190 тысяч фотографий жюри конкурса Sony World Photography Awards в этом году отобрало по одной выдающейся фотографии, которая представляет каждую страну, и учредило Национальную премию (National Awards). Национальная премия ─ это возможность продемонстрировать таланты из 63 стран, представивших своих работы на этот престижный фотоконкурс.

Фотоконкурс в этом году оказался наиболее конкурентным, чем когда-либо . И это делает победу каждого фотографа ещё более впечатляющей, поскольку они представляют свои страны. Все победители будут представлены на выставке в Сомерсет-Хаусе в Лондоне. А пока предлагаем вам взглянуть на работы некоторых победителей."Гора Эльбрус", автор: Сергей Савенко, Россия Закат ", автор: Atanas Chulev, Болгария "Движение коня", автор: Abbas Alkhamis, Саудовская Аравия"Танец", автор: Alejandro Cifuentes, Чили "Дубай", автор : Antonio Bernardino Coelho, Португалия "Сушка чая", автор: Tran Tuan, Вьетнам "Фантастические горы", автор: Karem Apaza Lopez, Перу"Игра теней", автор : Jacek Patora, Польша "Внеземной пляж" , автор: Qiyi Chen, Китай "Внимание", автор: Yung-sen Wu, Тайвань "Кольцо мороза", автор: Ales Krivec, Словения