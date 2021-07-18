3 «взрослые» причины, почему важно не воздерживаться от интима

Половое воспитание - в настоящее время обязательный школьный предмет во многих странах мира, а факультативы о грамотности в данном вопросе часто встречаются и в школах постсоветских стран. Но давайте оставим в покое тему контрацепции и наконец-то открыто поговорим о том, ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО. Родители так часто путаются в показаниях, подменяя настоящую важность сего вопроса вопросом продолжения рода. Давайте оставим мракобесие Средним векам и разберёмся на примере результатов исследований именитых мировых учёных, почему близость так сильно важна и нужна.
Важная информация перед прочтением материала! Редакция Novate.Ru предупреждает, что в статье речь пойдёт о таком взрослом интиме, в результате которого каждый участник процесса получает необходимую организму разрядку (все взрослые поняли, о чём речь). Тех людей, которые полагают, что женщина может в данном процессе обойтись и без неё, солгав, сымитировав или не сказав партнёру о ситуации, а так же тех людей, которые считают, что в случае признания в отсутствии оной у партнёрши можно ничего не предпринимать и лечь спать/пойти заниматься своими делами спокойно, настоятельно просим отойти от голубых экранов.
1. Результативный интим делает людей намного счастливее
Взаимность и только взаимность. / Фото: minzdravsoc.ru
Учёные шотландского университета десятилетиями изучали прямое влияние продуктивного интима на позитивное состояние человека в целом. Теперь они утверждают: да, это так. Регулярный взаимопродуктивный интим превращает приподнятое настроение в нормальный фон повседневной жизни. Дело не только в гормональных показателях, но и в подсознании: если ты не один, если с тобой есть кто-то, чьи прикосновения делают тебя счастливым, значит в жизни есть смысл. Регулярность продуктивного интима, которая может поддерживать этот фон - 2-3 эпизода в месяц. Этого вполне достаточно. Но чем чаще, тем выше показатель!
2. Любой интим повышает иммунитет и сопротивляемость организма к инфекциям и вирусам
Будьте сильнее! / Фото: syl.ru
Религии всего мира навязывают мнение, что целомудренные люди - существа чистые, а страстолюбцы грязны, болеют, умирают. А на самом деле инфекции предпочитают жить и процветать как раз на любителях воздержания. Ответ на сей парадокс кроется в иммуноглобулине, который вырабатывается нашим организмом в ответ на проникновение в организм каких угодно чужеродных микробов и вирусов. Даже при простых французских поцелуях (и при интиме любых форм, конечно же) мы получаем инородные микроорганизмы в количестве миллионов. В Университете Пенсильвании тестировали добровольцев и выявили: чем меньше интима с любимым партнёром, тем чаще вы болеете простудными, кишечными и другими инфекционными болезнями.
3. Регулярный результативный интим продлевает жизнь
Да, мы счастливы! / Фото: postimees.ee
Топовый американский медицинский журнал по кардиологии более 10 лет назад ещё опубликовал данные о влиянии продуктивного интима на сердечно-сосудистую систему каждого человека. Мужчины, регулярно имеющие интим с партнёром, менее подвержены инсультам и инфарктам. То есть, мы можем говорить о том, что воздержание в зрелом возрасте губительно.
Любви все возрасты покорны. Да. Да! Да!!!!!!!!!!!!!!!!! / Фото: storyfox.ru
И ещё один важный факт! Пугающе и катастрофически часто женщины любой ориентации после климакса воздерживаются от близости, так как у них в силу естественных причин не хватает натуральной смазки организма для того, чтобы интим был неболезненным и приятным (и результативным!). Эта проблема за копейки решается для каждой женщины при помощи приобретения смазки на водной основе в аптеке. А невозможность поговорить с партнёром на данную тему была уже заранее снята в данном материале в самом начале в абзаце под названием Важная информация перед прочтением материала!
P.S. Интим без согласия одного из партнёров - 100-процентная причина невроза и депрессии у партнёра, которого вынуждают
Принуждение партнёра или супруга к интиму - уголовное преступление уже во многих развитых странах мира. / Фото: zen.yandex.ru
В такой высокоразвитой стране, как Великобритания, во время соцопросов 85 процентов женщин сказали, что имитируют разрядку во время интима с партнером мужского пола. В постсоветских странах этот показатель пугающе показывает 99 процентов. Доказано, что РЕГУЛЯРНЫЙ нерезультативный интим с навязанным обществом партнёром/супругом ведёт к неврозам, клинической депрессии, послеродовой депрессии, преступлениям в адрес членов семьи и попыткам суицида.
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