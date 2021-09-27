«Умная» одежда, которая проследит за хозяином лучше, чем персональный тренер

При словах «высокие технологии» чаще вспоминается космос, робототехника или продвинутая электроника. Но на деле инновации гораздо ближе, чем нам кажется. Интеллектуальные технологии все увереннее осваивают область одежды и обуви. Конечно, эти вещи не наделяют нас какими-то супер способностями, но очень облегчают повседневную жизнь. В обзоре Novate.ru – восемь интересных идей с рынка умной одежды.
1. Интеллектуальная куртка, следящая за смартфоном
Умная куртка Levi’s Commuter x Jacquard by Google. /Фото: telitec.com
Принять звонок или выбрать музыкальный трек легким касанием к манжету рукава – удобная опция, особенно для велосипедистов. А для рассеянных людей, часто теряющих свои гаджеты, станет настоящим спасением умение куртки сообщать хозяину о забытом смартфоне. Такой интересный предмет гардероба – результат совместной разработки Google и Levi’s. Модель имеет классический дизайн, а умной ее делает манжет из ткани, в основу которой вплетены токопроводящие нити и миниатюрный модуль управления, прикрепленный на рукаве.
Интересный факт: Компания Apple также решила приобщиться к созданию высокотехнологичной одежды и уже подала заявку на патентование ткани с особыми свойствами. Если задумка будет реализована, рынок умной одежды пополнится вещами, способными взаимодействовать с любыми внешними устройствами.
2. Купальники, следящие за загаром
Купальник Neviano Swimsuits.
Купальники Neviano заботятся о том, чтобы их владелицы не обгорели, загорая на пляже. Изделия отслеживают информацию о погоде и следят за тем, сколько времени представительницы прекрасного пола проводит на солнце. Причем, глядя на купальники, сложно догадаться об их технологичности. Модели выглядят стильно, а их дизайн отвечает последним тенденциям моды. В них встроен небольшой водонепроницаемый датчик, который совершенно незаметен. Он работает в паре с мобильным приложением, в котором можно задать свой тип кожи. Когда ультрафиолетовое излучение становится слишком высоким и необходимо нанести солнцезащитный крем или уйти в тень, купальник отправляет оповещение на смартфон.
3. Леггинсы, обучающие йоге
Леггинсы NADI X. /Фото: cdn.shopify.com
Искусство йоги интересно многим, но найти время на тренировки бывает сложно. А при самостоятельном освоении неизбежны ошибки при выполнении упражнений. Умные штаны Nadi X возьмут на себя роль вашего тренера. Они оснащены датчиками и биометрическими сенсорами и синхронизируются с приложением для смартфона. Во время занятия леггинсы оценивают правильность положение тела и при неверной позе подают сигнал, вибрируя в том месте, которое нуждается в корректировке.
Интересный факт: Соучредитель компании Wearable X, выпустившей эти леггинсы, в йоге разбирается мало. Как рассказывает Билли Уайтхаус, на занятиях в зале она всегда надеялась на помощь инструктора, но тот почти всегда был занят с другими тренирующимися женщинами. Это и подало ей идею создания такой одежды, которая заменит тренера и поможет выполнять упражнения. При создании модели разработчики руководствовались опытом инструкторов йоги, консультируясь с более чем 50 тренерами из разных стран.
4. Носки, улучшающие качество пробежек
Носки Sensoria Fitness Smart Socks. /Фото: wareable.com
Да, даже такой маленький предмет может быть очень умным. Носки Sensoria Fitness Smart Socks оснащены текстильными датчиками и GPS-модулем, поэтому умеют измерять высоту подъема ноги, скорость и темп движения, отслеживать маршрут и считать сожженные во время тренировки калории. Они работают в тандеме с мобильным приложением, которое превращает всю собранную статистику в понятную и красочную инфографику, выводимую на экран смартфона. Также носки следят за техникой бега и при некорректной постановке стопы отправляют уведомление, что снижает риск получения травм во время тренировок.
5. Одежда, быстро восстанавливающая организм
Спортивные штаны Under Armour Recovery. /Фото: cdn.weartesters.com
Athlete Recovery – это линейка известного своими инновациями спортивного бренда Under Armour. В этой серии представлены пост-тренировочные вещи, помогающие быстро восстановиться после интенсивных тренировок. На их внутренней стороне нанесен принт из гибкой биокерамики. Это вещество поглощает тепло человеческого тела и отражает его обратно на кожу владельца уже в виде длинных инфракрасных волн, что способствует лучшему расслаблению и восстановлению мышц. Компания также использовала эту технологию при создании постельного белья и одежды для сна.
6. Майка для командной работы
Майка Polar Team Pro Shirt. /Фото: cdn.pocket-lint.com
Продолжая тему спорта, стоит отметить, что разработчики умной одежды вспомнили и о тренерах. Компания Polar анонсировала выпуск умной майки Team Pro Shirt, которая с помощью пульсометра и GPS-трекера отслеживает в реальном времени характеристики спортсменов, тренирующихся в команде. Вся собранная информация передается на мобильное устройство тренера. Предполагается, что это сделает тренировки более эффективными.
7. Носки, следящие за здоровьем ног
Носки Siren Socks. /Фото: medgadget.com
Носки Siren Socks разработаны для людей, страдающих синдромом диабетической стопы. Они оснащены шестью датчиками, отслеживающими температуру тела. Изделие осуществляет постоянный мониторинг в шести ключевых точках стопы. При повышении температуры, что говорит о начале воспалительного процесса, носки подадут сигнал, отправив сообщение на мобильное устройство владельца.
8. Обувь, не дающая упасть
Обувь B-Shoe. /Фото: b-shoe.com
Израильская компания разработала обувь B-Shoe, помогающую избежать падения при потере равновесия. Устройство балансировки состоит из датчиков, интегрированных в стельки и вмонтированных в каблук микропроцессоров и механизма привода. Обувь улавливает момент, когда человек начинает терять равновесие, и мягко отводит ногу назад для восстановления баланса. Это поистине гениальная идея для людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и у этой инновации, по мнению Novate.ru, большое будущее. Даже если в молодости у человека нет проблем, старение неотвратимо для всех. Из-за заторможенных реакций пожилые люди часто падают и травмируются, а обувь B-Shoe сделает их более мобильными.
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