Если арбуз треснул внутри. Почему его лучше не есть?

В конце июня мы уже начинает «засматриваться» на арбузы на рынке и в магазине. Конечно, это далеко не лучшее время с точки зрения безопасной покупки этой крупной ягоды. В июне — начале июля, вероятность попасть на красивый арбуз плохого качества гораздо выше, чем в августе или сентябре. И чтобы не попасться на одну такую уловку продавцов, не мешает знать некоторые хитрости при выращивании этой бахчевой культуры. В частности, что не должно быть у арбуза внутри.

Если вы заметите такую дыру в арбузе, лучше не ешьте его!

Арбуз, красивый плод с алой мякотью, которая в основном состоит из воды. Поэтому, в жару он отлично бодрит и радует нас своим вкусом. А содержание воды делает его очень малокалорийным, ведь калорий в нём всего лишь — 30 на 100 грамм нежной мякоти!

Чем ещё полезен арбуз?

Кроме того, он является источником витаминов, таких как А, В2 и С, а также минералов: калия, кальция, магния. Однако если вы покупаете арбуз и видите в нем такую трещину, то лучше его не есть.

Трещина в центре арбуза. Откуда она берётся?

Такие трещины в основном связаны с тем, как арбуз рос будучи на грядке. Производители, как известно, всегда хотят заработать как можно больше. А это значит, что в этом случае арбуз должен расти быстрее и крупнее.

Чтобы ускорить его рост, производители помогают ему в этом, используя форхлорфенурон. Это вещество с таким непростым названием, полностью химическое по своей сути, и призвано ускорять рост фруктов. Когда его применяют слишком много, то арбузы начинают просто лопаться изнутри. Отсюда и появляются подобные трещины.

Поэтому, если вы купили такой плод, то лучше всё же его выбросить. Здоровее будете!

Зачем есть арбуз?

Отлично увлажняет организм Подщелачивает организм Уменьшает гипертонию Повышает иммунитет Очищает почки Борется со свободными радикалами Помогает бороться с раковыми клетками Поддерживает восстановление мышц Содержит мало калорий Поддерживает работу сердца

А чтобы не совершать таких ошибок при покупке арбуза, его нужно уметь правильно выбрать. В этом видео вам покажут, как это сделать. Смотрим.