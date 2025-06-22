10 фотографий о месте свастики в европейском обществе до того, как ее присвоил Гитлер

Свастика поверженных нацистов на параде Победы в Москве.
Сегодня в подавляющем большинстве стран мира свастика является символом фашизма, и уже немногие помнят, что в различных культурах на протяжении тысячелетий она считалась знаком, приносящим удачу. В нашем обзоре фотографии, подтверждающие, что свастика на протяжении долгого времени не имела никакого отношения к нацистам.
Родина свастики, по мнению большинства исследователей, – Индия, где на санскрите, древнеиндийском литературном языке, слово «свасти» означает пожелание удачи и благоденствия. Символом этим пользовались на протяжении тысячелетий буддисты и индуисты.
Мальчик-индуист с обритой головой и ваза в буддийском храме в Японии.
Очутившись в Азии, европейцы позаимствовали свастику и начали активно использовать её дома. До прихода к власти Гитлера свастика пользовалась огромной популярностью в архитектуре, в рекламе и не только. Так, свастику наносили на бутылки пива «Карлсберг» и кока-колы.
Брелок компании Coca-cola.
Довоенные логотипы пивоваренной компании Карлсберг.
Свастика активно применялась в качестве логотипов и другими компаниями.
Свастика в логотипе прачечной компании в Дублине, Ирландия. 1912 год.
Изображением "колеса жизни" пользовались бойскауты, спортивные команды, а Клуб молодых девушек в США издавал журнал «Свастика» и в качестве подарков читателям этого журнала раздавали значки-свастики.
Мужская команда из г. Виндзор. 1910 год.
Женская хоккейная команда из Эдмонтона. 1916 год.
Баскетбольная команда Индийского сельскохозяйственного колледжа.
Никого не смущала даже свастика на детских карнавальных костюмах.
Детские костюмы к празднику Хеллоуин, 1918 год
В годы Первой мировой свастику использовали военные подразделения США, а на крыльях некоторых самолётов Королевских ВВС Великобритании знак свастики можно было увидеть до 1939 года.
Но и это ещё не всё. Археологические находки подтверждают, что свастикой в древности пользовались по всей Восточной Европе – от Балкан до Балтики. Самые известный древний орнамент с изображением свастики хранится в Государственном историческом музее в Киеве. Есть в музее и фигурка птицы, вырезанная из кости мамонта, найденная около села Мизин в Черниговской области Украины 1908 году, которую украшает узор из переплетающихся свастик. Учёным удалось установить, что птица была вырезана около 15 тыс. лет тому назад
Древнейший орнамент, вырезанный 15 тысяч лет назад.
Среди экспонатов киевского музея есть и глиняные горшки со свастикой. Возраст этих экспонатов около 4 тыс. лет.
Свастика на глиняном горшке.
Нацисты свастику присвоили себе неспроста. Термин «арийцы» ввёл в 19-ом веке французский социолог и писатель Жозеф Гобино в своей работе «Исследование о неравенстве человеческих рас». По его определению, голубоглазые и светловолосые представили белой расы - высшая ступень развития человечества. Когда во второй половине 19-го века немецкие ученые перевели тексты санскрита, они пришли к выводу, что они, немцы, и есть богоподобная раса воинов.
Молодые гитлеровцы выстроились в форме свастики. 1933 год. Германия.
Во времена Третьего рейха свастика стала символом притеснения, уничтожения и страха, а после окончания Второй мировой в Германии стала запрещённым символом.
Москва. Парад Победы на Красной площади.
Сегодня в мире есть люди, которые надеются, что возрождение свастики, как позитивного символа возможно. Один из таких людей - Петер Мадсен, владелец салона тату в Копенгагене. Он стал инициатором акции "Научись любить свастику", прошедшей в прошлом году. В рамках акции мастера тату предлагали всем желающим нанести бесплатно на тело три свастики, как символ славного древнего прошлого. "Свастика - символ любви, который Гитлер безжалостно исказил. Мы не стремимся возродить "вращающийся крест". И мы не хотим, чтобы люди забыли об ужасах нацизма", - говорит Мадсен.
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