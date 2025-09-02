Секретные объекты СССР, оставленные военными

Военные СССР оставили особо секретные объекты по приказу. Сверхсекретный комплекс острова Возрождения, Зона посреди латышских лесов — попасть сюда могут лишь самые опытные сталкеры.



Комплекс на острове Возрождения посреди Аральского моря занимался разработкой биологического оружия. Объект был настолько секретен, что большая часть младшего обслуживающего персонала вообще не понимала, чем занимается. Рядом с военной базой был построен целый город. Покинули это все только в 1992 году. Что случилось с военными разработками боевых штаммов доподлинно не известно.

Соваться на остров опасаются и мародеры, прекрасно знающие, сколько может стоить оставленная там техника.Совсем не обязательно далеко уезжать, чтобы встретить нечто подобное. Прямо в Подмосковье есть так называемый Затерянный мир — Лопатинское месторождение фосфоритов. Разработка в свое время тут была гигантская, работали многоковшовые экскаваторы на рельсах, сюда даже шла своя ветка железной дороги . Карьер закрыли в 1993. Техника до сих пор стоит на местах, даже не понятно, что мешает вывезти ее из этого Затерянного мира.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: