Когда у кота на самом деле наступает старость и чем она отличается от таковой у собаки

Каждый хозяин хочет, чтобы его любимый питомец жил как можно дольше. Правильное питание, регулярные физические нагрузки и своевременный уход ветеринара способны значительно продлить жизнь даже самого болезненного котика. Увы, рано или поздно «старуха с косой» постучится за каждым. В связи с чем возникает вопрос: как долго могут жить домашние коты, и по каким признаком можно опознать начало старости у любимого питомца?
Коты как и все стареют. /Фото: gremlincom.ru.
Средняя продолжительность жизни кошек и собак практически полностью совпадает. В среднем и те и другие живут около 14-17 лет. Однако у кошек старость заметна куда хуже. При этом некоторые граждане ошибочно принимают за старость у котов развитие всевозможных хронических болезней. Первые признаки старения у домашних кошачьих проявляются не раньше 12 лет. Исключение составляют некоторые экзотические и декоративные породы, которые отличаются более низким значением средней продолжительности жизни. Например, такой породой являются сфинксы, живущие около 10 лет.
Коты могут жить более 15 лет. /Фото: koshka.top.
Впрочем, у большинства котов дела обстоят не так «кисло», как у вечно мерзнущих сфинксов. При хорошем уходе кошка легко проживет 15 лет и больше. А при должной степени везения разменяет и два десятка лет. На сегодняшний день в Книге рекордов Гиннеса числится не менее 30 пушистиков, что протянули более 20 лет. Рекордсменам же среди котов в свое время стали питомцы с кличками «Крим Пафф» и «Люси», прожившие у своих хозяев 38 и 39 лет соответственно! При этом важно понимать, что первые настоящие проблемы у большинства котов начинаются еще до появления первых настоящих признаков старения.
Правильный уход продлит жизнь питомца. /Фото: sport-dog.ru.
Примерно с 8 лет большинство кошачьих начинает активно собирать букет разномастных хронических заболеваний, которые медленно, но верно подтачивают жизнь питомца. Отличие болезней от возрастных изменений заключается в том, что их можно хотя бы пытаться лечить, продляя тем самым жизнь любимого питомца. А вот с возрастными изменениям уже ничего сделать не получится. У котов старение проявляет себя не так ярко, как у собак. Тем не менее, стареющий пушистик постепенно теряет зрение и слух, появляются проблемы с зубами, а главное кошка начинает стремительно терять вес, активность и аппетит.
Коты милейшие существа. /Фото: cerenas.club.
Стареющие коты могут непроизвольно испражняться, часто отрыгивать, продолжительное время мяукать. Так же у них значительно сокращаются «акробатические» способности из-за старения суставов и дряхления мышц. Наконец, стареющий кот все чаще и все дольше спит. На пороге отправки в кошачий рай, питомец и вовсе может спать практически целыми днями. При этом старый кот предсказуемо теряет интерес почти ко всему происходящему вокруг. В некотором смысле старость у всех млекопитающих не так уж сильно отличается.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии