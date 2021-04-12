10 продуктов, которые должны быть на кухне, чтобы не ломать голову по поводу ужина

У каждой хозяйки должен быть базовый набор продуктов на кухне, который может пригодиться если внезапно в гости пожаловали друзья или нет времени идти в магазин, готовить ужин все-таки нужно (и лучше, чтобы это была не яичница). Novate.ru делится списком из полезных продуктов, который совпадает с потребностями большинства семей. Есть смысл рассмотреть этот базовый набор и скорректировать его под себя.
1. Растительное масло
Растительное масло используется в процессе приготовления многих блюд. / Фото: dynastyofchefs.ru
Какое бы блюдо вы не готовили, вероятность, что в процессе понадобится растительное масло является очень большой. Его мы добавляем в салаты, используем для жарки мяса, рыбы, блинов, применяем в выпечке. Однако применять один и тот же экземпляр для всех видов блюд – не самая хорошая идея. Например, салаты обычно заправляют оливковым маслом холодного отжима, блюда азиатской кухни сложно представить без кунжутного, а для фритюра выбирают подсолнечное или кокосовое – последнее считается самым оптимальным вариантом, так как оно не перегорает и может использоваться повторно. Если теряетесь в многообразии масел, выбирайте в интернете рецепты от знаменитых шеф-поваров – они всегда указывают, какой вариант лучше всего подойдет для того или иного кулинарного действия.
2. Бобовые
Из фасоли получается очень вкусный салат. / Фото: all-dieta.ru
Фасоль, чечевица, бобы славятся большим сроком годности, главное – не допускать к ним влагу. Эти продукты используются не только в качестве вкусного гарнира, но также заменяют мясо, поскольку в их состав входит много растительного белка, аминокислот и клетчатки, они хорошо утоляют голод. Еще одно немаловажное преимущество бобовых состоит в невысокой стоимости, поэтому блюда из них не только полезные, но и экономные. Единственный минус продукта – в долгой подготовке к приготовлению. В отличие от тех же макарон, которые можно достать из упаковки и сразу бросать в кастрюлю, бобовые нужно долго замачивать. Учитывайте этот факт во время планирования обеда или ужина.
3. Яйца
Яичница - самое простое и быстрое блюдо из яиц. / Фото: edaaa.ru
Яйца являются универсальным и очень полезным продуктом, так как их можно использовать в качестве самостоятельного блюда или компонента салатов, выпечки, супов-пюре. Для гостей можно быстро приготовить шарлотку, для членов семьи – яичницу, тосты или запеканку, благо вариантов существует очень много. Только не забывайте следить за сроком годности яиц. Чтобы проверить свежесть, опустите яйца в воду и проследите за тем, как они будут себя вести: если останутся на дне – значит, свежие, если всплывут наверх – пропали.
4. Зелень
Зелень можно выращивать на подоконнике. / Фото: sornyakov.net
Наверняка вы замечали, что присутствие зелени в блюде моментально делает его вкуснее, ароматнее и интереснее – даже банальный запеченный картофель заиграет новыми красками, если добавить сверху немного рубленой зелени. При выборе трав стоит ориентироваться на собственные предпочтения и вкусы членов семьи. Например, укроп и кинза являются достаточно специфическими, поэтому многие их не любят, а вот розмарин и базилик имеют много поклонников.
Чтобы блюдо получилось действительно восхитительным, почитайте, какую зелень нужно добавлять в разные блюда. Например, розмарин отлично сочетается с мясом, печеными овощами. Базилик подходит для соусов и блюд средиземноморской кухни, в частности рыбы.
Если хотите, чтобы зелень присутствовала на кухне круглый год, выращивайте ее дома. Она не только улучшит вкус готовых блюд, но также украсит интерьер кухни. Грядки можно расположить на подоконнике, а небольшие горшочки подвесить на прочные тросы или разместить на открытых полках.
5. Помидоры без кожуры
Кожура хорошо снимается с помидор, если обдать их кипятком. / Фото: asienda.ru
В овощах и фруктах содержится много клетчатки, витаминов и микроэлементов, поэтому их употребление очень важно для поддержания баланса в рационе. В сезон приобрести качественные продукты несложно, да и цена приемлемая, а вот зимой вкусные помидоры встречаются редко. В связи с этим советуем обратить внимание на консервированные томаты без шкурки, нарезанные на кусочки. Они гораздо полезнее готовых томатных паст и кетчупов, могут использоваться в процессе приготовления борща, яичницы, некоторых салатов. А маринад можно добавлять в ризотто или гречку – получится оригинально.
6. Специи
Специи удобно хранить в емкостях с магнитными крышками. / Фото: hochu.ua
Наверняка у каждой хозяйки есть свой любимый набор специй, с помощью которого она готовит чудесные блюда. Единых рекомендаций в этом пункте быть не может, так как вкусы у всех разные: кто-то любит острые пряности, кто-то – более мягкие и деликатные. Есть только один совет: покупайте небольшое количество свежемолотых специй у проверенных продавцов по мере необходимости. Не нужно запасаться килограммами приправ, оставляя их портится в шкафу – они имеют свойство выветриваться и терять свой аромат.
Лайфхак: Если вы хотите максимально раскрыть аромат пряностей, прокалите нужное вам количество на сковороде или подержите несколько минут в микроволновке на режиме максимальной мощности.
7. Макаронные изделия
лучше запастись несколькими видами макаронных изделий. / Фото: food.inmyroom.ru
Пасту любят все, вряд ли с этим будет кто-то спорить. Ее готовят с мясом, фаршем, тертым сыром, томатами, соусами, овощами – вариантов великое множество, все зависит от личных предпочтений. Хорошо если дома есть несколько видов макарон – в этом случае вы всегда сможете приготовить шикарное блюдо за считанные минуты. Паста не противопоказана даже тем людям, которые придерживаются правильного питания и тщательно считают количество употребляемых углеводов – нужно только грамотно подбирать соус и начинку, а также покупать цельнозерновые виды макарон. Например, вместо фарша можно взять куриную грудку.
8. Крупы
Рис и гречка - самые популярные крупы и хозяек. / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Еще один беспроигрышный и очень полезный вариант. Единственный минус круп состоит в их простоте – вряд ли хозяйки захотят подавать на праздничный стол гречку или рис. Впрочем, если подать их вместе с интересным соусом или салатом, то гарнир сможет заиграть новыми красками. А если вспомнить, что кускус, киноа и булгур сейчас являются гастрономическими трендами, можно смело презентовать свое меню как модное и актуальное.
Чтобы получать необходимое количество «медленных» углеводов, готовьте блюда из круп хотя бы два раза в неделю. Предлагаем не зацикливаться на стандартных вариантах приготовления, а экспериментировать. Например, в меню ресторанов русской кухни часто можно встретить гречку с луком и белыми грибами, которая тушится в курином бульоне.
9. Замороженные овощи
Овощи можно замораживать самостоятельно. / Фото: tabulo.ru
Замороженные овощи практически такие же вкусные и полезные, как свежие, но в отличие от своих «братьев» могут сколько угодно храниться в холодильнике. Главное – выбрать хорошего производителя или самостоятельно подготавливать овощи на зиму, в этом нет ничего сложного. Нужно просто промыть выбранные продукты, нарезать удобным способом и отправить в морозилку – желательно в вакуумной упаковке.
10. Соусы и заправки
Соус песто вкусный и в домашнем, и в магазинном варианте. / Фото: postila.ru
Блюдо может заиграть абсолютно другими красками, если заправить его соусом. Песто, соевый и устричный соус, трюфельная паста, бальзамический уксус – выбирайте то, что придется вам по вкусу. Если вы плохо разбираетесь в заправках и их сочетаниях с различными блюдами, покупайте по небольшой порции каждого соуса – очень скоро у вас найдется несколько фаворитов, которые займут почетное место на кухне, а еще через время вы научитесь грамотно комбинировать их между собой, чтобы добиться идеального баланса вкусов.
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