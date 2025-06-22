10 фотографий о месте свастики в европейском обществе до того, как ее присвоил Гитлер





Свастика поверженных нацистов на параде Победы в Москве.



Сегодня в подавляющем большинстве стран мира свастика является символом фашизма, и уже немногие помнят, что в различных культурах на протяжении тысячелетий она считалась знаком, приносящим удачу. В нашем обзоре фотографии, подтверждающие, что свастика на протяжении долгого времени не имела никакого отношения к нацистам.