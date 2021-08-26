С какими странами Россия воевала больше всего

Сможете ли вы сходу назвать страны, с которыми наша страна воевала больше всего? Удивительно, но со странами, находящимися во главе этого списка, у нас теперь особых конфликтов нет. А вот со странами, с которыми мы как бы в холодной войне уже много времени, никогда напрямую бои не вели.











Швеция

Турция

Польша

Франция

Германия

Япония

Китай

Встреча союзников на Эльбе