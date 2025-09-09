Как предприимчивым владельцам удалось переделать крошечную кухню в «хрущевке»

В таком плачевном состоянии была кухня, когда молодожены приобрели в квартиру.

Для увеличения пространства стену между жилой комнатой и кухней пришлось немного передвинуть. | Фото: © persitskaya.

Чтобы спрятать инженерные коммуникации, креативные супруги установили стену из гипсокартона. | Фото: dom-mechty-alice.ru.

Интерьер в кухне пришлось создавать с нуля. | Фото: top.funnyreps.club.

Правильный выбор керамической плитки – залог идеального преобразования.

Фасад кухонного гарнитура решили сделать белым и глянцевым. | Фото: © persitskaya.

Потайные ручки в навесных шкафчиках помогли «растворить» гарнитур в интерьер кухни.

Массивная фурнитура не всегда удачный выбор, особенно если кухня совсем крошечная. | Фото: dom-mechty-alice.ru.

Столешница цвета светлого дерева с увеличенной рабочей поверхностью за счет подоконника – очень полезная находка в перераспределении пространства маленькой кухни.

Большой холодильник предусмотрительно встроили в шкаф. | Фото: © persitskaya.

Обеденная группа органично вписалась в стилистику обновленного интерьера.

Новым владельцам пришлось приложить немало усилий, чтобы из «убитой» кухни сделать стильное и современное пространство.