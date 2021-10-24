Секреты «Три плюс два»: как снимали знаменитую летнюю кинокомедию

Со времени создания замечательной комедии Генриха Оганесяна «Три плюс два» прошло уже 53 года: она вышла на экраны в разгар отпускного сезона 1963 г. Никто не ожидал, что фильм-однодневка с нехитрым сюжетом (как поначалу казалось многим) будет иметь оглушительный успех в прокате: за один год комедию посмотрели 35 млн зрителей! Интересно то, что в главных ролях могли оказаться совсем другие актеры, а во время съемок в Крыму было немало забавных и романтических ситуаций.













В основу сценарию фильма легла пьеса Сергея Михалкова «Дикари». Первоначально по пьесе был поставлен спектакль, премьера которого состоялась в 1958 г., а позже решили снять и фильм. Герои должны были быть, как в пьесе, «немного за 30», поэтому первыми претендентами на мужские роли были Георгий Вицин, Вячеслав Тихонов и Николай Рыбников. Но режиссер Генрих Оганесян настоял на том, чтобы сделать персонажей на 10 лет моложе. Так в фильме появились 21-летние Андрей Миронов и Евгений Жариков.







Наталья Кустинская и Наталья Фатеева в фильме *Три плюс два*, 1963







На женские роли претенденток было множество. Их выбирали среди актрис, балерин и цирковых артисток. Главные роли могли достаться Татьяне Конюховой и Лиле Алешниковой, но в результате выбор пал на Наталью Фатееву и Наталью Кустинскую.

Сначала Фатеевой предложили роль Наташи, но она была категорична: или Зоя , или никаких съемок! Кустинскую утвердили позже, между актрисами нередко возникали конфликты. Фатеева требовала повысить ей ставку и заявила, что ее фамилия должна идти в титрах раньше Кустинской. Позже они рассорились окончательно и перестали общаться.Геннадий Нилов, Андрей Миронов, Евгений ЖариковАктер Геннадий Нилов до сих пор хранит телеграмму: «Поздравляю. Не бриться. Остаться дикарем. Оганесян». Так ему сообщили о том, что он утвержден на роль Сундукова. По иронии судьбы, его герой был доктором физико-математических наук, а сам Нилов решил поступать на актерский факультет из-за неудачи на экзамене по физике. На тот момент у Нилова был медовый месяц, и в одном из эпизодов на пляже снялась его супруга Галина. В фильме Зоя и Наташа собираются идти на премьеру фильма «Сержант милиции», спустя годы Нилов снялся в картине с таким же названием.Евгений Жариков , Андрей Миронов и Геннадий Нилов на съемках фильма *Три плюс два*, 1963Фильм снимали в Крыму, в четырех основных локациях: бухта поселка новый Свет, набережная Судака, автовокзал Алушты и участок трассы Алушта – Судак в районе поселка Морское. Съемочная группа жила во дворце князя Голицына, еду привозили из Судака. В 1960-х гг. район Нового Света был пустынным, и найти место для съемок не представляло сложности. Зато сейчас это место вряд ли можно отыскать – пустынных уголков там уже давно нет. Актеры часто появлялись на людях в шортах – в том виде, в котором в фильме изображали «дикарей». А на тот момент в таком наряде появляться в общественных местах считалось неприличным, и в Судаке их часто останавливала милиция, которой актеры предъявляли справку от режиссера о том, что такой внешний вид необходим для съемок фильма Наталья Кустинская и Наталья Фатеева в фильме *Три плюс два*, 1963Сцены с цирком снимали в Ленинграде. Фатеева работала с тигром, которого дрессировал Вальтер Запашный. К сожалению, в окончательную версию не вошло множество эпизодов – где Фатеева облокотилась на тигра, гладила его или похлопывала ладонью – так как в кадре была видна рука дрессировщика, державшего хищника за ошейник. Сцены в палатке и в машине снимали в Риге, где проходили кинопробы, сцены с колхозом, где герой Миронова лечит коров, – в Москве.Наталья Кустинская и Наталья Фатеева в фильме *Три плюс два*, 1963По сценарию, герой Миронова влюбляется в героиню Фатеевой. Романтические отношения продолжались и за кадром: 21-летний актер без ума влюбился в 28-летнюю актрису и принялся активно за ней ухаживать . Она сдалась под его напором, но эти отношения долго не продлились. Фатеева стала его первой любовью, и расставание с ней он тяжело переживал.В одном из эпизодов снялся и сам режиссер: Генриха Оганесяна можно увидеть в роли официанта в ресторане, где обедают Наташа и Вадим. К сожалею, через полтора года после успешной премьеры фильма его не стало – еще во время съемок у Оганесяна диагностировали рак желудка. В том же возрасте – 46 лет – скончался и Андрей Миронов.Режиссер Генрих Оганесян в эпизодической ролиЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)