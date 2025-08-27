6 мировых достопримечательностей, легенды о которых интересней реальности

Во всем мире значимые памятники архитектуры или природные достопримечательности вызывают повышенный интерес, поэтому неудивительно, что их окружает масса невероятных историй и легенд. И даже сейчас, когда современные люди, в большинстве случаев, могут объяснить причину тех или иных событий и явлений мифы, все так же не теряют своей популярности. Многие экскурсоводы наряду с достоверными фактами всегда найдут, что рассказать, используя самые впечатляющие истории из народного фольклора, чтобы подогреть интерес к поистине потрясающим объектам.
1. «Тропа гигантов» на Северном побережье Ирландии
«Тропа гигантов» – одна из самых впечатляющих достопримечательностей Северной Ирландии. | Фото: wings-of-inspiration.ru.
Уникальный природный памятник можно увидеть недалеко от города Бушмиллс, что на Северном побережье Ирландии. Почти 40 тысяч многогранных каменных колонн, тесно примыкающих друг к другу, образуют необычную доргу, ведущую в глубь моря. Скопление базальтовых столбов (диаметр – от 30 до 50 см, высота 6-12 метров) длиной в 275 м на суше и около 150 м под водой напоминает мостовую, опоясывающую утесы на побережье Козвэй-Кост.
Появление многогранных колонн, плотно прилегающих друг к другу, результат сложных процессов после извержения вулкана (Ирландия).
Не будем вдаваться в подробное научное объяснение такого редкого явления, лишь отметим, что такое случается во время извержения вулкана, когда расплавленная лава (с большим количеством базальта) толстым слоем попадает на пласт известняка и быстро остывает, а затем «усыхает», создавая трещины.
Природный феномен вызывал благоговение и страх у путешествующих и местных жителей (Ирландия).
Легенда: Народный фольклор этому явлению дает свое объяснение и без присутствия героев, злодеев и великанов здесь не обошлось. Самой известной версией является легенда об ирландском великане Финне Мак Кумале, который решил помериться силами с одноглазым чудовищем Голлом, живущим на Гебридских островах. Чтобы добраться до противника, Финн забил огромное количество каменных столбов, а когда лег отдохнуть, по этому мосту и пришел коварный противник.
2. Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Храм Василия Блаженного стал истинным украшением Красной площади (Москва). | Фото: sp.depositphotos.com.
Кто из нас не слышал душераздирающую легенду о красивейшем храме Василия Блаженного (он же Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву) – одной из главных достопримечательностей Москвы и Красной площади. Она гласит об ослеплении зодчих, построивших великолепный храм. Согласно поверью, Иван Грозный, инициировавший его строительство, приказал лишить зрения архитекторов Барму и Постника, чтобы те больше не смогли создать подобной красоты.
Народ верил, что зодчих ослепили, чтобы они больше не построили такую красоту (Храм Василия Блаженного, Москва). | Фото: culture.ru.
Известный факт: Во-первых, были найдены документальные подтверждения, что легендарные зодчие Барма и Постник – это один человек. Во-вторых, исследователи уверены, что талантливый архитектор участвовал в проектировании и строительстве Казанского кремля и храмов Успенского монастыря в Свияже.
3. Вулкан Фудзияма на острове Хонсю (Япония)
Вулкан Фудзияма – священная гора, символ красоты, чистоты и гармонии (Япония). | Фото: ru.telegram-store.com.
Одной из самых узнаваемых достопримечательностей Японии является вулкан Фудзияма (японцы называют гору Фудзи-сан, чтобы выразить знак безмерного уважения), которая стала объектом воспевания в различных видах искусства. Не стал исключением и народный эпос, в котором легендам отведено особое место. Еще бы, погруженную в мягкую голубую дымку гору Фудзи, японцы считали священным местом, божественным каналом между Землей и Небом. Она много веков подряд является каноном красоты, чистоты и гармонии. По одной из самых популярных версий, появлением священной дымящей горы, японцы обязаны лунной девушке Кагуя-химэ, которую нашла на ее склонах бездетная пара. Супруги так обрадовались находке, что вырастили малышку, как собственную дочь, в которую, впоследствии, влюбился сам император. Однако красавица отвергла его предложение руки и сердца, пожелав вернуться на Луну. Однажды, в полночь, за девушкой пришли подданные Луны, и она покинула Землю, оставив правителю удивительный подарок – эликсир жизни и письмо. Но император не пожелал стать бессмертным и жить без любимой, он приказал сжечь ее подарки на вершине горы Фудзияма, которая с тех пор извергает пламя.
Фудзияма – это стратовулкан конической формы, образованный из затвердевших слоев базальтовой лавы и пепла (Япония). | Фото: ethnomir.ru.
Интересный факт от Novate.ru: Гора Фудзи (она же Фудзияма) – это пример стратовулкана, который всегда имеет форму конуса, уходящего высоко в небо. Острый конус образуется из наслоений затвердевшей лавы и вулканического пепла, которые появляются от периодических взрывных извержений. Касательно Фудзи, известно, что вулкан прошел 4 этапа формирования, а первый взрыв произошел 80 тыс. лет. Начиная с 781 г. и посей день произошло 12 извержений базальтовой лавы. Самыми мощными считаются извержения в 800 году, в 864 и в 1707 гг.
4. Почему в Вашингтоне нет зданий выше Капитолия
В Вашингтоне нет ни одного здания выше Капитолия (США). | Фото: architectureguru.ru.
Кто хоть раз был в Вашингтоне, заметил, что в городе нет эффектных небоскребов, которыми славятся Соединенные Штаты. И по этому поводу имеется легенда, что в столице государства, запрещено строить здания, которые выше Капитолия – места, где находится главный законодательный орган Конгресс США.
В сентябре 1793 г. Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия (Вашингтон, США). | Фото: ru.wikipedia.org.
Как оказалось, никакой приоритетной причины, которая бы запрещала строительство зданий, превышающих 88 метров, не существует. В Вашингтоне с 1910 г. установлены градостроительные нормы, гласящие, что в городе разрешено возводить здания, высота которых не должна превышает определенные параметры. Основой измерения является ширина улицы, к которой можно прибавить лишь 6 метров, а представить ширину проспекта в густонаселенном городе, превышающую 94 метра (88+6) – невозможно.
5. Вулкан Этна на Сицилии (Италия)
Стратовулкан Этна – самый большой активный вулкан Европы (Сицилия, Италия).
Сицилийский вулкан Этна – это один из самых высоких активных вулканов Европы. За время вулканизации извержение происходило более 200 раз. В 1669 г. произошло самое длительное извержение, длившееся почти 4 месяца, за этот период было полностью уничтожено 12 населенных пунктов. С тех пор площадь вулкана занимает довольно внушительную территорию – 1,1 тыс. кв. км, что превышает в 2,5 раза размеры Везувия. Этна также относится к стратовулканам, что и объясняет его непомерную активность.
Издревле считали, что извержение Этны начинается после того, как разозлится стоглавое чудовище Трифон (Сицилия, Италия).
Народный эпос: Учитывая мощь вулкана его высоту и активность, неудивительно, что в старину появилось масса легенд и сказаний. По одной из народных версий, сын Геи и Тартара, чудовищный великан Тифон, бросил вызов олимпийским богам, но Зевсу удалось его победить. Верховный бог настолько был разгневан, что взгромоздил на стоглавое чудовище гору Этну. С тех пор, когда Тифон начинал злиться, происходили страшные природные катаклизмы – извержение пламени (вулкана) и мощные землетрясения.
6. Великая Китайская стена
Понадобилось около 2 тысяч лет, чтобы возвести грандиозное сооружение – Великую Китайскую стену. | Фото: knowhistory.ru.
Великая Китайская стена – один из самых значимых памятников архитектуры, строительство которого началось еще в III веке до нашей эры, в эпоху Воюющих царств. Учитывая длину объекта (почти 9 км) и сложность работ, неудивительно, что стена возводилась на протяжении двух тысяч лет. За этот период погибли миллионы китайцев, задействованные в работах. Бытует мнение, что умерших от болезней и тяжелой работы замуровывали прямо в защитную стену. Именно этот факт и стал причиной появления романтической легенды, которую рассказывают впечатлительным туристам.
Великая Китайская стена – одно из самых масштабных сооружений на планете.
Существуют и более современные легенды, связанные с Великой Китайской стеной. Чаще всего можно услышать о том, что грандиозное сооружение прекрасно видно с космоса и без усилительных приборов. Но ученые опровергают этот факт лишь по той причине, что с высоты даже самой низкой орбиты (160 км) увидеть такой объект невооруженным глазом попросту невозможно. В безоблачную погоду, вооружившись мощным биноклем или подзорной трубой астронавтам удастся разглядеть очертания крупнейшего архитектурного строения, но просто так Великую Китайскую стену не увидишь.
