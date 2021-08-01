Если арбуз треснул внутри. Почему его лучше не есть?

В конце июня мы уже начинает «засматриваться» на арбузы на рынке и в магазине. Конечно, это далеко не лучшее время с точки зрения безопасной покупки этой крупной ягоды. В июне — начале июля, вероятность попасть на красивый арбуз плохого качества гораздо выше, чем в августе или сентябре. И чтобы не попасться на одну такую уловку продавцов, не мешает знать некоторые хитрости при выращивании этой бахчевой культуры. В частности, что не должно быть у арбуза внутри.
Если вы заметите такую дыру в арбузе, лучше не ешьте его!
Арбуз, красивый плод с алой мякотью, которая в основном состоит из воды. Поэтому, в жару он отлично бодрит и радует нас своим вкусом. А содержание воды делает его очень малокалорийным, ведь калорий в нём всего лишь — 30 на 100 грамм нежной мякоти!
Чем ещё полезен арбуз?
Кроме того, он является источником витаминов, таких как А, В2 и С, а также минералов: калия, кальция, магния. Однако если вы покупаете арбуз и видите в нем такую трещину, то лучше его не есть.
Трещина в центре арбуза. Откуда она берётся?
Такие трещины в основном связаны с тем, как арбуз рос будучи на грядке. Производители, как известно, всегда хотят заработать как можно больше. А это значит, что в этом случае арбуз должен расти быстрее и крупнее.
Чтобы ускорить его рост, производители помогают ему в этом, используя форхлорфенурон. Это вещество с таким непростым названием, полностью химическое по своей сути, и призвано ускорять рост фруктов. Когда его применяют слишком много, то арбузы начинают просто лопаться изнутри. Отсюда и появляются подобные трещины.
Поэтому, если вы купили такой плод, то лучше всё же его выбросить. Здоровее будете!
Зачем есть арбуз?
- Отлично увлажняет организм
- Подщелачивает организм
- Уменьшает гипертонию
- Повышает иммунитет
- Очищает почки
- Борется со свободными радикалами
- Помогает бороться с раковыми клетками
- Поддерживает восстановление мышц
- Содержит мало калорий
- Поддерживает работу сердца
А чтобы не совершать таких ошибок при покупке арбуза, его нужно уметь правильно выбрать. В этом видео вам покажут, как это сделать. Смотрим.
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