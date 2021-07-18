3 «взрослые» причины, почему важно не воздерживаться от интима

1. Результативный интим делает людей намного счастливее

/ Фото: minzdravsoc.ru Взаимность и только взаимность./ Фото: minzdravsoc.ru

2. Любой интим повышает иммунитет и сопротивляемость организма к инфекциям и вирусам

Будьте сильнее! / Фото: syl.ru

3. Регулярный результативный интим продлевает жизнь

Да, мы счастливы! / Фото: postimees.ee

Любви все возрасты покорны. Да. Да! Да!!!!!!!!!!!!!!!!! / Фото: storyfox.ru

P.S. Интим без согласия одного из партнёров - 100-процентная причина невроза и депрессии у партнёра, которого вынуждают

Принуждение партнёра или супруга к интиму - уголовное преступление уже во многих развитых странах мира. / Фото: zen.yandex.ru