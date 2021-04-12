10 продуктов, которые должны быть на кухне, чтобы не ломать голову по поводу ужина

1. Растительное масло

Растительное масло используется в процессе приготовления многих блюд. / Фото: dynastyofchefs.ru

2. Бобовые

Из фасоли получается очень вкусный салат. / Фото: all-dieta.ru

3. Яйца

Яичница - самое простое и быстрое блюдо из яиц. / Фото: edaaa.ru

4. Зелень

Зелень можно выращивать на подоконнике. / Фото: sornyakov.net

5. Помидоры без кожуры

Кожура хорошо снимается с помидор, если обдать их кипятком. / Фото: asienda.ru

6. Специи

Специи удобно хранить в емкостях с магнитными крышками. / Фото: hochu.ua

7. Макаронные изделия

лучше запастись несколькими видами макаронных изделий. / Фото: food.inmyroom.ru

8. Крупы

Рис и гречка - самые популярные крупы и хозяек. / Фото: sdelai-lestnicu.ru

9. Замороженные овощи

Овощи можно замораживать самостоятельно. / Фото: tabulo.ru

10. Соусы и заправки

Соус песто вкусный и в домашнем, и в магазинном варианте. / Фото: postila.ru