Как предприимчивым владельцам удалось переделать крошечную кухню в «хрущевке»

Не каждый может себе позволить жить в просторных квартирах или роскошных загородных домах, где кухни больше чем все жилое помещение вместе взятое у большинства из нас. Хотя, если подумать, не все так плохо, если есть собственная крыша над головой, пусть и совсем маленькая. Как показывает практика, предприимчивые владельцы умудряются даже кухню-кроху площадью в 5 кв.
В таком плачевном состоянии была кухня, когда молодожены приобрели в квартиру.
Когда малогабаритная квартира не радует простором и новеньким ремонтом, тогда приходится выбирать или жить в вечном бардаке, или подыскать подходящий вариант преобразований и взяться за работу, ведь «косметикой» уже не обойдешься. Новые владельцы «убитой хрущевки» пошли по последнему пути. Проштудировав невероятное количество сайтов молодые супруги, которые были далеки от профессий строителей и дизайнеров, все же взялись за преобразование миниатюрной кухни. По словам Софьи, хозяйки квартиры: «Для меня кухня – это чуть ли не самое главное место в доме... ну не считая дивана и кровати, конечно же. Я люблю готовить и очень тяжело было распланировать всего 5 кв. метров, ведь хотелось красивое и функциональное пространство».
Для увеличения пространства стену между жилой комнатой и кухней пришлось немного передвинуть. | Фото: © persitskaya.
Чтобы спрятать инженерные коммуникации, креативные супруги установили стену из гипсокартона. | Фото: dom-mechty-alice.ru.
С чего все начиналось: Проанализировав имеющееся пространство, выбрав самые интересные идеи и впечатляющие детали молодые люди принялись за работу.его было совсем нецелесообразно. Поскольку инженерные коммуникации портили внешний вид, их спрятали за гипсокартоном, после чего остался лишь небольшой выступ, но основная часть стены была идеально ровной и свободной.
Интерьер в кухне пришлось создавать с нуля. | Фото: top.funnyreps.club.
После тщательной очистки помещения можно было приступать к ремонтным работам, требующим немалые вложения и очень много времени, ведь супруги решили делать все самостоятельно. Для начала выровняли оставшиеся стены и потолок под покраску, сделали заново стяжку, чтобы можно было уложить кафельную плитку на пол.
Правильный выбор керамической плитки – залог идеального преобразования.
Поскольку помещение кухни совсем уж крошечное молодые люди экспериментировать не стали, они отдали предпочтение минимализму и скандинавскому стилю. Бело-серые тона разбавила контрастная напольная плитка в стиле печворк, которая очень оригинально смотрится, если правильно ее скомпоновать и не сильно увлекаться. На этом разнообразие было остановлено, чтобы не устраивать фейерверк цветовой гаммы.
А вот для создания кухонного фартука решили использовать белую плитку модели «кабанчик», которая очень эффектно выглядит и вряд ли когда-то надоест и уж точно не вызовет неприятия и раздражения.
Фасад кухонного гарнитура решили сделать белым и глянцевым. | Фото: © persitskaya.
Потайные ручки в навесных шкафчиках помогли «растворить» гарнитур в интерьер кухни.
Фасад кухонного гарнитур выполнен в белом глянцевом цвете, что позволяет визуально увеличить пространство, а тот факт, что он упирается в потолок и имеет ту же цветовую гамму, что и стены делает его более незаметным и воздушным. Такому «растворению» поспособствовало отсутствие фурнитуры на дверцах навесных шкафов и в верхней части встроенного шкафа, где спрятали большой двухкамерный холодильник.
Массивная фурнитура не всегда удачный выбор, особенно если кухня совсем крошечная. | Фото: dom-mechty-alice.ru.
Единственное, что могли бы посоветовать авторы Novate.ru, так продолжить подобную стилистику и в нижней части гарнитура, ведь массивные ручки на тумбах и выдвижных ящиках способны усложнить передвижение. К сожалению, они не только упрощают пользование, но и способны оставлять неприятные следы (в виде синяков) на теле после непредвиденных «столкновений», которых избежать очень сложно на миниатюрных площадях.
Столешница цвета светлого дерева с увеличенной рабочей поверхностью за счет подоконника – очень полезная находка в перераспределении пространства маленькой кухни.
Интересным стало оформление столешницы. Поскольку высота подоконника соответствовала высоте напольных тумб (такое редко встречается, к сожалению), грех было не воспользоваться и не продлить полотно столешницы так, чтобы получилась П-образная конструкция. Это решение позволило увеличить площадь рабочей поверхности, которую легко можно использовать и в качестве барной стойки. Такая организация пространства более чем рациональная, мало того, что эта зона всегда хорошо освещена в дневное время суток (очень даже немаловажно для процесса приготовления пищи), так еще из окна открывается прекрасный вид на городской пейзаж.
Большой холодильник предусмотрительно встроили в шкаф. | Фото: © persitskaya.
Вряд ли кого сможет не порадовать фактура и цвет самой столешницы, ведь светлое дерево всегда привнесет нотку тепла и домашнего уюта в интерьер жилища. Креативные супруги даже продумали как связать дизайн рабочей зоны с напольным покрытием, они выбрали контрастного цвета варочную поверхность, смеситель и прямоугольную мойку, так что гармония и эстетика в интерьере оказались полностью соблюдены.
Обеденная группа органично вписалась в стилистику обновленного интерьера.
Новым владельцам пришлось приложить немало усилий, чтобы из «убитой» кухни сделать стильное и современное пространство.
Несмотря на крошечные габариты кухни в ней осталось еще местечко и для обеденной зоны, правда больше двух человек в ней вряд ли поместится (пушистый друг не в счет, ему всегда найдется самое лучшее место), но для молодоженов этого пока достаточно. Новый обеденный стол диаметром 80 см они приобрели в IKEA, где всегда можно найти оптимальный вариант с идеальным соотношением «цена-качество». Никаких наворотов и помпезностей в приобретенном изделии нет. Лаконичный круглый стол на тонких деревянных ножках под цвет столешницы и такого же плана стулья стали прекрасным дополнением к дизайну интерьера и элегантной точкой в конце грандиозного ремонта, который может порадовать новоиспеченных владельцев, а для нас стать вдохновляющей идеей.
