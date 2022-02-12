Первая мировая война в цвете: 25 колоризированных фотографий начала XX века

Французский солдат – пуалю. | Фото: visualhistory.livejournal.com.
Сто лет назад, в ноябре 1918 года, завершилась Первая мировая война. Она затронула весь цивилизованный мир и изменила жизни миллионов людей. Уже не осталось свидетелей той войны, но сохранились черно-белые фотографии отважных людей тех лет. Но с помощью современных технологий обыватели получили возможность увидеть жизнь тех времен в цвете.
Франция
Французские кирасиры начинали Первую мировую войну в архаичных костюмах 100-летней давности. | Фото: greatwar.nl.
К началу Первой мировой войны у Франции была самая большая по численности армия в мире, почти 900 тысяч человек. К солдатам метрополии присоединились стрелки Алжира, Туниса, Марокко, Сенегала, знаменитые зуавы, кавалеристы-спаги.
Французские солдаты осваивают противовоздушное оружие – зенитный пулемет. Франция, 1917 год. | Фото: visualhistory.livejournal.com.
Французское дальнобойное орудие калибра 320 мм, 1917 год. | Фото: visualhistory.livejournal.com.
Активные маневры 1914 года позже сменились так называемой «траншейной войной». В тяжелейших условиях французы и их заморские визави отражали атаки немцев. На Западном фронте в очередной раз геройствовали бойцы Иностранного легиона. Более 8 миллионов человек стали солдатами, большая часть из них попала в траншеи Западного фронта, нередко выполняя роль пушечного мяса.
Африканские солдаты на Западном фронте. | Фото: greatwar.nl.
Сенегальские стрелки на постое в деревушке. Северная Франция, 1917 год. | Фото: greatwar.nl.
Среди них были выходцы со всего мира, из самых далеких колоний Франции: Сомали, Мадагаскар, Индокитай, с крохотных островов Тихого океана. Для них лозунг Vive la France не был пустым звуком.
Французские пехотинцы ведут пленных немцев. | Фото: pikabu.ru.
Французы возле военного грузовика, 1917 год. | Фото: visualhistory.livejournal.com.
Великобритания
Королевские ирландские стрелки ожидают начало битвы на Сомме 1 июня 1916 года, когда за один день погибло 19 240 человек. | Фото: dailymail.co.uk.
В годы Великой войны стали солдатами почти 9 миллионов подданных короля Георга V. Британский экспедиционный корпус отважно сражался во Франции и Бельгии, потеряв 673 тысячи убитыми и 1,6 миллиона ранеными. Кроме Западного фронта, британцы воевали с немцами в Африке, с турками на Ближнем Востоке, против болгар на Балканах.
Утопая в грязи, эти семь британцев пытаются вынести с поля боя своего раненого товарища. Фландрия, 1917 год. | Фото: dailymail.co.uk.
Австралийский кавалерист собирает цветы. Палестина, 1918 год. | Фото: greatwar.nl.
Индийские солдаты во Франции, 1917 год. | Фото: visualhistory.livejournal.com.
В рядах британцев было немало индусов, канадцев, австралийцев, новозеландцев, южноафриканцев и солдат из других колоний.
Британские солдаты передвигаются по помосту через лес вблизи бельгийского города Ипр. | Фото: dailymail.co.uk.
Женщины грузят боеприпасы на фабрике в Ноттингемшире, 1917 год. | Фото: dailymail.co.uk.
Германия
Четыре немецких офицера во Франции, 1915 год. | Фото: hiveminer.com.
Кайзеровская Германия считается виновником разжигания Первой мировой войны, так как именно в Берлине поднесли спичку к той пороховой бочке, на которой сидела вся Европа в 1914 году.
Знаменитый «Красный барон» - немецкий ас Манфред фон Рихтгофен. | Фото: ddoughty.com.
Немецкие пулеметчики. | Фото: ddoughty.com.
Никто в Германии не рассчитывал на длительную войну. Согласно плану Генштаба, боевые действия должны были завершиться к Рождеству, тем более что Вильгельм II сам заявил: «Обед у нас будет в Париже, а ужин в Санкт-Петербурге».
Немцы тогда еще не знали, что их ждет 4 года кровопролитных сражений и 2 миллиона погибших на Западном и Восточном фронтах, на Балканском полуострове и в Африке.
Ефрейтор Адольф Гитлер (справа) со своими боевыми товарищами из 16-го баварского резервного пехотного полка. | Фото: pinterest.com.
Молодой солдат 116-го гренадерского вюртембергского полка. | Фото: ddoughty.com.
Австро-Венгрия
Австрийский солдат. | Фото: pinterest.com.
Австро-Венгрия в начале ХХ века представляла собой империю, скроенную из множества «лоскутков». Отношения между немцами, австрийцами, венграми, чехами, словаками, украинцами, поляками, хорватами, сербами, румынами были очень непростыми, что наглядно описано в знаменитых «Похождениях бравого солдата Швейка». Всю войну Австро-Венгрия с переменным успехом боролась с Россией и Сербией. А боевые действия в Италии стали местом кровопролитных боев буквально за считанные метры земли в Альпах.
Австрийские егеря в Альпах, 1916 год. | Фото: mirror.co.uk.
Россия
Офицеры экспедиционного корпуса Русской армии во Франции, лето 1916 года. | Фото: en.wikipedia.org.
Не будет преувеличением сказать, что без участия России страны Антанты проиграли бы Великую войну еще в 1914 году. На Восточном фронте российская империя успешно воевала против немцев и австрийцев, на Кавказе наши корпуса громили турок. Более того, в 1916 году во Францию был выслан один экспедиционный корпус, а второй воевал в Македонии.
Русский военный летчик прапорщик Василий Федорович Вишняков, 1915 год. | Фото: klimbim2014.wordpress.com.
Боевое знамя 1-го полка 1-й особой пехотной бригады во Франции, 1916 год. | Фото: pinterest.com.
К сожалению, массовый героизм наших солдат остался забыт из-за событий революции 1917 года, распада страны и гражданской войны.
Разведчик Алексеев рядом со скульптурой, которую он сделал из песка. | Фото: reddit.com.
Полный Георгиевский кавалер прапорщик Карл Иванович Вашатко, 1917 год. | Фото: flickr.com.
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