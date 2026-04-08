Что за странная винтовка была у Шурика в операции «Ы»

Многие граждане все еще помнят такой советский фильм как Операция «Ы». В нескольких эпизодах картины главный герой фильма нес вахту с загадочной винтовкой, определить модель которой для большинства людей будет достаточно сложно. Чем же был вооружен ночной сторож Шурик и почему сегодня отыскать такое оружие уже не представляется возможным?
Та самая винтовка на плече у Шурика. |Фото: forum.guns.ru.
В фильме Операция «Ы» у Шурика и бабушки-сторожа была всего одна винтовка на двоих, однако вовсе не потому, что советская промышленность не могла обеспечить сотрудников охраны оружием, а по причине того, что наш герой собственно и не был квалифицированным сторожем, а лишь подменял в ответственный момент бабушку на службе. Если присмотреться к винтовке в этом фильме, то опознать ее модель будет сложно даже для людей, интересующихся оружием.
На самом деле это ружье под 22 калибр. |Фото: imfdb.org.
Некоторые узнают в винтовке Шурика знаменитую «Мосинку», другим кажется, что это винтовка «Берданка». При этом если хорошенько всмотреться, то быстро выяснится, что в руках у Шурика вовсе не винтовка, а гладкоствольное ружье, причем скорее всего под представительный 22 калибр. На самом деле найти такое оружие в наши дни будет достаточно сложно, хотя некоторые образцы таких винтовок и ружей все еще сохраняются в музеях.
Такие винтовки и ружья назывались Фроловками. |Фото: allzip.org.
Назывались такие ружья в Советском Союзе «Фроловки». Название это было народным и неофициальным в честь конструктора, который и предложил методику создания такого оружия – Петра Николаевича Фролова, трудившегося на Тульском оружейном заводе. Главный секрет в том, что «Фроловки» не делали с нуля, а переделывали. За основу этих ружей брались сломанные или бракованные винтовки Мосина образца 1891 года, а также оставшиеся в России после Революции винтовки системы «Бердана».
Переделывались Фроловки из винтовок Мосина и Бердана. |Фото: goodfon.ru.
На самом деле догадались переделывать негодное боевое оружие в охотничье еще до революции 1917 года. Первая партия была сделана в Туле еще до Первой мировой войны. Правда, партия эта была совсем незначительной. Уже в ходе 1920 года данную операцию поставили на поток, так как в стране образовалось достаточное количество не слишком пригодного оружия. Его модернизировали в Туле под охотничий патрон для нужд народного хозяйства.
Стоит отметить, что такая практика была свойственна не только для СССР. Аналогичным образом была утилизирована часть армейских винтовок Mauser 98 в Германии после Второй мировой войны. Некоторую часть оружия «огражданили», переделав под охотничье.
