Самые невероятные истории о выживании

Насколько прочно наше тело — а главное, каков запас прочности нашего духа? Практически каждый человек считает себя сильным. Для этого есть все основания: работа выполнена, семья накормлена, кредит оплачен… Но все это — трудности цивилизованного homo sapiens. Дикая природа сразу же расставляет все по своим местам, показывая, чего на самом деле стоит тот или иной индивид. Мы расскажем вам несколько захватывающих историй о невероятной силе духа, позволившей выжить людям в самых экстремальных условиях. Будьте сильными!



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