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5 прелюбопытных скрытых бассейнов, о существовании которых сложно догадаться


Скрытые бассейны - новый тренд архитектуры.

Скрытые бассейны - новый тренд архитектуры.

Что может быть лучше открытого бассейна в летнюю жару? Только бассейн, который совсем не занимает места. Звучит фантастически, но современные архитекторы придумали, как воплотить в реальность такую оригинальную идею. Все большую популярность приобретают так называемые «скрытые бассейны», которые, как по волшебству, появляются практически из ниоткуда и исчезают в никуда.


Дизайнерские конструкции созданы таким образом, что есть движущаяся платформа, которая, смещаясь, открывает бассейн с водой. Эта платформа может быть закамуфлирована под различные объекты. Например, зеленая лужайка с газоном, каменные плиты или ламинат. В этом обзоре – несколько удачных примеров.

1. Газон со скрытым бассейном


Лужайка, которая превращается в бассейн.

Лужайка, которая превращается в бассейн.

Инженер Гил Клар создал у себя во дворе газон «с секретом». На первый взгляд, это обычная площадка, на которой можно отдыхать на шезлонге или гонять в мяч, но в жаркий день ее можно запросто превратить в бассейн. На видео видно, как «крышка» с газоном отъезжает, и внизу обнаруживается резервуар с водой.

 

2. Бассейн под полом


Бассейн под каменным полом.

Бассейн под каменным полом.

 

Инновационные разработки строительной компании «Hydrofloors» позволяют обустраивать бассейн прямо в доме.
Например, в загородном доме для этого можно отвести гостиную или даже – гараж. Как уверяют представители компании, «гидрополы» могут быть выполнены из ламинита или даже из бетона, они обладают такой прочностью, что выдержат вес не только нескольких человек, но даже и автомобиля.
Бассейн под полом с ламинатом.

Бассейн под полом с ламинатом.

 

3. Патио с секретом


Патио – это открытые внутренние дворики, окруженные изгородями, стенами здания или же воротами. Известны они еще со времен античности и любимы за особую атмосферу уюта, которая в них царит. Чаще всего патио украшают фонтанами, бассейнами, крохотными беседками или, как минимум, узорными дорожками. Современные владельцы домов с такими двориками уже по достоинству оценили новый тренд – «скрытые» бассейны, которые позволяют совместить сразу несколько вариантов декора. На первый взгляд, это может быть очаровательная площадка круглой формы, после она трансформируется в бассейн, а по середине этого бассейна, к тому же, может располагаться фонтан. Все это дополнено красивой подсветкой, что делает такие бассейны особенно привлекательными вечером. Да и процесс множественных преображений – завораживающее зрелище.
Патио с бассейном.

Патио с бассейном.

 

4. Уличный бассейн


Бассейн во дворе загородного комплекса.

Бассейн во дворе загородного комплекса.

 

О существовании таких бассейнов крайне сложно догадаться. Достаточно взглянуть на эти шезлонги в парке, выглядят, как очередная причуда современных скульпторов не более. Однако стоит подойти поближе и, благодаря датчикам движения, плиты начнут опускаться, так что вскоре эти каменные шезлонги окажутся на островке посреди водного пространства.
Два в одном: площадка для пикника и бассейн.

Два в одном: площадка для пикника и бассейн.


Бассейн-инсталляция.

Бассейн-инсталляция.


Бассейн-инсталляция.

Бассейн-инсталляция.

 

 

5. Складывающийся пол


Деревянный пол.

Деревянный пол.

 

Складывающийся пол – изобретение компании «Agor Creative Engineering». Хорош он тем, что практически не требует дополнительного места для установки. Бассейн в этом случае закрывается деревянной палубой, а после – эта палуба складывается напополам. Такая «крышка» сверхпрочная, поэтому о безопасности с ней можно не волноваться.
Отъезжающая крышка бассейна.

Отъезжающая крышка бассейна.


Полноценный бассейн.

Полноценный бассейн.

 

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5 прелюбопытных скрытых бассейнов, о существовании которых сложно догадаться

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5 прелюбопытных скрытых бассейнов, о существовании которых сложно догадатьсяПодписаться на мой Instagram
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