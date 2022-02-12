Первая мировая война в цвете: 25 колоризированных фотографий начала XX века

Французский солдат – пуалю. | Фото: visualhistory.livejournal.com.

Франция

Французские кирасиры начинали Первую мировую войну в архаичных костюмах 100-летней давности. | Фото: greatwar.nl.

Французские солдаты осваивают противовоздушное оружие – зенитный пулемет. Франция, 1917 год. | Фото: visualhistory.livejournal.com.

Французское дальнобойное орудие калибра 320 мм, 1917 год. | Фото: visualhistory.livejournal.com.

Африканские солдаты на Западном фронте. | Фото: greatwar.nl.

Сенегальские стрелки на постое в деревушке. Северная Франция, 1917 год. | Фото: greatwar.nl.

Французские пехотинцы ведут пленных немцев. | Фото: pikabu.ru.

Французы возле военного грузовика, 1917 год. | Фото: visualhistory.livejournal.com.

Великобритания

Королевские ирландские стрелки ожидают начало битвы на Сомме 1 июня 1916 года, когда за один день погибло 19 240 человек. | Фото: dailymail.co.uk.

Утопая в грязи, эти семь британцев пытаются вынести с поля боя своего раненого товарища. Фландрия, 1917 год. | Фото: dailymail.co.uk.

Австралийский кавалерист собирает цветы. Палестина, 1918 год. | Фото: greatwar.nl.

Индийские солдаты во Франции, 1917 год. | Фото: visualhistory.livejournal.com.

Британские солдаты передвигаются по помосту через лес вблизи бельгийского города Ипр. | Фото: dailymail.co.uk.

Женщины грузят боеприпасы на фабрике в Ноттингемшире, 1917 год. | Фото: dailymail.co.uk.

Германия

Четыре немецких офицера во Франции, 1915 год. | Фото: hiveminer.com.

Знаменитый «Красный барон» - немецкий ас Манфред фон Рихтгофен. | Фото: ddoughty.com.

Немецкие пулеметчики. | Фото: ddoughty.com.

Ефрейтор Адольф Гитлер (справа) со своими боевыми товарищами из 16-го баварского резервного пехотного полка. | Фото: pinterest.com.

Молодой солдат 116-го гренадерского вюртембергского полка. | Фото: ddoughty.com.

Австро-Венгрия

Австрийский солдат. | Фото: pinterest.com.

Австрийские егеря в Альпах, 1916 год. | Фото: mirror.co.uk.

Россия

Офицеры экспедиционного корпуса Русской армии во Франции, лето 1916 года. | Фото: en.wikipedia.org.

Русский военный летчик прапорщик Василий Федорович Вишняков, 1915 год. | Фото: klimbim2014.wordpress.com.

Боевое знамя 1-го полка 1-й особой пехотной бригады во Франции, 1916 год. | Фото: pinterest.com.

Разведчик Алексеев рядом со скульптурой, которую он сделал из песка. | Фото: reddit.com.

Полный Георгиевский кавалер прапорщик Карл Иванович Вашатко, 1917 год. | Фото: flickr.com .