Однолетники, которые лучше сажать под зиму

Опытные дачники знают, что после сбора урожая садово-огородные работы на садовом участке не заканчиваются. До наступления холодов необходимо успеть навести порядок на грядках, взрыхлить и подкормить почву.
А еще осенью можно посеять некоторые культуры: овощи или цветочно-декоративные растения. В этой статье мы расскажем вам о лучших однолетниках, которые смогут хорошо перенести подзимний посев.
Цветники. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.comПлюсы посева однолетних культур под зиму
Неопытные огородники могут удивиться, но подзимний посев не только не вредит, но и идет многим растениям на пользу — за зиму они закаляются, весной меньше болеют, быстрее всходят и вырастают. К тому же дачник может потратить время весной не на посев этих культур, а на другие важные работы по саду-огороду.
Прежде чем приступать к посеву семян декоративных однолетников, необходимо ознакомиться с перечнем культур, ростки которых устойчивы к намоканию и смогут стойко выдержать зимние понижения температур. Заготовив семена таких растений, можно смело приступать к подготовке клумб и грядок для них. А для того чтобы всходы наверняка пережили заморозки, семена следует высевать немного гуще, чем весной.
Дельфиниум
Дельфиниум — красивый однолетник, который станет украшением любой клумбы. Его крупные соцветия горделиво возвышаются над соседствующими растениями. Существует много разновидностей дельфиниума, различных по форме соцветий и цветков, размерам, а также расцветкам — встречаются сиреневые, белые, голубые, фиолетовые, розовые разновидности культуры.
Дельфиниум. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.comЛучше всего для декоративной культуры подходят безветренные территории с рыхлым питательным грунтом. Растение нуждается в регулярных поливах, однако не приемлет переувлажненных почв.
Если вы решили сеять на своем участке дельфиниумы, вам необходимо знать, что это ядовитая культура, содержащая алкалоиды, вредные для человека.
Эшшольция
Эшшольция очень похожа на мак — стебли растения такие же тонкие, а оранжевые цветки такие же нежные и воздушные. Однако видимая хрупкость не мешает эшшольции быть морозоустойчивым экземпляром.
Эшшольция. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.comКультура произрастает аккуратными стелющимися кустиками, их высота составляет около полуметра. Некоторые гибриды могут иметь розовые или красные цветки. Растение неприхотливо — оно хорошо развивается даже на бедных песчаных почвах. Эшшольцию лучше высевать на освещенных участках огорода.
Астра садовая
В народе астрой принято называть родственника астры — каллистефус китайский. Растение неприхотливо к уходу и агротехническим условиям, отличается быстрым ростом и длительным цветением.
Отличительной особенностью астры садовой (китайской, однолетней) является огромное множество разновидностей различных размеров кустов и окраски цветков — от белых и нежно-розовых до темно-красных и фиолетовых.
Астра. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.comКаллистефус предпочитает солнечные плодородные участки с дренированным нейтрально кислотным грунтом.
Флокс Друммонда
Родиной травянистого растения является Америка. Однолетник различается формами и размерами, отличается длительным (с июня по сентябрь) обильным цветением звездообразных многочисленных цветков. Они бывают розовыми, пурпурными, кремовыми и т. д.
Флокс Друммонда. Иллюстрация для статьи используется с сайта u-florista.ruДля выращивания флоксов подходят солнечные клумбы с плодородным грунтом. Полив должен быть умеренным, но регулярным. Растение является морозоустойчивым.
Нигелла дамасская
Другие названия нигеллы дамасской — черный тмин, чернушка, мускатный цветок. Растение ни с каким другим не спутаешь — его визитной карточкой являются следующие особенности: ажурные листья и красочные соцветия с тонким ароматом, напоминающим аромат земляники.
Растение — хороший медонос. Его семена применяются в качестве ароматизатора сладостей и добавляются в тесто при выпечке.
Нигелла дамасская неприхотлива, растение не нуждается в частых поливах и подкормках. Для него важны солнечные территории участка с легкими почвами.
Годеция
Цветки годеции чем-то напоминают цветки азалии. Травянистое растение, принадлежащее к семейству Кипрейные, имеет тонкие стебли средней высоты (до 55 см) с простыми сине-зелеными листьями. Цветки годеции отличаются хрупкостью и богатством окрасок: белые, розовые, фиолетовые, красные, оранжевые и мн. др.
Годеция. Иллюстрация для статьи используется с сайта search.thompson-morgan.comКультура неприхотлива, устойчива к перепадам температур. Годеция не любит излишнего увлажнения.
Высаживайте семена годеции на солнечных плодородных участках и весной она порадует вас быстрым ростом и обильным цветением.
Космея
Неопытные садоводы принимают космею за цветную разновидность ромашки. Хотя соцветия и похожи на цветки ромашки, окрашенные в розовые или желтые тона, космея не имеет никакого отношения к вышеупомянутой культуре. Помимо простых цветков, в зависимости от сортовой принадлежности, цветки космеи могут быть махровыми.
Растение цветет в течение продолжительного времени, стойко в срезке. Космея — культура жизнестойкая, нетребовательная к составу почвы, склонная к самосеву. Лучше развивается на освещенных местах.
Мы рассказали вам лишь о некоторых однолетниках, которые смогут хорошо перенести подзимний посев. Посеять на своем участке осенью вы можете и другие морозоустойчивые однолетние растения — выбирайте подходящие и приступайте к посадочным работам.
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