5 автомобилей, которые в своей стране заработали звание «народного»

Многие страны мира могут похвастаться собственным автопромом. Одни машины знают буквально в каждом уголке планеты, а другие не всем известны даже на Родине. Но есть целый ряд таких автомобилей, которые на родине по праву приобрели статус культовых, а всё потому, что именно благодаря им население отдельного государство сумело «пересесть на колёса».
1. Fiat 500
Итальянский народный автомобиль. /Фото: auto-motor-i-sport.pl
История создания легендарного итальянского «чинквеченто», официально начинают в 1957 году. Однако стоит упомянуть и его предшественника, который стал прототипом для самого массового автомобиля Италии того времени. Речь идёт о двухместной модели Topolino, или «Мышонок», который выпускался с 1936 по 1955 годы. Его появление было ознаменовано выполнением задачи по разработке лёгкого, долговечного, но при этом доступного автомобиля для массового потребителя, поставленной тогдашним лидером страны Бенито Муссолини.
Fiat 500 первой серии. /Фото: wikipedia.org
А когда от этой модели отказались и производство было закрыто, через два года после этого и появился знаменитый «пятисотый» Fiat. Модель представляет собой компактный хетчбэк, длина которого составляет всего три метра. В качестве силовой установки был выбран 479-кубовый 13-сильный мотор, автором которого стал знаменитый итальянский автомобильный инженер Данте Джакозой. Все это сделало модель одной из наиболее продаваемых автомобилей в стране за всю историю. К тому же, Fiat 500 имеет множество модификаций, а в какой-то момент даже его вернули в модельную линейку марки спустя несколько десятилетий.
2. Mini
Самый известный автомобиль Великобритании. /Фото: mini.com.pl
На появление этого народного автомобиля повлиял исторический контекст: в условиях послевоенной Великобритании инженеру Алеку Иссигонису поступил заказ на создание доступного трёхметрового четырёхместного автомобиля. И автоконструктор свою задачу даже перевыполнил, создав не просто удобный и недорогой хетчбэк, а полноценный прорывной автомобиль. Главной фишкой модели было уникальное компоновочное решение. Всё дело в том, что двигатель Morris Mini (или Austin Seven) был установлен не просто на положенном ему месте — спереди, а ещё и поперёк кузова.
Первая модель Mini. /Фото: wikipedia.org
Это позволило сэкономить примерно 80% объёма кузова для того, чтобы он был отведён не на узлы и агрегаты, а использовались пассажирами. Среди других достоинств автомобиля можно выделить дешевизну и хорошую управляемость. В результате Mini, по данным редакции Novate.ru, менее чем за десятилетие с начала производства было произведено аж два миллиона компактных хэтчбэков. Более того, традиционная модель автомобиля перестала выпускаться только в 2000 году, что, впрочем, абсолютно не мешает как развитию самого бренда, так и популярности этой народной машине.
3. Trabant
Народная машина «стран Варшавского договора». /Фото: gieldaklasykow.pl
На просторах социалистического лагеря в прошлом столетии был и собственный наиболее известный продукт массовой автомобилизации. Речь идёт о машине Trabant, которая производилась в Цвикау, ГДР. Справедливости ради, стоит отметить, что поначалу данная производственная мощность на протяжении определённого времени после окончания Второй мировой войны была известна выпуском предельно дешёвых и довольно допотопных малолитражек из не самых лучших материалов, типа фанеры и дуропласта.
Самый массовый автомобиль ГДР. /Фото: otoklasyki.pl
Впрочем, это не помешало восточным немцам усовершенствовать некоторые технологии так, чтобы на их базе оказалось возможным разработать первую модель «Трабанта» под индексом P50 в 1957 году. Примечательными для этой модификации были пластиковый кузов и силовая установка в виде 18-сильного двигателя. Особых примочек или каких-либо аксессуаров для удобства водителей и пассажиров там не наблюдалось. Однако культовый статус Trabant всё-таки получил, хотя современные эксперты по истории автомобильного дела считают, что дело было скорее в отсутствии альтернатив.
4. Citroen 2CV
Культовый французский автомобиль. /Фото: francuskie.pl
В отличие от вышеупомянутых автомобилей, специалисты компании Citroen задумали создать народную машину ещё за несколько лет до Второй мировой войны. Считается, что автором концепта был тогдашний директор предприятия, который в 1935 году начал отбирать прототипы автомобиля, которые бы его устраивали. Потребовалось на это целых четыре года. Однако идею остановила оккупация Франции Третьим Рейхом. французы сумели укрыть от немцев техническую документацию и даже несколько наполовину готовых опытных образцов.
Культовый автомобиль для французов. /Фото: ardorauctions.pl
Это позволило восстановить производство модели Citroen 2CV осенью 1949 года. В годы послевоенного восстановления довольно неказистый дизайн модели не сумел остановить волну огромной популярности, тем более, что они распределялись силами французского Министерства промышленности. И пусть Citroen 2CV успел обзавестись парочкой обидных прозвищ, например, «гадкий утёнок» и «зонтик на колёсах», однако это совершенно не помешало ему оставаться на конвейере и сходить с него аж до 1990 года, оставив за собой как культовый статус, так и и немалое количество фан-клубов.
5. Subaru 360
В Японии был свой народный автомобиль. /Фото: edition.cnn.com
Не только в послевоенной Европе, но и в Японии в те годы была серьёзная потребность в восстановлении промышленности, а значит, условия для появления доступного автомобиля. И тогда в 1958 году появилась модель Subaru 360, которая породила целое направление к местной традиции автомобильного дела - «кэйдзидося», также известные как кей-кары. Главной фишкой модели был её ультракомпактный размер - имея меньше трёх метров в длину, для японцев, которые в принципе не отличаются большими габаритами, он стал настоящей находкой.
Машина, пересадившая на колёса всю Японию. /Фото: wikipedia.org
Оказавшись ещё и первым серийным японским автомобилем, он быстро приобрёл культовый статус и даже отправлялся на экспорт в Америку. В отличие от других машин, пересадивших страны на колёса, эта модель не выпускалась чуть ли не полвека - производство продлилось почти 13 лет - с 1958 по 1971 годы года. Впрочем, это не помешало её ни стать самой массовой машиной в те годы в Стране восходящего солнца, ни иметь модификации, например, спортивный вариант.
