Однолетники, которые лучше сажать под зиму

Опытные дачники знают, что после сбора урожая садово-огородные работы на садовом участке не заканчиваются. До наступления холодов необходимо успеть навести порядок на грядках, взрыхлить и подкормить почву.

А еще осенью можно посеять некоторые культуры: овощи или цветочно-декоративные растения. В этой статье мы расскажем вам о лучших однолетниках, которые смогут хорошо перенести подзимний посев.







Цветники. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.comПлюсы посева однолетних культур под зиму



Неопытные огородники могут удивиться, но подзимний посев не только не вредит, но и идет многим растениям на пользу — за зиму они закаляются, весной меньше болеют, быстрее всходят и вырастают. К тому же дачник может потратить время весной не на посев этих культур, а на другие важные работы по саду-огороду.

Прежде чем приступать к посеву семян декоративных однолетников, необходимо ознакомиться с перечнем культур, ростки которых устойчивы к намоканию и смогут стойко выдержать зимние понижения температур. Заготовив семена таких растений, можно смело приступать к подготовке клумб и грядок для них. А для того чтобы всходы наверняка пережили заморозки, семена следует высевать немного гуще, чем весной.

Дельфиниум

Эшшольция

Астра садовая

Флокс Друммонда

Нигелла дамасская

Годеция

Космея

Дельфиниум — красивый однолетник, который станет украшением любой клумбы. Его крупные соцветия горделиво возвышаются над соседствующими растениями. Существует много разновидностей дельфиниума, различных по форме соцветий и цветков, размерам, а также расцветкам — встречаются сиреневые, белые, голубые, фиолетовые, розовые разновидности культуры.Дельфиниум. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.comЛучше всего для декоративной культуры подходят безветренные территории с рыхлым питательным грунтом. Растение нуждается в регулярных поливах, однако не приемлет переувлажненных почв.Если вы решили сеять на своем участке дельфиниумы, вам необходимо знать, что это ядовитая культура, содержащая алкалоиды, вредные для человека.Эшшольция очень похожа на мак — стебли растения такие же тонкие, а оранжевые цветки такие же нежные и воздушные. Однако видимая хрупкость не мешает эшшольции быть морозоустойчивым экземпляром.Эшшольция. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.comКультура произрастает аккуратными стелющимися кустиками, их высота составляет около полуметра. Некоторые гибриды могут иметь розовые или красные цветки. Растение неприхотливо — оно хорошо развивается даже на бедных песчаных почвах. Эшшольцию лучше высевать на освещенных участках огорода.В народе астрой принято называть родственника астры — каллистефус китайский. Растение неприхотливо к уходу и агротехническим условиям, отличается быстрым ростом и длительным цветением.Отличительной особенностью астры садовой (китайской, однолетней) является огромное множество разновидностей различных размеров кустов и окраски цветков — от белых и нежно-розовых до темно-красных и фиолетовых.Астра. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.comКаллистефус предпочитает солнечные плодородные участки с дренированным нейтрально кислотным грунтом.Родиной травянистого растения является Америка. Однолетник различается формами и размерами, отличается длительным (с июня по сентябрь) обильным цветением звездообразных многочисленных цветков. Они бывают розовыми, пурпурными, кремовыми и т. д.Флокс Друммонда. Иллюстрация для статьи используется с сайта u-florista.ruДля выращивания флоксов подходят солнечные клумбы с плодородным грунтом. Полив должен быть умеренным, но регулярным. Растение является морозоустойчивым.Другие названия нигеллы дамасской — черный тмин, чернушка, мускатный цветок. Растение ни с каким другим не спутаешь — его визитной карточкой являются следующие особенности: ажурные листья и красочные соцветия с тонким ароматом, напоминающим аромат земляники.Растение — хороший медонос. Его семена применяются в качестве ароматизатора сладостей и добавляются в тесто при выпечке.Нигелла дамасская неприхотлива, растение не нуждается в частых поливах и подкормках. Для него важны солнечные территории участка с легкими почвами.Цветки годеции чем-то напоминают цветки азалии. Травянистое растение, принадлежащее к семейству Кипрейные, имеет тонкие стебли средней высоты (до 55 см) с простыми сине-зелеными листьями. Цветки годеции отличаются хрупкостью и богатством окрасок: белые, розовые, фиолетовые, красные, оранжевые и мн. др.Годеция. Иллюстрация для статьи используется с сайта search.thompson-morgan.comКультура неприхотлива, устойчива к перепадам температур. Годеция не любит излишнего увлажнения.Высаживайте семена годеции на солнечных плодородных участках и весной она порадует вас быстрым ростом и обильным цветением.Неопытные садоводы принимают космею за цветную разновидность ромашки. Хотя соцветия и похожи на цветки ромашки, окрашенные в розовые или желтые тона, космея не имеет никакого отношения к вышеупомянутой культуре. Помимо простых цветков, в зависимости от сортовой принадлежности, цветки космеи могут быть махровыми.Растение цветет в течение продолжительного времени, стойко в срезке. Космея — культура жизнестойкая, нетребовательная к составу почвы, склонная к самосеву. Лучше развивается на освещенных местах.Мы рассказали вам лишь о некоторых однолетниках, которые смогут хорошо перенести подзимний посев. Посеять на своем участке осенью вы можете и другие морозоустойчивые однолетние растения — выбирайте подходящие и приступайте к посадочным работам.