6 мировых достопримечательностей, легенды о которых интересней реальности

1. «Тропа гигантов» на Северном побережье Ирландии

«Тропа гигантов» – одна из самых впечатляющих достопримечательностей Северной Ирландии. | Фото: wings-of-inspiration.ru.

Появление многогранных колонн, плотно прилегающих друг к другу, результат сложных процессов после извержения вулкана (Ирландия).

Природный феномен вызывал благоговение и страх у путешествующих и местных жителей (Ирландия).

2. Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве

Храм Василия Блаженного стал истинным украшением Красной площади (Москва). | Фото: sp.depositphotos.com.

Народ верил, что зодчих ослепили, чтобы они больше не построили такую красоту (Храм Василия Блаженного, Москва). | Фото: culture.ru.

3. Вулкан Фудзияма на острове Хонсю (Япония)

Вулкан Фудзияма – священная гора, символ красоты, чистоты и гармонии (Япония). | Фото: ru.telegram-store.com.

Фудзияма – это стратовулкан конической формы, образованный из затвердевших слоев базальтовой лавы и пепла (Япония). | Фото: ethnomir.ru.

4. Почему в Вашингтоне нет зданий выше Капитолия

В Вашингтоне нет ни одного здания выше Капитолия (США). | Фото: architectureguru.ru.

В сентябре 1793 г. Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия (Вашингтон, США). | Фото: ru.wikipedia.org.

5. Вулкан Этна на Сицилии (Италия)

Стратовулкан Этна – самый большой активный вулкан Европы (Сицилия, Италия).

Издревле считали, что извержение Этны начинается после того, как разозлится стоглавое чудовище Трифон (Сицилия, Италия).

6. Великая Китайская стена

Понадобилось около 2 тысяч лет, чтобы возвести грандиозное сооружение – Великую Китайскую стену. | Фото: knowhistory.ru.

Великая Китайская стена – одно из самых масштабных сооружений на планете.