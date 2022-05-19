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Вторая мировая война на редких фотографиях от журнала LIFE


Вторая мировая война на редких фотографиях от журнала LIFE.

Вторая мировая война на редких фотографиях от журнала LIFE.

C начала Второй мировой войны в 1939 году и до момента её окончания в 1945 журнал LIFE опубликовал военных фотографий больше, чем любое другое издание на планете. 21 фотограф, 13 тысяч дней войны… И хотя с дня окончания войны прошло более 70 лет, и сегодня люди всего мира восхищаются мужеством людей, образы которых остались на этих фотографиях.

1. Японская артподготовка


Морские пехотинцы укрываются от огня на вершине холма на Иводзиме в марте 1945 года.

Морские пехотинцы укрываются от огня на вершине холма на Иводзиме в марте 1945 года.

 

2. Влюбленные


Прощание перед уходом на срочную службу. США, Нью-Йорк, 1944 год.

Прощание перед уходом на срочную службу. США, Нью-Йорк, 1944 год.

 

3. Воронка от немецкой бомбы


Вторая мировая война на редких фотографиях от журнала LIFE

Воронка от немецкой бомбы в центре Лондона В 1940 году.

 

4. Под слоем песка


Тела американских морских пехотинцев на пляже Бана в Новой Гвинее в феврале 1943 года.

Тела американских морских пехотинцев на пляже Бана в Новой Гвинее в феврале 1943 года.

 

5. Статуя Свободы


Вторая мировая война на редких фотографиях от журнала LIFE

Статуя свободы в 1942 году

 

6. Армейский корпус


Женский армейский корпус в форте Де-Мойн. Айова, июнь 1942 года.

Женский армейский корпус в форте Де-Мойн. Айова, июнь 1942 года.

 

7. Трогательная сцена


Американский морской пехотинец держит на руках ребенка летом 1944 года.

Американский морской пехотинец держит на руках ребенка летом 1944 года.

 

8. Бейсбольный матч


Бейсбольный матч в Сент-Луисе летом 1943 года.

Бейсбольный матч в Сент-Луисе летом 1943 года.

 

9. Групповой снимок афроамериканских летчиков


Летчики из 99-й эскадрильи – первой афроамериканской эскадрильи в истории ВВС США.

Летчики из 99-й эскадрильи – первой афроамериканской эскадрильи в истории ВВС США.

 

10. Нелегкая работа


Вторая мировая война на редких фотографиях от журнала LIFE

Сварщица на верфи поправляет очки, прежде чем продолжить работу.

 

11. Санитар Джордж Лотт


Санитар Джордж Лотт получил ранение в обе руки в ноябре 1944 года.

Санитар Джордж Лотт получил ранение в обе руки в ноябре 1944 года.

 

12. Морпехи


Морпехи на острове Сайпан в 1944 году.

Морпехи на острове Сайпан в 1944 году.

 

13. Обломки самолета


Обломки самолета на берегу Иводзимы в марте 1945 года.

Обломки самолета на берегу Иводзимы в марте 1945 года.

 

14. Американская артподготовка


Американские артиллеристы на Сайпане в 1944 году.

Американские артиллеристы на Сайпане в 1944 году.

 

15. Сражение за остров Иото


Американцы рядом с трупом японского солдата на Иводзиме.

Американцы рядом с трупом японского солдата на Иводзиме.

 

16. Накануне операции Оверлорд


Американские войска в Англии накануне операции Оверлорд в 1944 году.

Американские войска в Англии накануне операции Оверлорд в 1944 году.

 

17. Перед высадкой


Морской пехотинец перед высадкой на Гуадалканал в конце 1942 года.

Морской пехотинец перед высадкой на Гуадалканал в конце 1942 года.

 

18. Праздник победы над Японией


Американцы на Филиппинах празднуют безоговорочную капитуляцию Японии в августе 1945 года.

Американцы на Филиппинах празднуют безоговорочную капитуляцию Японии в августе 1945 года.

 

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Вторая мировая война на редких фотографиях от журнала LIFE

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