Применение спитого чая в саду и огороде

А вы знали, что чайная заварка – универсальный для огорода продукт? Ее можно использовать и для подготовки земли к посадке, и для выращивания рассады, и для подкормки растений, и для их мульчирования.

Рассказываем, как сделать это правильно.

Если вы не отказываете себе в чашке ароматного чая каждый день, за зиму у вас накопится неплохое количество заварки, которую можно будет использовать на участке в следующем сезоне.



1. Компост

2. Удобрение

3. Таблетки для рассады

4. Улучшитель почвы

5. Мульча

Самый простой способ максимально эффективно использовать спитую чайную заварку – добавлять ее в компостную кучу. Чай обогатит ваш компост полезными для растений элементами. В частности, спитая заварка – натуральный источник азота.Кроме того, листья чая за счет содержащихся в них дубильных веществ активизируют процессы разложения, а это значит, что компост перепреет быстрее.Перед тем как добавить чайные листья в компостную кучу, непременно убедитесь, что пакетик и бирка не содержат синтетических элементов, которые не перерабатываются микроорганизмами. Такие материалы обычно гладкие на ощупь, и спутать их с бумагой сложно. Если чайный пакетик ненатуральный, перед компостированием удалите его.Также использованными чайными пакетиками неплохо протирать комнатные растения.Так вы не только аккуратно очистите листья от пыли, но и подкормите цветы.Использовать чайные листья как экологически безопасное удобрение можно в любой фазе роста растений. Вносить такие чайные подкормки очень просто – достаточно прикопать их в верхнем слое почвы в приствольных кругах. Постепенно разлагаясь, удобрение будет насыщать почву азотом.Большой плюс такого удобрения – в том, что оно обладает пролонгированным действием и отдает элементы постепенно.Также не помешает закопать в почву вместе с заваркой немного золы.Если вы планируете вносить заварку под посадку, предварительно ее рекомендуется высушить. Высохший спитой чай можно засыпать прямо в лунки.Если вы пьете чай с сахаром, перед использованием такую заварку необходимо промыть. В противном случае, на «сладенькое» сползутся муравьи.Использованные чайные пакетики вполне могут послужить достойной альтернативой торфяным таблеткам для выращивания рассады.Достаточно вскрыть верх пакетика, досыпать сверху слой универсального почвогрунта для рассады и посеять туда семена. Когда появятся всходы, и сеянцы достигнут фазы пикировки, их можно пересаживать в горшочки или открытый грунт прямо в чайном пакетике.Заварка будет служить хорошим удобрением. Кроме того, такая пересадка не повредит корни молодого растения. Для некоторых культур (например, для перца), это настоящее спасение, ведь они болезненно реагируют на пикировку.Спитой чай (особенно листовой) – доступное, дешевое и экологичное средство для улучшения структуры почвы. Заварка делает почвогрунт более рыхлым, а значит, воздухо- и влагопроницаемым.Рекомендуется добавлять листья чая из расчета 0,5 кг на 1 кв.м. Если вы чайный «фанат», за зиму вполне реально накопить спитой заварки хотя бы на одну-другую грядку или клумбу.Еще один умный способ дать вторую жизнь спитому чаю – использовать его в качестве мульчи.Заваренные чайные листья будут задерживать влагу и постепенно разлагаясь, поддерживать «жизнь» в верхнем слое почвы.Кроме того, чайная мульча угнетает рост сорняков – полоть грядки придется реже.Стоит учитывать, что некоторые садоводы сетуют на то, что такая мульча легко плесневеет. Что ж, попытка не пытка. Почему бы не попробовать? Главное – регулярно рыхлить слой мульчи.