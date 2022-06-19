Куда на самом деле делась Атлантида

Атлантида! Одного слова достаточно, чтобы в голове сразу забурлили образы русалок, таинственных подводных городов, приправленных историями о технологически развитой цивилизации, сгинувшей в океане по прихоти богов. Но откуда же взялась сама идея об Атлантиде? Кто был первым исследователем? История утерянного континента очень запутана.









Платоновская Атлантида

Где же она была

Ледяная страна

Оккультизм и теософия

Настоящие арийцы

Не Атлантидой единой

Плохие новости от ученых