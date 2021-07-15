Самодельная оснастка для ручного электрорубанка

В сегодняшней статье рассмотрим процесс изготовления самодельной оснастки для электрорубанка. Ее можно использовать как отдельно, так и в паре с другими приспособлениями.

Идею самоделки мы подсмотрели у автора YouTube канала JSK-koubou.

Для изготовления оснастки лучше всего использовать мебельную фанеру толщиной 20 мм. Как вариант, можно взять за основу и мебельный щит.

Чтобы не покупать мебельный щит, его можно склеить самостоятельно — из досок.

Процесс изготовления оснастки для электрорубанка

Первым делом автор отпилил от фанеры заготовку требуемого размера, и наклеил на нее распечатанный шаблон из бумаги с разметкой.

После этого необходимо будет вырезать деталь по разметке, а также просверлить в ней все крепежные отверстия.

Аналогичным образом изготавливается и вторая деталь. В результате у нас получится две боковых стенки самодельной оснастки.

Далее отпиливаем три брусочка из фанеры, и с их помощью соединяем боковые стенки между собой. Должен получиться жесткий каркас.

На следующем этапе из фанеры необходимо будет вырезать еще две детали с пазами. Они крепятся к боковым стенкам оснастки с помощью барашковых болтов.

Варианты использования самодельной оснастки с электрорубанком

С помощью такой оснастки очень удобно строгать небольшие деревянные заготовки — на фото ниже как раз показан этот момент.

Помимо этого, можно изготовить дополнительно площадку с регулируемыми подвижными стойками.

В данном случае, закрепив оснастку с рубанком на стойках, мы получим самодельный рейсмусовый станок для строгания и калибрования заготовок из дерева.

А еще оснастку с электрорубанком можно использовать как часть фуговального станка. Такой станок тоже очень просто собрать своими руками.

Пошаговый процесс изготовления самодельной оснастки, а также другие варианты ее использования вы можете посмотреть в авторском видеоролике.