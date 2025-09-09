С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    👍Зачем матросы в 1...
  • kottrak
    лошадиная версия не выдерживает критики: если ноги женщины свешены направо, то и она направо больше повернута, а в та...Почему пуговицы н...
  • Геннадий Бережнов
    Все их потуги направлены на реализацию собственных амбиций и в том числе экстремальных. Сколько их погибло на этих ск...Как альпинисты об...

Как предприимчивым владельцам удалось переделать крошечную кухню в «хрущевке»




Не каждый может себе позволить жить в просторных квартирах или роскошных загородных домах, где кухни больше чем все жилое помещение вместе взятое у большинства из нас. Хотя, если подумать, не все так плохо, если есть собственная крыша над головой, пусть и совсем маленькая. Как показывает практика, предприимчивые владельцы умудряются даже кухню-кроху площадью в 5 кв.
метров превратить в уютное и современное пространство.

В таком плачевном состоянии была кухня, когда молодожены приобрели в квартиру.

В таком плачевном состоянии была кухня, когда молодожены приобрели в квартиру.

 

Когда малогабаритная квартира не радует простором и новеньким ремонтом, тогда приходится выбирать или жить в вечном бардаке, или подыскать подходящий вариант преобразований и взяться за работу, ведь «косметикой» уже не обойдешься. Новые владельцы «убитой хрущевки» пошли по последнему пути. Проштудировав невероятное количество сайтов молодые супруги, которые были далеки от профессий строителей и дизайнеров, все же взялись за преобразование миниатюрной кухни. По словам Софьи, хозяйки квартиры: «Для меня кухня – это чуть ли не самое главное место в доме... ну не считая дивана и кровати, конечно же. Я люблю готовить и очень тяжело было распланировать всего 5 кв. метров, ведь хотелось красивое и функциональное пространство».
Для увеличения пространства стену между жилой комнатой и кухней пришлось немного передвинуть. | Фото: © persitskaya.

Для увеличения пространства стену между жилой комнатой и кухней пришлось немного передвинуть. | Фото: © persitskaya.

 
Чтобы спрятать инженерные коммуникации, креативные супруги установили стену из гипсокартона. | Фото: dom-mechty-alice.ru.

Чтобы спрятать инженерные коммуникации, креативные супруги установили стену из гипсокартона. | Фото: dom-mechty-alice.ru.

 

С чего все начиналось: Проанализировав имеющееся пространство, выбрав самые интересные идеи и впечатляющие детали молодые люди принялись за работу.
Чтобы полностью трансформировать кухню, пришлось избавиться от остатков мебели и техники 70-х годов, демонтировать керамическую плитку, штукатурку, напольное покрытие и стену, граничащую с жилой комнатой, заменить деревянную оконную раму на стеклопластиковое окно, а также поменять радиатор, водопроводные и канализационные трубы, ведь всему этому оборудованию не один десяток лет и оставлять его было совсем нецелесообразно. Поскольку инженерные коммуникации портили внешний вид, их спрятали за гипсокартоном, после чего остался лишь небольшой выступ, но основная часть стены была идеально ровной и свободной.

 
Интерьер в кухне пришлось создавать с нуля. | Фото: top.funnyreps.club.

Интерьер в кухне пришлось создавать с нуля. | Фото: top.funnyreps.club.


 

После тщательной очистки помещения можно было приступать к ремонтным работам, требующим немалые вложения и очень много времени, ведь супруги решили делать все самостоятельно. Для начала выровняли оставшиеся стены и потолок под покраску, сделали заново стяжку, чтобы можно было уложить кафельную плитку на пол.

 
Правильный выбор керамической плитки – залог идеального преобразования.

Правильный выбор керамической плитки – залог идеального преобразования.

 

Поскольку помещение кухни совсем уж крошечное молодые люди экспериментировать не стали, они отдали предпочтение минимализму и скандинавскому стилю. Бело-серые тона разбавила контрастная напольная плитка в стиле печворк, которая очень оригинально смотрится, если правильно ее скомпоновать и не сильно увлекаться. На этом разнообразие было остановлено, чтобы не устраивать фейерверк цветовой гаммы.

А вот для создания кухонного фартука решили использовать белую плитку модели «кабанчик», которая очень эффектно выглядит и вряд ли когда-то надоест и уж точно не вызовет неприятия и раздражения.

 
Фасад кухонного гарнитура решили сделать белым и глянцевым. | Фото: © persitskaya.

Фасад кухонного гарнитура решили сделать белым и глянцевым. | Фото: © persitskaya.

 
Потайные ручки в навесных шкафчиках помогли «растворить» гарнитур в интерьер кухни.

Потайные ручки в навесных шкафчиках помогли «растворить» гарнитур в интерьер кухни.

 

Фасад кухонного гарнитур выполнен в белом глянцевом цвете, что позволяет визуально увеличить пространство, а тот факт, что он упирается в потолок и имеет ту же цветовую гамму, что и стены делает его более незаметным и воздушным. Такому «растворению» поспособствовало отсутствие фурнитуры на дверцах навесных шкафов и в верхней части встроенного шкафа, где спрятали большой двухкамерный холодильник.

 
Массивная фурнитура не всегда удачный выбор, особенно если кухня совсем крошечная. | Фото: dom-mechty-alice.ru.

Массивная фурнитура не всегда удачный выбор, особенно если кухня совсем крошечная. | Фото: dom-mechty-alice.ru.

 

Единственное, что могли бы посоветовать авторы Novate.ru, так продолжить подобную стилистику и в нижней части гарнитура, ведь массивные ручки на тумбах и выдвижных ящиках способны усложнить передвижение. К сожалению, они не только упрощают пользование, но и способны оставлять неприятные следы (в виде синяков) на теле после непредвиденных «столкновений», которых избежать очень сложно на миниатюрных площадях.

 
Столешница цвета светлого дерева с увеличенной рабочей поверхностью за счет подоконника – очень полезная находка в перераспределении пространства маленькой кухни.

Столешница цвета светлого дерева с увеличенной рабочей поверхностью за счет подоконника – очень полезная находка в перераспределении пространства маленькой кухни.

 

Интересным стало оформление столешницы. Поскольку высота подоконника соответствовала высоте напольных тумб (такое редко встречается, к сожалению), грех было не воспользоваться и не продлить полотно столешницы так, чтобы получилась П-образная конструкция. Это решение позволило увеличить площадь рабочей поверхности, которую легко можно использовать и в качестве барной стойки. Такая организация пространства более чем рациональная, мало того, что эта зона всегда хорошо освещена в дневное время суток (очень даже немаловажно для процесса приготовления пищи), так еще из окна открывается прекрасный вид на городской пейзаж.

 
Большой холодильник предусмотрительно встроили в шкаф. | Фото: © persitskaya.

Большой холодильник предусмотрительно встроили в шкаф. | Фото: © persitskaya.

 

Вряд ли кого сможет не порадовать фактура и цвет самой столешницы, ведь светлое дерево всегда привнесет нотку тепла и домашнего уюта в интерьер жилища. Креативные супруги даже продумали как связать дизайн рабочей зоны с напольным покрытием, они выбрали контрастного цвета варочную поверхность, смеситель и прямоугольную мойку, так что гармония и эстетика в интерьере оказались полностью соблюдены.

 
Обеденная группа органично вписалась в стилистику обновленного интерьера.

Обеденная группа органично вписалась в стилистику обновленного интерьера.

 

 
Новым владельцам пришлось приложить немало усилий, чтобы из «убитой» кухни сделать стильное и современное пространство.

Новым владельцам пришлось приложить немало усилий, чтобы из «убитой» кухни сделать стильное и современное пространство.

 

Несмотря на крошечные габариты кухни в ней осталось еще местечко и для обеденной зоны, правда больше двух человек в ней вряд ли поместится (пушистый друг не в счет, ему всегда найдется самое лучшее место), но для молодоженов этого пока достаточно. Новый обеденный стол диаметром 80 см они приобрели в IKEA, где всегда можно найти оптимальный вариант с идеальным соотношением «цена-качество». Никаких наворотов и помпезностей в приобретенном изделии нет. Лаконичный круглый стол на тонких деревянных ножках под цвет столешницы и такого же плана стулья стали прекрасным дополнением к дизайну интерьера и элегантной точкой в конце грандиозного ремонта, который может порадовать новоиспеченных владельцев, а для нас стать вдохновляющей идеей.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
убитая хрущевка
наверх