Как быстро отмыть зеленку

Случайно испачкавшись зелёнкой, не обязательно тереть руки под водой докрасна. Для того чтобы избавиться от следов, достаточно воспользоваться любым из 11 способов, помогающих комфортно свести эту жидкость с кожи.









Используйте перекись водорода чтобы отмыть зеленку

Попробуйте пищевую соду

Зубная паста

Осторожно используйте отбеливатель

Жидкость для снятия лака

Жирный крем

Уксус неплохо стирает зеленку

Лимон как вариант

Спирт хорошо подходит

Хозяйственное мыло

Жидкость для снятия макияжа

Стандартная 3-х процентная перекись не причиняет вреда коже, и продаётся она в любой аптеке.Это вещество активно используют в текстильной промышленности для отбеливания тканей. Оно быстро и эффективно справляется с задачей по избавлению от следов зелёнки.Следующий вариант – это использование пищевой соды. Небольшое количество соды нужно смешать с водой так, чтобы получилась густая масса. Её следует нанести на кожу, а затем потереть. После её использования нужно помыть руки тёплой водой.Простое и безопасное решение. Зубную пасту всегда можно найти в любом доме. Лучше всего, если паста окажется отбеливающий. В силу своей специфики она помогает избавиться от пятен быстрее и эффективней.Из всех способов – это один из наименее безопасных. Из всего состава отбеливателя нас интересует хлор. Это вещество полезно при выведении пятен, но вызывает аллергические реакции кожи.Особенно не рекомендуется использовать отбеливатель для кожи лица. Если вы всё же воспользовались им, то не забудьте помыть руки тёплой водой и смазать их кремом.Пожалуй, самое эффективное средство для отмывания зелёнки. Следует помнить о том, что химический состав жидкости вреден для кожи. Поэтому обязательно нужно будет помыть руки и использовать крем.При достаточной жирности крем способен выводить зелёнку с кожи. Он наносится на проблемную зону, после чего при помощи ватного диска удаляется вместе с зелёными пятнами. Произойдёт это не с первого раза, и крем лучше нанести повторно.Следующим можно попробовать уксус. Это вещество является несильной кислотой, вредной для слизистых оболочек. Для поверхности кожи оно относительно безвредно, но промыть её тёплой водой всё же рекомендуется.Не менее интересный и удобный вариант – это использование лимонной дольки. В составе лимонного сока присутствует кислота, и поэтому он вполне подходит, чтобы избавить себя от пятен зелёнки. Некоторые сорта оказываются недостаточно кислыми, и способ может оказаться малоэффективным.Спирт, как пятновыводитель, недостаточно хорош, но иногда лучших альтернатив нет. Им нужно смочить ватный тампон, а потом активно и усердно натереть кожу. Повторять эту процедуру много раз не имеет смысла, максимум 2-3 попытки. Разводы останутся, но эффективность способа всё же выше, чем у лимона.Предпоследний вариант – это хозяйственное мыло. Сначала кожу требуется увлажнить водой, а потом натереть мылом. Разводы, возникающие в процессе, легко убрать при помощи ватного диска. Результат откровенно плохой. Мыло с зелёнкой не справляется.Точно так же вооружаемся ватным диском, смачиваем его жидкостью для снятия макияжа и приступаем к процессу очистки кожи. Потребуется некоторое время и упорство, а результат сильно похож на тот, который можно увидеть при использовании хозяйственного мыла.В большинстве случаев, помыв руки, вы избавитесь от остаточных следов зелёнки, а заодно и от веществ, использовавшихся для её выведения. Поэтому каждый из 11 способов имеет право на жизнь. У них разная эффективность и безопасность для кожи. Выбор полностью зависит от пожеланий человека, столкнувшегося с такой простой, но надоедливой проблемой.