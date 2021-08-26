С какими странами Россия воевала больше всего

Сможете ли вы сходу назвать страны, с которыми наша страна воевала больше всего? Удивительно, но со странами, находящимися во главе этого списка, у нас теперь особых конфликтов нет. А вот со странами, с которыми мы как бы в холодной войне уже много времени, никогда напрямую бои не вели.
Швеция
Со шведами мы воевали очень много. Если точно, то это 10 войн. Правда, уже порядка двух веков со шведами у нас вполне себе нормальные отношения, а сейчас вообще страшно подумать, что шведы нам были врагами.
Однако еще в XII веке Швеция и Новгородская республика боролись за сферу влияния в Прибалтике. Длительное время борьба проходила за Западную Карелию. С переменным успехом. Со шведами конфликтовали многие известные русские цари: Иван III, Иван IV, Федор I и Алексей Михайлович.
Кардинально изменил расклад сил, как вы уже догадались, Петр I. Именно после поражения в Северной войне Швеция утратила свое могущество, а Россия, наоборот, укрепила статус великой военной державы. Было еще несколько попыток взять реванш со стороны Швеции (русско-шведские войны 1741-1743, 1788-1790, 1808-1809), но они закончились ничем. В итоге Швеция в войнах с Россией потеряла более трети своей территории и перестала считаться мощной державой. И с тех пор делить нам, собственно, нечего.
Турция
Наверное, если спросить у любого человека на улице, с кем мы воевали больше всего, он назовет именно Турцию. И окажется прав. 12 войн за 351 год. И небольшие промежутки оттепели сменялись все новыми обострениями в отношениях. И даже совсем недавно была ситуация со сбитым российским военным самолетом, но к 13-й войне, слава богу, это не привело.
Поводов для кровопролитных войн было достаточно — Северное Причерноморье, Северный Кавказ, Южный Кавказ, право судоходства на Черном море и его проливах, права христиан на территории Османской империи.
Официально считается, что Россия победила в семи войнах, а Турция только в двух. Остальные сражения — статус-кво. Но вот Крымская война, в которой Россия формально не потерпела поражение именно от Турции, является самой болезненной в истории русско-турецких войн. Но опять же, войны России и Турции (Османской империи) привели к тому, что Турция потеряла свое военное могущество,а вот Россия — нет.
Интересно, что СССР, несмотря на всю эту богатую историю противостояний с Турцией, оказывал этой стране всяческую поддержку. Достаточно вспомнить, каким другом для Союза считался Кемаль Ататюрк. У постсоветской России тоже были хорошие отношения с Турцией до недавнего времени.
Польша
Еще один вечный соперник. 10 войн с Польшей, это по минимальным раскладам. Начиная с киевского похода Болеслава I и заканчивая Польским походом Красной армии в 1939 году. Пожалуй, именно с Польшей остались наиболее неприязненные отношения. Как раз то самое вторжение в Польшу 1939 года до сих пор является камнем преткновения в отношениях двух стран. Какое-то время Польша была частью Российской империи, но никогда не мирилась с таким положением дел. Польские земли переходили из одной юрисдикции в другую, но вот неприязненное отношение к русским среди поляков бытовало, да и, чего греха таить, иногда бытует и сейчас. Хотя теперь нам делить нечего.
Франция
С французами мы воевали четыре раза, но за достаточно короткий период.
Германия
С Германией было три крупные войны, две из них — мировые.
Япония
Четыре раза Россия и СССР вступали в войну с Японией.
Китай
Трижды случались военные конфликты с Китаем.
Встреча союзников на Эльбе
Получается, что именно с этими странами мы являемся исторически врагами. Но сейчас со всеми из них либо хорошие, либо нормальные отношения. Интересно, что во всяких опросах россияне врагом России считают США, хотя с ними у нас не было никогда войны. Да, мы воевали опосредованно, но прямых столкновений никогда не было. Да и с Англией (крылатое выражение «англичанка гадит») мы сталкивались в боях постольку-поскольку: во время наполеоновских войн 1807-1812 гг. и Крымской войны. По сути, войны один на один никогда и не было.
Несмотря на то, что история России — это почти постоянная история войн, надеюсь, что никаких боев ни с какими странами больше не будет. Жить нужно дружно.
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