25 малоизвестных древних архитектурных чудес, которые стоит увидеть

Колизей и Великая китайская стена впечатляют, и о них знает каждый. На самом деле в мире есть множество невероятных архитектурных памятников ушедших эпох. Эти архитектурные артефакты по праву считаются настоящими чудесами и не только потому, что выглядят впечатляюще. Кроме всего прочего, сегодня не до конца понятно, каким образом наши предки сумели возвести такие объекты.









1. Храм Минакши

2. Гигантский Будда в Лэшане

3. Мечеть шейха Лютфуллы

4. Чанд Баори

5. Пальмира

6. Саксайуаман

7. Великая мечеть Дженне

8. Колосс Родосский

9. Хаттуса

10. Ват Ронг Кхун

11. Пейрепертюз

12. Деравар

13. Монте-Альбан

14. Старый мост в Мостаре

15. Зиккурат в Уре

16. Кносс

17. Боробудур

18. Великая индийская стена

19. Персеполь

20. Эль-Мирадор

21. Микены

22. Памятник Мидасу

23. Баальбек

24. Мохенджо-Даро

25. Подземные храмы Лалибела