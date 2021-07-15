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Самодельная оснастка для ручного электрорубанка

Самодельная оснастка для ручного электрорубанка

Самодельная оснастка для ручного электрорубанка

В сегодняшней статье рассмотрим процесс изготовления самодельной оснастки для электрорубанка. Ее можно использовать как отдельно, так и в паре с другими приспособлениями. 

Идею самоделки мы подсмотрели у автора YouTube канала JSK-koubou.

Для изготовления оснастки лучше всего использовать мебельную фанеру толщиной 20 мм. Как вариант, можно взять за основу и мебельный щит. 

Чтобы не покупать мебельный щит, его можно склеить самостоятельно — из досок.

Процесс изготовления оснастки для электрорубанка

Самодельная оснастка для ручного электрорубанкаПервым делом автор отпилил от фанеры заготовку требуемого размера, и наклеил на нее распечатанный шаблон из бумаги с разметкой. 

После этого необходимо будет вырезать деталь по разметке, а также просверлить в ней все крепежные отверстия. 

Самодельная оснастка для ручного электрорубанка

Аналогичным образом изготавливается и вторая деталь. В результате у нас получится две боковых стенки самодельной оснастки. 

Самодельная оснастка для ручного электрорубанкаДалее отпиливаем три брусочка из фанеры, и с их помощью соединяем боковые стенки между собой. Должен получиться жесткий каркас. 

На следующем этапе из фанеры необходимо будет вырезать еще две детали с пазами. Они крепятся к боковым стенкам оснастки с помощью барашковых болтов. 

Самодельная оснастка для ручного электрорубанка

Варианты использования самодельной оснастки с электрорубанком

С помощью такой оснастки очень удобно строгать небольшие деревянные заготовки — на фото ниже как раз показан этот момент.

 

Помимо этого, можно изготовить дополнительно площадку с регулируемыми подвижными стойками. Самодельная оснастка для ручного электрорубанка

Самодельная оснастка для ручного электрорубанка

В данном случае, закрепив оснастку с рубанком на стойках, мы получим самодельный рейсмусовый станок для строгания и калибрования заготовок из дерева. 

Самодельная оснастка для ручного электрорубанка

Самодельная оснастка для ручного электрорубанкаА еще оснастку с электрорубанком можно использовать как часть фуговального станка. Такой станок тоже очень просто собрать своими руками. 

Самодельная оснастка для ручного электрорубанка

Пошаговый процесс изготовления самодельной оснастки, а также другие варианты ее использования вы можете посмотреть в авторском видеоролике. 



Источник: https://sdelairukami.ru/samodelnaya-osnastka-dlya-ruchnogo-e...

 

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