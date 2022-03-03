5 прелюбопытных скрытых бассейнов, о существовании которых сложно догадаться

Скрытые бассейны - новый тренд архитектуры.
Что может быть лучше открытого бассейна в летнюю жару? Только бассейн, который совсем не занимает места. Звучит фантастически, но современные архитекторы придумали, как воплотить в реальность такую оригинальную идею. Все большую популярность приобретают так называемые «скрытые бассейны», которые, как по волшебству, появляются практически из ниоткуда и исчезают в никуда.
Дизайнерские конструкции созданы таким образом, что есть движущаяся платформа, которая, смещаясь, открывает бассейн с водой. Эта платформа может быть закамуфлирована под различные объекты. Например, зеленая лужайка с газоном, каменные плиты или ламинат. В этом обзоре – несколько удачных примеров.
1. Газон со скрытым бассейном
Лужайка, которая превращается в бассейн.
Инженер Гил Клар создал у себя во дворе газон «с секретом». На первый взгляд, это обычная площадка, на которой можно отдыхать на шезлонге или гонять в мяч, но в жаркий день ее можно запросто превратить в бассейн. На видео видно, как «крышка» с газоном отъезжает, и внизу обнаруживается резервуар с водой.
2. Бассейн под полом
Бассейн под каменным полом.
Инновационные разработки строительной компании «Hydrofloors» позволяют обустраивать бассейн прямо в доме. Например, в загородном доме для этого можно отвести гостиную или даже – гараж. Как уверяют представители компании, «гидрополы» могут быть выполнены из ламинита или даже из бетона, они обладают такой прочностью, что выдержат вес не только нескольких человек, но даже и автомобиля.
Бассейн под полом с ламинатом.
3. Патио с секретом
Патио – это открытые внутренние дворики, окруженные изгородями, стенами здания или же воротами. Известны они еще со времен античности и любимы за особую атмосферу уюта, которая в них царит. Чаще всего патио украшают фонтанами, бассейнами, крохотными беседками или, как минимум, узорными дорожками. Современные владельцы домов с такими двориками уже по достоинству оценили новый тренд – «скрытые» бассейны, которые позволяют совместить сразу несколько вариантов декора. На первый взгляд, это может быть очаровательная площадка круглой формы, после она трансформируется в бассейн, а по середине этого бассейна, к тому же, может располагаться фонтан. Все это дополнено красивой подсветкой, что делает такие бассейны особенно привлекательными вечером. Да и процесс множественных преображений – завораживающее зрелище.
Патио с бассейном.
4. Уличный бассейн
Бассейн во дворе загородного комплекса.
Два в одном: площадка для пикника и бассейн.
Бассейн-инсталляция.
Бассейн-инсталляция.
5. Складывающийся пол
Деревянный пол.
Складывающийся пол – изобретение компании «Agor Creative Engineering». Хорош он тем, что практически не требует дополнительного места для установки. Бассейн в этом случае закрывается деревянной палубой, а после – эта палуба складывается напополам. Такая «крышка» сверхпрочная, поэтому о безопасности с ней можно не волноваться.
Отъезжающая крышка бассейна.
Полноценный бассейн.
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