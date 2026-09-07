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Осеннее черенкование роз

Тот, кто пропустил время летнего черенкования роз, обязательно должен попробовать осенний способ черенкования, который является не менее эффективным.

Этим методом можно размножать все виды роз, но особенно хорошо укореняются плетистые и почвопокровные розы, что касается чайно-гибридных сортов, они также прекрасно приживаются без использования стимуляторов роста корней.



Подготовку черенков для осеннего черенкования слдует проводить вместе с осенней обрезкой роз, когда температура воздуха опускается до 15 градусов.
После обрезки всех оцветших побегов нарежьте их на черенки: нижний срез должен быть под углом 45 градусов, верхний под прямым углом.

Осеннее черенкование роз

Черенки следует подготавливать так, чтобы нижняя почка располагалась как можно ближе к месту среза.

Осеннее черенкование роз

Земля для посадки черенков должна быть достаточно рыхлой. Просто воткните подготовленные черенки в землю на расстоянии примерно 10-30 см друг от друга. Углублять черенки следует до первого листа.

Осеннее черенкование роз

Обрезать листья у черенков не следует. Если розы перезимуют со старыми листьями, то весенний рост и приживаемость будут значительно лучше, чем у голых веточек.
На зиму черенки укрываются примерно в то же время, что и взрослые кустики.

Осеннее черенкование роз

Весной после раскрывания черенки можно будет легка замульчировать, подкормку вносить не нужно.
Примерно в середине апреля — начале мая у черенков уже будет хорошо развита корневая система и их можно будет пересаживать на постоянное место.
Плетистые розы, выращенные из черенков, зацветут уже на следующий год. Чайные розы и другие сорта роз будут набирать силу примерно 3 года.

Осеннее черенкование роз

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Розы
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