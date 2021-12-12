19 очаровательных идей создания и декора светильников

Свет - это один из тех элементов, которому при обустройстве дома надо придавать особое внимание.

Особенно, когда речь заходит о светильниках.

Новый обзор прольет свет на то, какие именно идеи лучше использовать для достижения максимального комфорта.

1. Цветы

Абажур, украшенный цветами.

Абажур из металлического обруча, декорированного множеством искусственных цветов, нанизанных на лески, станет уникальным украшением девичьей спальни или гостиной и привнесет в интерьер дух весны и свежести.

2. Фигурки из бумаги

Декор абажура фигурками из бумаги.

Из двух металлических обручей, тонкой проволоки или лески и небольших фигурок из цветного картона можно сделать очаровательный абажур, который станет уникальным украшением любого помещения.

3. Цветное стекло

Абажур с кусочками цветного стекла.

Каркас старой классической люстры, можно освежить, украсив его тонкими полосками цветного стекла, которые будут отражать свет, создавая радужное настроение в пространстве.

4. Бусинки и веревки

Люстра, украшенная бусинами и бечевкой.

Стильная люстра в винтажном стиле с абажуром, украшенным нитками бусин и грубой бечевкой, прекрасно впишется в интерьер в стиле прованс, шебби шик или бохо.

5. Яркие бусы

Новая жизнь классической люстры.

Освежить внешний вид классической старой люстры помогут нитки ярких бус, которыми можно украсить ее каркас.

6. Бутылки

Плафоны из бутылок.

Пустые винные бутылки можно превратить в оригинальные и стильные плафоны, которые прекрасно впишутся в любое современное пространство и станут его заметной деталью.

7. Мусор

Абажур из ключей от жестяных банок.

Креативный абажур, который можно сделать своими руками из металлического обруча и множества ключей от жестяных банок.

8. Альтернативное использование

Люстра из барабанов.

Оригинальная люстра барабанов, которые пришли в негодность или надоели, станет прекрасным завершением интерьера комнаты музыканта или просто творческой личности.

9. Банки

Потолочный светильник из стеклянных банок.

Потрясающий каскадный светильник, сделанный из небольших стеклянных баночек, развешанных оригинальным образом, станет настоящей изюминкой любого современного интерьера.

Видео-бонус:

10. Картон

Яркие светильники из картона.

Яркие светильники с картонными абажурами, которые легко сделать своими руками, помогут украсить и освежить наскучивший интерьер буквально за копейки.

11. Кухонная утварь

Светильник из дуршлага.

Чудесный подвесной светильник для кухни, который можно сделать из старого ненужного дуршлага для фруктов, лампочки и патрона.

12. Кора

Абажуры из коры.

Восхитительные маленькие абажуры из коры, станут атмосферным украшением любой комнаты и привнесут в интерьер нотки тепла и уюта.

13. Блеск

Блестящий абажур.

Блестящий и очень нежный абажур, сделанный из кольца-основы и множества кружочков, вырезанных из тонкой бумаги.

14. Частички

Абажур из лески и бисера.

Восхитительный абажур, который можно сделать из двух металлических колец, соединенных при помощи тонкой черной лески с нанизанным на нее бисером.

15. Чайный сервиз

Люстра из чайного сервиза.

Чайный сервиз можно использовать для создания потрясающей люстры, которая станет достойным украшением кухни, гостиной или веранды.

16. Нитки

Креативные плафоны из ниток.

Стильные плафоны для создания которых потребуется лишь яркая пряжа, пластиковая бутылка, клей, патрон с проводом для люстры и лампочки.

Видео-бонус:

17. Ананас

Настольная лампа в виде ананаса.

Яркая оригинальная настольная лампа с абажуром в виде ананаса, который можно сделать из обычных пластиковых ложек, покрашенных в желтый цвет.

18. Шебби шик

Люстра в стиле шебби шик.

Потрясающий пример трансформации обычной лампочки с патроном в оригинальную люстру в стиле шебби шик.

Источник