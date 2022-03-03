5 прелюбопытных скрытых бассейнов, о существовании которых сложно догадаться

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Скрытые бассейны - новый тренд архитектуры.

Что может быть лучше открытого бассейна в летнюю жару? Только бассейн, который совсем не занимает места. Звучит фантастически, но современные архитекторы придумали, как воплотить в реальность такую оригинальную идею. Все большую популярность приобретают так называемые «скрытые бассейны»



Что может быть лучше открытого бассейна в летнюю жару? Только бассейн, который совсем не занимает места. Звучит фантастически, но современные архитекторы придумали, как воплотить в реальность такую оригинальную идею. Все большую популярность приобретают так называемые «скрытые бассейны» , которые, как по волшебству, появляются практически из ниоткуда и исчезают в никуда.

1. Газон со скрытым бассейном

Лужайка, которая превращается в бассейн.

2. Бассейн под полом

Бассейн под каменным полом.

Бассейн под полом с ламинатом.

3. Патио с секретом

Патио с бассейном.

4. Уличный бассейн

Бассейн во дворе загородного комплекса.

Два в одном: площадка для пикника и бассейн.

Бассейн-инсталляция.

Бассейн-инсталляция.

5. Складывающийся пол

Деревянный пол.

Отъезжающая крышка бассейна.

Полноценный бассейн.