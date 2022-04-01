8 основных советов для выбора свежего, вкусного и полезного мяса

В магазине мясо продается в упаковке, из-за которой очень сложно определить насколько товар свежий и качественный.

Даже при выборе открытого мяса можно упустить важные детали, говорящие о том, что покупать его не стоит.

Позаботиться о своем здоровье и вкусном рационе помогут советы: с ними выбор будет очевидным и правильным.

1. Запах

Аромат мяса играет важную роль при выборе продукта.

Перед покупкой мясо следует обязательно проверить на запах. Он должен быть легко узнаваемым и насыщенным. При этом какие-либо посторонние ароматы должны полностью отсутствовать. Если есть хотя бы минимальный намек на гниение или затхлость, то в этом месте мясо лучше вообще больше никогда не выбирать. Кисловатый запах — это тоже признак некачественного продукта. Скорее всего, такое мясо дополнительно обрабатывалось уксусом, чтобы оно хранилось дольше и выглядело привлекательнее. Этот продукт может долго пролежать на прилавке, но внешне это абсолютно не заметно. Ошибкой будет также покупать мясо, у которого есть какие-либо химические примеси, ощущаемые на запах. Идеальный запах — чисто мясной.

2. Чистота мяса

Прожилки мяса должны быть хорошо видны.

Не стоит проверять свежесть мяса, ориентируясь на заверения продавца, ведь ему выгодно продать любой товар.

3. Внешний вид

Если на продукте виднеется подозрительная пленка или слизь в виде некрасивого блеска, то это явный признак пропадающего мяса. Мясные волокна должны быть четко различимыми.

Не всегда следует выбирать идеально ровные кусочки мяса.

Идеально разрезанные, ровные порции мяса с равномерным распределением жира — это не всегда идеальный вариант для готовки. Такие кусочки лучше всего подходят для приготовления стейков, отбивных или медальонов, а для всех остальных блюд лучше выбирать другое мясо. Профессиональные кулинары отдают предпочтение неровным кусочкам с порциями жира разной величины. Такое мясо, скорее всего, поступило на рынок с небольшой частной фермы, где животных лучше кормят и содержат их в оптимальных условиях, без химических добавок.

4. Жир

Жировые прослойки мяса должны быть только белого цвета.

Наличие жира в мясе также может сыграть вескую роль в выборе качественного продукта. Жировые прослойки или вкрапления должны быть идеально белого цвета. Легкий желтоватый оттенок означает, что мясо долго лежит и уже не будет вкусным. При этом жир должен быть по своей мягкости таким же, как и мясо, иначе продукт не стоит покупать. И, конечно же, все части покупаемого мяса должны пахнуть приятно.

5. Упругость

Упругое мясо — признак свежести.

Один из лучших тестов на проверку качества мяса — это определение его упругости. Для этого необходимо надавить на мясо пальцем, а затем посмотреть на волокна: если они довольно быстро вернутся в исходное положение, то мясо свежее.

Открытое мясо легче выбирать.

Полезный совет: Лучше всего выбирать мясо там, где можно оценить его внешний вид и запах подробно, а именно без упаковки. Даже если продавец не разрешит трогать продукт руками, то можно попросить провести тест на упругость его лично, руками в перчатках. Запакованное мясо практически невозможно проверить на свежесть.

6. Незапланированные расходы

При выборе мяса в магазине или на рынке, на прилавке может поджидать обман.

Некоторые несознательные продавцы улучшают мясо раствором соленой воды. Этот раствор могут вкалывать шприцом в птицу, говядину и свинину и отправлять на полки продуктовых магазинов, чтобы сделать продукт более вкусным и красивым внешне. Такой прием добавляет мясу влажности, чтобы оно как бы выглядело свежее. Этот раствор соли и воды, который вводят в мясо, может составлять 15 или более процентов веса всего мяса. А это значит, что за это приходится платить из своего кармана лишние деньги. Помимо этого избыточное потребление соли приводит к нарушениям здоровья, например, повышению кровяного давления. Также инъекции соленой воды могут повысить риск заражения кишечной палочкой из-за вытеснения бактерий на поверхность мяса.

7. Хорошая курица

Хорошая курица должна правильно выглядеть и пахнуть.

Может показаться, что выбрать курицу намного проще, чем другое мясо. Но в этом деле также есть свои нюансы. Шкурка мяса должна быть желтого оттенка, а само мясо — розоватого оттенка и иметь естественный вид по сечению или форме. Кроме того, у курицы не должно быть особого запаха, если у нее он есть, этот продукт явно несвежий. Тушка должна быть пухлой и неповрежденной с очень небольшим количеством жира.

8. Мясо и кости

Кость при выборе мяса имеет важное значение.

Покупая мясо на косточке, можно воспользоваться еще одним лайфхаком по проверке свежести. Какой бы тип мяса не выбирался, он не должен распадаться, расслаиваться и легко отходит от кости. Если это происходит, то мясо уже плохое и его не стоит покупать. По окончанию грудной кости птицы можно понять, молодая или старая это была особь. У старой птицы косточка будет закостенелая, а у молодой — легко сгибаемый и хрящевидного типа.

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