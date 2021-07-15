Самодельная оснастка для ручного электрорубанка

В сегодняшней статье рассмотрим процесс изготовления самодельной оснастки для электрорубанка. Ее можно использовать как отдельно, так и в паре с другими приспособлениями.
Идею самоделки мы подсмотрели у автора YouTube канала JSK-koubou.
Для изготовления оснастки лучше всего использовать мебельную фанеру толщиной 20 мм. Как вариант, можно взять за основу и мебельный щит.
Чтобы не покупать мебельный щит, его можно склеить самостоятельно — из досок.
Процесс изготовления оснастки для электрорубанка
Первым делом автор отпилил от фанеры заготовку требуемого размера, и наклеил на нее распечатанный шаблон из бумаги с разметкой.
После этого необходимо будет вырезать деталь по разметке, а также просверлить в ней все крепежные отверстия.
Аналогичным образом изготавливается и вторая деталь. В результате у нас получится две боковых стенки самодельной оснастки.
Далее отпиливаем три брусочка из фанеры, и с их помощью соединяем боковые стенки между собой. Должен получиться жесткий каркас.
На следующем этапе из фанеры необходимо будет вырезать еще две детали с пазами. Они крепятся к боковым стенкам оснастки с помощью барашковых болтов.
Варианты использования самодельной оснастки с электрорубанком
С помощью такой оснастки очень удобно строгать небольшие деревянные заготовки — на фото ниже как раз показан этот момент.
Помимо этого, можно изготовить дополнительно площадку с регулируемыми подвижными стойками.
В данном случае, закрепив оснастку с рубанком на стойках, мы получим самодельный рейсмусовый станок для строгания и калибрования заготовок из дерева.
А еще оснастку с электрорубанком можно использовать как часть фуговального станка. Такой станок тоже очень просто собрать своими руками.
Пошаговый процесс изготовления самодельной оснастки, а также другие варианты ее использования вы можете посмотреть в авторском видеоролике.
Источник: https://sdelairukami.ru/samodelnaya-osnastka-dlya-ruchnogo-e...
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